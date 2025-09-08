Кадровый ЭДО: что это такое

Какие законы регулируют КЭДО

Основные ФЗ, которые регулируют сферу кадрового документооборота:

1. Трудовой кодекс РФ. №407-ФЗ от 08.12.2020 и №377-ФЗ от 22.11.2021 регулируют взаимодействия сотрудника и работодателя, порядок перехода на КЭДО и исключения в документах, которые нельзя перевести в цифру.

2. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Регулирует виды и порядок использования электронной подписи (ЭП), без которой невозможен КЭДО.

3. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Регулирует получение согласия работника на передачу и обработку персональных данных.