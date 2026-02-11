Почему Telegram тормозит в России: технические и правовые причины замедления

В России наблюдается частичная блокировка Telegram, реализуемая Роскомнадзором через замедление передачи медиафайлов. Ограничения вводятся из-за нарушений законодательства, включая неприемлемое содержание и мошенничество. Работа мессенджера в регионах варьируется — в столицах и крупных городах замедляется загрузка видео.

Частичное ограничение Telegram: что происходит в России

В России наблюдается рост частичных ограничений работы мессенджера Telegram. Официально сервис не полностью заблокирован, однако его функционал значительно ухудшается. Основной проблемой становится замедление загрузки медиафайлов — изображений, видео, историй и файлов. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор усилил меры, в результате чего пользователи сталкиваются с невозможностью загрузить или открыть видео и фотографии, а отправка сообщений и медиа становится нестабильной.

Это не просто техническая ошибка, а часть целенаправленной политики. По данным мониторинговых сервисов, с февраля 2026 года количество жалоб на замедление работы Telegram в российских регионах выросло — более 11 000 жалоб за период с 9 по 10 февраля зафиксировано на Downdetector. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах пользователи жалуются на снижение скорости передачи медиа, в то время как на юге России и на Кавказе ситуация усугубляется: в Чечне, Дагестане и Северной Осетии наблюдаются периодические сбои и неработоспособность приложения.

Как Роскомнадзор замедляет работу Telegram

Роскомнадзор не блокирует Telegram полностью, а применяет метод «избирательного замедления трафика». Технически это достигается через Технологическую систему прохода узлов (ТСПУ), где операторы связи получают ежедневные инструкции от ведомства о том, какие серверы и узлы необходимо ограничивать. В результате трафик перенаправляется на альтернативные узлы, которые работают медленнее или не поддерживают ключевые функции.

Это приводит к тому, что текстовые сообщения и базовые функции, как правило, работают стабильно, однако загрузка видео и изображений — замедляется в разы. В некоторых регионах даже на мобильных сетях наблюдается полная невозможность загрузки файлов. Такой подход позволяет регулятору вести борьбу с преступной деятельностью, не вступая в открытый конфликт с платформой.

Основания для частичного ограничения: правовые и социальные причины

Последовательные ограничения вводятся из-за нарушений со стороны Telegram, которые, по утверждению властей, включают:

- Отсутствие удаления противоправных материалов;

- Рост мошеннических схем, в том числе с использованием звонков и прямых сообщений;

- Вовлечение граждан в незаконные или террористические действия;

- Нежелание открыть юридическое представительство в России и соблюдать «закон о приземлении».

В августе 2025 года Роскомнадзор заявил, что звонки в Telegram используются мошенниками, особенно после запуска системы «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера. В январе 2026 года зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин подтвердил, что иностранные мессенджеры применяются для организации преступлений против граждан.

Работа Telegram в России: как она изменилась

С 10 февраля 2026 года Telegram в России перестал функционировать как универсальная платформа. Теперь он превращается в текстовое пространство — пользователи могут читать сообщения, участвовать в обсуждениях и получать новости, но видеоконтент и медиафайлы становятся практически недоступными. В регионах, где активно разворачивается блокировка, такие функции как выгрузка файлов, загрузка видео и просмотр историй часто не выполняются.

На юге страны и на Кавказе ситуация усугубляется: в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае пользователи сообщают о полной неработоспособности сервиса. В этих регионах появляется рост популярности альтернатив — например, проекта Telega, который предлагает доступ к функциям Telegram без ограничений.

Экономические и социальные последствия блокировки

Замедление работы Telegram оказывает влияние на рекламный рынок. По оценкам, прямые потери от блокировки мультимедиа в Telegram могут составить 10–15 млрд рублей в год. Рекламные бюджеты на инфлюенс-маркетинг в 2025 году уже достигали 17–18 млрд рублей, а в 2026 году могут вырасти до 27–28 млрд. Власти, в свою очередь, активизируют продвижение национального мессенджера MAX, который с 10 февраля стал предлагать свободную регистрацию каналов — что указывает на стратегию замены международных платформ.