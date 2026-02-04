График выплат пенсий за февраль: даты зачисления от СФР и изменения в расписании

Когда придет пенсия в феврале? Точный график выплат СФР для Москвы, регионов и банковских карт. Узнайте о надбавках и пенсионном возрасте в период реформы.

Утвержденный график пенсионных выплат на февраль

Социальный фонд России (СФР) напоминает, что стандартный выплатной период длится с 3 по 25 число каждого месяца. Однако в феврале, в связи с государственными праздниками и выходными днями, расписание корректируется. Своевременное информирование позволяет пенсионерам планировать бюджет и избегать лишних визитов в отделения банков или почты.

Средства поступают получателям в зависимости от выбранного способа доставки: через кредитные организации (банки) или отделения «Почты России». Для держателей банковских карт зачисление происходит день в день на карты платежной системы «МИР».

График для Москвы и Московской области

Для жителей столичного региона установлен особый порядок доставки городских доплат и основных пенсий. В феврале выплаты будут производиться по следующей схеме:

Москва:

3 и 5 февраля: выплаты по установленному графику.

6 февраля: зачисление за 6 и 8 февраля.

7, 9–12 февраля: по стандартному графику.

13 февраля: выплата за 13 и 15 февраля.

14 и 16 февраля: по установленному графику.

17 февраля: зачисление за 17 и 18 февраля.

Московская область:

4 и 5 февраля: стандартный график.

6 февраля: за 6 и 8 число.

7 и 9–12 февраля: стандартный график.

13 февраля: за 13 и 15 число.

14 и 16–18 февраля: по установленному графику.

Даты выплат в регионах России

Территориальные органы СФР утвердили даты перечисления средств в кредитные учреждения для ряда субъектов РФ. Обратите внимание на следующие сроки:

Санкт-Петербург: 2, 9, 17 и 24 февраля (обратите внимание на двойное перечисление в середине месяца, уточняйте в отделении).

Воронежская и Нижегородская области: широкий диапазон с 4 по 24–25 февраля.

Вологодская область: 10, 12, 15 и 21 февраля.

Ростовская область: 10, 16 и 23 февраля.

Республика Татарстан: массовые зачисления с 12 по 22 февраля.

Красноярский край: 13 и 20 февраля.

Краснодарский край: старт выплат с 12 февраля.

Изменения в пенсионном законодательстве и индексация

Текущий период является важным этапом переходного периода пенсионной реформы, которая полностью завершится к 2028 году. Напоминаем, что 2026 год станет предпоследним шагом в этом процессе. Согласно законодательству, в этом году право на страховую пенсию по старости получают женщины по достижении 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.

Для назначения пенсии необходимо соблюдение двух ключевых условий:

Наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30.

Гражданам, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и менее, автоматически присваивается статус предпенсионера. Этот статус гарантирует защиту от необоснованного увольнения, налоговые льготы по земельному и имущественному налогу, а также два оплачиваемых дня для диспансеризации. Справку, подтверждающую статус, можно заказать через портал Госуслуг.

Кто получит прибавку в феврале?

Отдельные категории пенсионеров получат выплаты в повышенном размере. В частности, перерасчет коснется тех, кому в январе исполнилось 80 лет. Для таких граждан фиксированная часть страховой пенсии удваивается автоматически — подавать заявление в СФР не требуется.

Что делать, если пенсия не пришла?

Если средства не поступили в указанные даты, алгоритм действий следующий:

Проверьте срок действия банковской карты и реквизиты счета. Свяжитесь с банком для уточнения статуса транзакции. Обратитесь в Социальный фонд России. Единый номер контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.

Для уточнения персонального графика выплат рекомендуется использовать официальный сайт СФР. В разделе «Информация для жителей региона» (выбрав свой субъект в правом верхнем углу) перейдите в блок «Гражданам» или «Пенсионерам», где публикуются актуальные новости и календари выплат.

При желании пенсионер может в любой момент изменить способ доставки пенсии (например, перевести с почты на карту). Заявление подается через Госуслуги, в МФЦ или клиентской службе СФР. Срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня.