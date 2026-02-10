Пенсионный возраст могут повысить: разбор законопроекта № 1139886-8

Анализ законопроекта № 1139886-8 о возврате пенсионного возраста. Что предлагают депутаты в 2026 году, реальные шансы на отмену реформы и правила выхода на пенсию.

3 февраля 2026 года в информационной повестке Госдумы появилась инициатива, которая моментально привлекла внимание миллионов россиян. Речь идет о законопроекте № 1139886-8, предлагающем радикальный пересмотр итогов пенсионной реформы, стартовавшей в 2019 году. Авторы документа настаивают на возвращении к «советскому стандарту»: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Но не будем поддаваться эмоциям. Любая законодательная инициатива, особенно затрагивающая триллионы рублей бюджетных средств, требует холодного анализа. Давайте разберем, что именно написано в документе, как это соотносится с демографической реальностью и чего ждать будущим пенсионерам.

Суть законопроекта № 1139886-8: отмена ФЗ-350

Ключевое предложение документа — признать утратившим силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ. Именно этот нормативный акт запустил процесс поэтапного повышения пенсионного возраста. Если законопроект будет принят, изменения должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Что это означает на практике?

Для мужчин: снижение планки выхода на страховую пенсию с 65 до 60 лет.

Для женщин: возврат порога в 55 лет вместо нынешних 60.

Для бюджета: необходимость изыскать дополнительные средства для выплат миллионам граждан, которые «внезапно» станут пенсионерами.

Важно понимать: регистрация законопроекта — это лишь начало парламентского пути. Документ должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента. На текущий момент статус инициативы — «внесен на рассмотрение».

Реальность 2026 года: как мы выходим на пенсию сейчас?

Пока депутаты ломают копья в политических дебатах, действует утвержденный график перехода. Пенсионная реформа 2019–2028 годов находится в своей финальной стадии. 2026 год является «четным» годом реформы, а значит, в этот период открывается «пенсионное окно».

График выхода на пенсию в 2026 году

Согласно действующему законодательству (ФЗ-400 «О страховых пенсиях»), в 2026 году право на страховую пенсию по старости получают:

Женщины: 1967 года рождения (достигшие 59 лет).

Мужчины: 1962 года рождения (достигшие 64 лет).

Это предпоследний этап повышения. Уже в 2028 году возраст окончательно зафиксируется на отметках 60 и 65 лет.

Три условия для получения пенсии: возраст — не главное

Многие забывают, что достижение возраста — лишь одно из трех обязательных условий. Социальный фонд России (СФР) строго следит за соблюдением двух других критериев, без которых вам назначат только социальную пенсию (которая значительно ниже и назначается на 5 лет позже).

Требования на 2026 год:

Страховой стаж: не менее 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): не менее 30 баллов.

Именно ИПК становится камнем преткновения для многих граждан, работавших в «серой» зоне. Стоимость пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются, но само количество баллов зависит исключительно от ваших официальных отчислений.

Пенсионный возраст повышен, требования к стажу и баллам растут, инфляция снижает сбережения, действуют программы софинансирования и вычеты.

Онлайн-курс «Пенсия – 2026»: научитесь рассчитывать и увеличивать пенсию, выбирать НПФ и инвестиции, строить личный пенсионный капитал.

Обучение проходит 2 месяца, 1–2 часа в день, видео и тесты. Цена по акции: 14 990 → 990 руб. (-93%)

Пройти курс по акции

Экономический тупик: почему правительство против возврата

Чтобы понять перспективы законопроекта № 1139886-8, нужно смотреть не на лозунги, а на цифры Росстата и Минфина.

Демографическая яма

Россия сталкивается с ростом коэффициента демографической нагрузки. По данным Института экономики РАН, к 2030 году доля трудоспособного населения сократится еще больше. Соотношение работающих граждан к пенсионерам ухудшается, что делает солидарную пенсионную систему уязвимой.

Цена вопроса

Возврат к возрасту 55/60 потребует триллионных вливаний из федерального бюджета. Учитывая текущие макроэкономические вызовы и дефицит кадров на рынке труда (безработица находится на исторических минимумах), резкое изъятие опытных работников с рынка может затормозить экономический рост.

Правительство РФ традиционно дает отрицательные отзывы на подобные инициативы, ссылаясь на отсутствие источников финансирования. Вероятность принятия закона в его текущем радикальном виде эксперты оценивают как крайне низкую.

Что делать, если не хватает баллов (ИПК)?

Если к 2026 году вы достигли нужного возраста, но вам не хватает баллов, у вас есть два легальных пути:

Продолжить работу: каждый год официального труда добавляет баллы. Кроме того, выход на пенсию позже срока дает премиальные коэффициенты.

