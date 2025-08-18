Как электронная подпись оптимизирует документооборот образовательных учреждений

Кто какие документы в сфере образования может подписать электронной подписью и какой вид ЭП использовать

Ученик:

Договоры на оказание услуг (УНЭП).

Заявления, например, на академический отпуск (УНЭП).

Согласия на обработку персональных данных (УНЭП).

Сотрудник образовательного учреждения:

Заявления, например, на отпуск (УНЭП).

Внутренняя документация кафедры/факультета (УНЭП).

Учёт успеваемости обучающихся (УНЭП).

Трудовые договоры между учреждением и сотрудниками (УНЭП).

Аттестационные ведомости выпускников (УКЭП).

Научные отчёты и публикации (УКЭП).

Руководитель образовательного учреждения:

Договоры на оказание услуг (УНЭП).

Заявления (УНЭП).

Учебные планы и программы дисциплин (УНЭП).

Трудовые договоры между учреждением и сотрудниками (УКЭП)

Приказы руководства учреждения (УКЭП).

Аттестационные ведомости выпускников (УКЭП)

Статистическая отчётность (УКЭП).

Сертификаты и дипломы об образовании (УКЭП).

Как ЭП влияет на образовательный процесс

Экономия. Учебному заведению не нужно тратить деньги и нанимать дополнительных сотрудников для работы с документами, увеличивая ФОТ. Также сократятся затраты на бумагу, чернила, принтеры, физический архив. Учащийся не тратит лишнее время и деньги на поездку и очереди. Сотрудники образовательных учреждений могут решать более важные задачи вместо рутинной обработки бумажных документов.

Безопасность. Усиленные виды электронной подписи обеспечивают конфиденциальность передаваемых данных, невозможность несанкционированного доступа к документам и защиту от внесения изменений.

Ускорение процесса поступления. Абитуриенты могут подавать заявления, подписывать договоры и предоставлять необходимые документы онлайн, не выходя из дома. Процесс рассмотрения заявлений сокращается в несколько раз, а результаты становятся доступны в кратчайшие сроки.

Уменьшение риска ошибок. Автоматизация документооборота минимизирует вероятность человеческих ошибок при обработке файлов и исключает их потерю. Это особенно актуально при больших потоках абитуриентов, студентов и учащихся.

Кто может выпустить электронную подпись и что для этого нужно

ПЭП доступна любому человеку, её не нужно получать отдельно. Например, даже школьник может осуществить вход в личный кабинет на сайте, не имея паспорта.

Получить и использовать УНЭП и УКЭП может гражданин России, достигший 14-летнего возраста. Это связано с тем, что при получении усиленной подписи необходим паспорт для подтверждения личности. Однако, если подростку младше 14 лет нужно будет выпустить УНЭП или УКЭП для поступления в учебное заведение, ему потребуется согласие родителей. Согласие оформляется в письменной форме и подписывается от руки.