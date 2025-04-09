Электронная подпись или рукописная: какая надежнее

Кейсы из судебной практики с усиленной ЭП

Мошеннические схемы существовали и будут существовать всегда, поскольку злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана. Обычно они ищут лазейки там, где уровень применения технологий ниже и не остаются цифровые следы. Однако при попытке использовать сложные современные технологии для совершения противоправных действий мошенники нередко сталкиваются с серьёзными препятствиями. Приведём в пример несколько кейсов, где усиленная электронная подпись помогла защитить в суде интересы её владельца.

В первом случае мошенник пытался продать чужую квартиру, используя высокотехнологичную подделку паспорта с корректными данными и изменённой фотографией. Сделка была оформлена с помощью усиленной электронной подписи. Благодаря фотофиксации будущего пользователя с заявлением на выпуск УКЭП удалось предотвратить попытку мошенничества, признать сделку недействительной и вернуть недвижимость настоящему владельцу в кратчайшие сроки.

Во втором случае злоумышленник попытался заключить два договора займа под залог чужой недвижимости, также используя высокотехнологичную подделку паспорта с поддельной фотографией. Сделка была подписана УКЭП. Сохранить недвижимость помогло фото мошенника, которое было сделано во время процедуры идентификации при оформлении сертификата УКЭП. На нём был не настоящий владелец, а злоумышленник. В результате законному владельцу удалось сохранить недвижимость.

В обоих кейсах усиленная электронная подпись защитила интересы законных владельцев и помогла защитить имущество от мошенников.

По статистике Sign.Me, процент дел по оспариванию ЭП за 2023 год составляет всего 1,1%, а рукописной – 98,9%. Из этого можно сделать вывод, что рукописную подпись легче оспорить, поскольку она не оставляет цифровых следов. В отличие от неё, усиленные виды ЭП всегда фиксируют все необходимые данные подписанта.

Причины оспаривания ЭП не связаны с несовершенством технологий, они возникают из-за человеческого фактора и игнорирования основ цифровой безопасности. Мы рассмотрели порядка 50 дел за 2023 год арбитражных судов и судов общей юрисдикции, связанных с оспариванием ЭП. Таких случаев очень мало по сравнению с тем, когда люди оспаривают рукописные подписи. По нашей статистике, в 75% случаев суды отказывали в оспаривании сертификата ЭП.

Из тех 25% дел, где сертификаты были оспорены:

половина случаев связана с нарушением цифровой гигиены;

половина – с ошибками в процедуре идентификации.

Такая статистика в очередной раз подтверждает надёжность и безопасность работы с электронной подписью.