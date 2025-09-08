ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Кадровые документы
Кадровый ЭДО: что это такое

Запутались в стопках заявлений и не можете найти нужный приказ? Кадровый электронный документооборот решит эти проблемы раз и навсегда – разберемся, как это работает.

Что такое кадровый электронный документооборот

КЭДО, или кадровый электронный документооборот, – это система, позволяющая организациям подписывать и хранить кадровые документы в электронном виде вместо бумажного.

Электронный документооборот приносит пользу каждому сотруднику компании. Кадровики экономят время на бумажной рутине и могут сосредоточиться на более важных задачах, руководители получают мгновенный доступ к документам и могут заниматься стратегическим планированием и оперативно принимать решения, а сотрудники наслаждаются удобством и скоростью работы с документами.

История развития КЭДО

  • 2017 год стал отправной точкой в истории внедрения КЭДО в России. Компании начали первые эксперименты по цифровизации внутренних процессов, тестируя возможности перехода от бумажного документооборота к электронному. 

  • В 2020 году произошли глобальные изменения в бизнес-среде из-за начавшейся пандемии. Компании были вынуждены искать новые форматы работы – это ускорило процесс цифровизации. В Трудовой кодекс РФ была добавлена глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников», регламентирующая вопросы дистанционной работы. 

  • В 2021 году приняли ФЗ от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который официально закрепил возможность использования ЭДО в трудовых отношениях. С этого года компании получили возможность использовать КЭДО в работе.

  • Также в 2021 году происходят изменения в ТК РФ, которые дают возможность подписывать и хранить документы в электронном виде без дублирования на бумаге. 

  • Сегодня КЭДО из экспериментального решения превратился в неотъемлемую часть бизнес-процессов российских компаний, продолжая развиваться и совершенствоваться. Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека. Среди компаний со штатной численностью от 1 тыс. человек на КЭДО перешли уже 66%, а в малом бизнесе – 52%. Эксперты уверены, что в ближайшие годы российский рынок КЭДО будет расти в геометрической прогрессии, отдельные лидеры отрасли говорят о позитивной динамике по итогам 2025 г. в 80%.

Преимущества КЭДО

Для работодателя:

  • Финансовая выгода – сокращаются затраты на бумагу, печать, курьерскую доставку и архивы документов.

  • Оперативность процессов – мгновенная отправка и подписание документов электронно.

  • Масштабирование бизнеса – возможность найма лучших специалистов из любой точки страны.

  • Юридическая безопасность – минимизация рисков штрафов и судебных разбирательств благодаря удобству контроля соблюдения сроков документооборота.

  • Комфортный доступ к документам – быстрый и простой поиск необходимых документов в электронном архиве.

Для сотрудников:

  • Удобство использования – возможность работать с документами через смартфон или компьютер из любого места. Документы всегда под рукой, а подписание происходит электронно.

  • Экономия времени – отсутствие необходимости приезжать в офис, заниматься печатью, доставкой и обработкой документов.

  • Современный подход – серьёзное преимущество на рынке труда, благодаря которому компания попадает в категорию привлекательных работодателей. Также такой подход значительно увеличивает эффективность работы персонала: сотрудники освобождаются от бумажной волокиты и могут сконцентрироваться на развитии новых проектов и совершенствовании качества своей работы.

Внедрение КЭДО – это не просто следование трендам, а стратегическое решение, которое приносит пользу всем участникам рабочего процесса. Сервисы КЭДО делают работу более эффективной, комфортной и современной.

Какие законы регулируют КЭДО

Основные ФЗ, которые регулируют сферу кадрового документооборота:

1. Трудовой кодекс РФ. №407-ФЗ от 08.12.2020 и №377-ФЗ от 22.11.2021 регулируют взаимодействия сотрудника и работодателя, порядок перехода на КЭДО и исключения в документах, которые нельзя перевести в цифру.

2. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Регулирует виды и порядок использования электронной подписи (ЭП), без которой невозможен КЭДО.

3. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Регулирует получение согласия работника на передачу и обработку персональных данных.

