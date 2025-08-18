Как электронная подпись оптимизирует документооборот образовательных учреждений

Помните 2020 год, когда весь мир перешёл на удалёнку из-за коронавируса? Министерство науки и высшего образования РФ перевели приёмную кампанию вузов 2020/2021 года в дистанционный формат. Для подачи документов на поступление в вуз абитуриентам нужно было выпустить электронную подпись. Сейчас это уже не обязательно, но многие по-прежнему её используют. Расскажем, почему так и чем это может быть полезно.
Что такое электронная подпись?
Электронная подпись (ЭП) – цифровой аналог рукописной подписи.
По закону РФ электронную подпись делят на два вида: простую и усиленную. Простая электронная подпись (ПЭП) может быть представлена в виде логина с паролем, галочки в чекбоксе или СМС-кода. Этот вид используется для подтверждения действий, например, авторизации на сайте, подписки на email-рассылки, подтверждения банковских операций. Также законом разрешено использовать ПЭП для документооборота, но мы не рекомендуем, так как она не защищена криптографией – математическим методом шифрования данных, который не позволяет вносить односторонние правки в подписанный документ, взломать или подделать подпись.
Усиленная электронная подпись делится на усиленную неквалифицированную (УНЭП) и усиленную квалифицированную (УКЭП). Оба вида создаются с помощью криптографии и обеспечивают надёжную защиту документооборота. УНЭП – оптимальное решение для ежедневного документооборота. С её помощью можно подписывать договоры оказания услуг, кадровые документы, закрывающие документы и многое другое. УКЭП подходит для подписания практически любых документов, но чаще всего используется, когда информацию нужно передавать в государственные реестры, например, подписывать счета-фактуры.
Зачем образовательным организациям нужна электронная подпись?
При подаче документов в образовательное учреждение учащиеся обращают внимание на то, насколько здесь готовы идти в ногу со временем. Наличие качественного технического оснащения и возможность вести электронный документооборот – это однозначный плюс в пользу вуза. Также вуз, используя электронную подпись, может расширить географию приёма абитуриентов. Например, если иногородним студентам не нужно приезжать в вуз в другой конец страны, чтобы подать документы на обучение, то они с большей вероятностью попробуют поступить именно туда. Согласитесь, подписывать документы в один клик приятнее, чем тратить целый день на очереди и бумажную волокиту. Именно поэтому молодёжь так активно поддерживает цифровизацию.
Электронная подпись упрощает процесс оформления договоров с образовательными организациями и может применяться при поступлении в различные учебные заведения: школы, высшие учебные заведения, программы дополнительного образования, включая курсы, автошколы, летние лагеря и многие другие образовательные учреждения.
Кто какие документы в сфере образования может подписать электронной подписью и какой вид ЭП использовать
Ученик:
Договоры на оказание услуг (УНЭП).
Заявления, например, на академический отпуск (УНЭП).
Согласия на обработку персональных данных (УНЭП).
Сотрудник образовательного учреждения:
Заявления, например, на отпуск (УНЭП).
Внутренняя документация кафедры/факультета (УНЭП).
Учёт успеваемости обучающихся (УНЭП).
Трудовые договоры между учреждением и сотрудниками (УНЭП).
Аттестационные ведомости выпускников (УКЭП).
Научные отчёты и публикации (УКЭП).
Руководитель образовательного учреждения:
Договоры на оказание услуг (УНЭП).
Заявления (УНЭП).
Учебные планы и программы дисциплин (УНЭП).
Трудовые договоры между учреждением и сотрудниками (УКЭП)
Приказы руководства учреждения (УКЭП).
Аттестационные ведомости выпускников (УКЭП)
Статистическая отчётность (УКЭП).
Сертификаты и дипломы об образовании (УКЭП).
Как ЭП влияет на образовательный процесс
Экономия. Учебному заведению не нужно тратить деньги и нанимать дополнительных сотрудников для работы с документами, увеличивая ФОТ. Также сократятся затраты на бумагу, чернила, принтеры, физический архив. Учащийся не тратит лишнее время и деньги на поездку и очереди. Сотрудники образовательных учреждений могут решать более важные задачи вместо рутинной обработки бумажных документов.
Безопасность. Усиленные виды электронной подписи обеспечивают конфиденциальность передаваемых данных, невозможность несанкционированного доступа к документам и защиту от внесения изменений.
Ускорение процесса поступления. Абитуриенты могут подавать заявления, подписывать договоры и предоставлять необходимые документы онлайн, не выходя из дома. Процесс рассмотрения заявлений сокращается в несколько раз, а результаты становятся доступны в кратчайшие сроки.
Уменьшение риска ошибок. Автоматизация документооборота минимизирует вероятность человеческих ошибок при обработке файлов и исключает их потерю. Это особенно актуально при больших потоках абитуриентов, студентов и учащихся.
Кто может выпустить электронную подпись и что для этого нужно
ПЭП доступна любому человеку, её не нужно получать отдельно. Например, даже школьник может осуществить вход в личный кабинет на сайте, не имея паспорта.
Получить и использовать УНЭП и УКЭП может гражданин России, достигший 14-летнего возраста. Это связано с тем, что при получении усиленной подписи необходим паспорт для подтверждения личности. Однако, если подростку младше 14 лет нужно будет выпустить УНЭП или УКЭП для поступления в учебное заведение, ему потребуется согласие родителей. Согласие оформляется в письменной форме и подписывается от руки.
Кейсы применения электронной подписи в образовательных учреждениях
Разберём кейсы, в каждом из которых пользователи выпустили усиленную ЭП для поступления в учебное заведение.
Электронная подпись при поступлении в вуз
Отличница Екатерина долго выбирала вуз для поступления и, наконец, определилась. Главными критериями выбора для неё были: интересная образовательная программа, современные кабинеты и минимум бюрократии. Чтобы подписать договор на оказание образовательных услуг, ей не нужно было часами стоять в очереди и «вылавливать» сотрудников. Ей направили документ по ссылке в СМС, она просто перешла по ней, ознакомилась с условиями и нажала «Подписать». Процесс оформления документов был быстрым и лёгким, а главное, безопасным и прозрачным – девушка получила доступ к договору и имеет гарантию подлинности документов. А вуз снизил уровень бюрократии, сэкономил время сотрудников и получил ценного студента.
Электронная подпись для прохождения обучения в автошколе
Студентка Анна решила пройти обучение в автошколе. Для этого ей нужно было выпустить УНЭП. Она оформила заявку на сайте автошколы, загрузила необходимые документы в личный кабинет, получила ссылку на электронный договор и подписала документы в один клик. Ей не нужно было тратить время и деньги на дорогу до автошколы, она быстро подписала документы там, где было удобно. Автошкола со своей стороны также сэкономила время и деньги и получила нового лояльного клиента, который порекомендует их знакомым.
Внедрение электронной подписи – это не просто следование современным трендам, а необходимый шаг к повышению эффективности работы образовательных учреждений. ЭП помогает сэкономить время, ресурсы и сделать образовательный процесс более удобным для всех участников.