«Докупить» стаж и баллы: через добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. В 2026 году минимальный взнос привязан к МРОТ (прогнозируемый уровень — более 27 000 руб.), что делает покупку баллов недешевым удовольствием.

Тема Суть Детали / Цифры Комментарий / Практический совет Законопроект № 1139886-8 Отмена ФЗ-350 и возврат «советского» пенсионного возраста Мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет. Вступление при одобрении — с 1 июля 2026 года. На данный момент только внесен на рассмотрение. Принятие крайне маловероятно. Действующий пенсионный возраст (2026) Финальный этап реформы 2019–2028 Мужчины — 64 года (1962 г. р.), женщины — 59 лет (1967 г. р.). В 2028 окончательно — 65/60 лет. График фиксирован законом, ориентироваться нужно на него. Условия для назначения страховой пенсии Возраст + стаж + ИПК Страховой стаж — ≥15 лет, ИПК — ≥30 баллов. Если не хватает баллов — продолжать работу или докупать стаж через добровольные взносы. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) Система накопления «баллов» Зависит от официальных отчислений. Стоимость балла и фиксированная выплата индексируются ежегодно. Работать «в белую» важно для накопления достаточного количества баллов. Экономические и демографические факторы Почему возврат к 55/60 проблематичен Рост демографической нагрузки, сокращение трудоспособного населения, триллионные расходы для бюджета. Резкое снижение пенсионного возраста может замедлить экономический рост. Действия граждан Что делать, если не хватает стажа или ИПК Продолжать официально работать, докупить стаж через добровольное страхование (минимальный взнос ~27 000 руб. в 2026). Проверять лицевой счет в СФР через Госуслуги, планировать пенсию на основе действующих законов. Вывод Надежнее опираться на текущие нормы Ожидание отмены реформы — бонус, но планировать финансы нужно по ФЗ-400. Реальная финансовая безопасность зависит от соблюдения текущих правил.

Резюме: надеяться или готовиться?

Законопроект № 1139886-8 — это важный сигнал о том, что тема пенсионного возраста остается острой социальной проблемой. Однако строить личные финансовые планы, рассчитывая на его принятие, опрометчиво.

Ориентируйтесь на действующие нормы ФЗ-400. Проверьте свой лицевой счет в СФР через Госуслуги уже сегодня. Убедитесь, что ваш стаж и баллы учтены корректно. Если реформу действительно отменят — это станет приятным бонусом, но ваша финансовая безопасность должна базироваться на реальных законах, а не на законопроектах.

Вопросы и ответы по теме «пенсионный возраст»

1. Какой пенсионный возраст в России в 2026 году?

Пенсионный возраст в России в 2026 году составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Это соответствует текущему графику поэтапного повышения пенсионного возраста, который действует с 2019 по 2028 год.

2. Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2026 года?

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости увеличены на 7,6%. Дополнительно выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов планируется повысить на 4%. Социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) также будут проиндексированы в течение года.

3. Какой пенсионный возраст будет в 2027 году?

В 2027 году пенсионный возраст в России продолжит повышаться в рамках реформы 2019–2028 годов. Мужчины смогут выйти на пенсию в 64–65 лет, а женщины — в 59–60 лет, в зависимости от конкретного года рождения.

4. Почему пенсионный возраст в России повышают?

Повышение пенсионного возраста связано с демографической нагрузкой: количество работающих граждан сокращается, а число пенсионеров растет. Это делается для устойчивости солидарной пенсионной системы и сокращения дефицита бюджета на выплаты.

5. Что делать, если не хватает баллов для пенсии?

Если гражданину 2026 года не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), есть два легальных пути:

Продолжать официально работать и накапливать баллы.

«Докупить» стаж и баллы через добровольное участие в системе обязательного пенсионного страхования.

6. Какие выплаты будут проиндексированы в 2026 году?

Страховые пенсии — на 7,6% с 1 января 2026.

ЕДВ и социальные пенсии — повышение на 6,8% с 1 февраля (ЕДВ) и с 1 апреля (социальные пенсии).

Военные пенсии — на 4% с 1 октября 2026 года.

7. Когда завершится повышение пенсионного возраста в России?

Повышение пенсионного возраста завершится в 2028 году. К этому времени возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

8. Как проверить свои пенсионные накопления и ИПК?

Гражданам рекомендуется проверять лицевой счет в СФР через портал Госуслуги, чтобы убедиться, что стаж и баллы учтены корректно. Это помогает правильно планировать пенсию независимо от возможных законопроектов.