Какие документы можно подписывать в КЭДО с сотрудниками

В электронном виде можно подписывать большинство кадровых документов, перечислим самые распространённые:

  • Трудовые договоры 

  • Приказы (исключение – приказ об увольнении)

  • Соглашения 

  • Графики отпусков/сменности/работы на вахте 

  • Уведомления об изменении определённых сторонами условий трудового договора 

  • Заявления сотрудников 

  • Объяснения 

  • Договоры о материальной ответственности 

  • Согласия на перевод 

  • Допсоглашения 

  • Локально-нормативные акты 

  • Ученические договоры 

  • Договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы 

  • Другие кадровые документы

Электронно не получится подписать только акты о несчастных случаях, приказы об увольнении и журналы инструктажей по охране труда – по Трудовому кодексу РФ их можно подписывать только на бумаге.

При переходе на КЭДО важно подготовить документационное обеспечение, определить, какие процессы будут переведены в электронный вид, подготовить сотрудников и выбрать надёжный сервис.

Как перейти на КЭДО и подготовить необходимые документы

  1. Планирование и подготовка

  • Проанализируйте текущие кадровые процессы

  • Определите, какие документы переведёте в электронный формат

  • Выберите надёжный сервис КЭДО

  • Подготовьте необходимые документы

Какие документы нужно подготовить до внедрения КЭДО и что в них следует прописать: 

  • Приказ о переходе на КЭДО

В приказе следует указать, какие информационные системы будут использоваться для электронного взаимодействия, а также дату внедрения КЭДО.

  • Положение о КЭДО 

В положении необходимо прописать:

  • Порядок взаимодействия сторон в рамках КЭДО

  • Права и обязанности работников и работодателя при использовании КЭДО

  • Порядок получения согласия на переход на КЭДО

  • Категории работников и документов, в отношении которых применяется КЭДО

  • Порядок доступа работников к информационной системе и ЭП

  • Процедуру идентификации сторон, хранения электронных документов и другие аспекты

  • Письменное согласие от сотрудников о переходе на КЭДО

Собрав все необходимые документы, вы можете перейти к следующему этапу.

2. Тестовый запуск

  • Организуйте пилотное внедрение

  • Проверьте работу всех функций

  • Выявите и устраните возможные ошибки

3. Обучение команды

Проведите тренинг для HR-специалистов. Подготовьте Q&A и понятные инструкции для сотрудников. Обучение должно включать: 

  • Работу с личным кабинетом

  • Процесс авторизации

  • Обработку документов

Также обучите руководителей работе с системой.

4. Техническая интеграция

  • Настройте интеграции системы КЭДО с другими используемыми в компании системами

  • Убедитесь в корректности всех процессов

5. Запуск и поддержка

  • Подключите подписантов к системе КЭДО

  • Собирайте обратную связь от сотрудников

  • Регулярно оценивайте эффективность и совершенствуйте рабочие процессы

В переходе на КЭДО самое главное – чёткость и системность. Не торопитесь, подготовьте всё необходимое, особенное внимание уделите обучающим материалам, и затем уже внедряйте. 

Как выбрать сервис КЭДО

Выбор сервиса КЭДО зависит от задач вашего бизнеса. Есть узкоспециализированные решения для КЭДО, а есть универсальные сервисы электронной подписи, которые в том числе подходят и для кадрового документооборота.

При выборе сервиса кадрового электронного документооборота следуйте этим критериям: 

  1. Надёжность и безопасность – убедитесь, что сервис использует усиленные виды ЭП и что у него есть крупные клиенты и положительные отзывы. 

  2. Функциональные возможности – проверьте, есть ли в сервисе поддержка нужных вам для подписания форматов документов (например, docx, pdf, jpg, xlsx, png, zip и др.), интеграции, мобильное приложение.

  3. Техническая сторона – какая скорость работы системы, есть ли бесплатная техническая поддержка и как быстро она решает вопросы.

  4. Экономические факторы – сравните стоимость тарифов с другими сервисами, проверьте наличие акций и промокодов, а также удобные вам условия оплаты.

Соответствие всем этим критериям говорит о высоком уровне компании, которой можно доверять.

Теперь, когда вы познакомились с кадровым электронным документооборотом, вы готовы сделать шаг к цифровизации бизнеса и повысить эффективность компании.

Информации об авторе

