Кадровый ЭДО: что это такое

Что такое кадровый электронный документооборот
КЭДО, или кадровый электронный документооборот, – это система, позволяющая организациям подписывать и хранить кадровые документы в электронном виде вместо бумажного.
Электронный документооборот приносит пользу каждому сотруднику компании. Кадровики экономят время на бумажной рутине и могут сосредоточиться на более важных задачах, руководители получают мгновенный доступ к документам и могут заниматься стратегическим планированием и оперативно принимать решения, а сотрудники наслаждаются удобством и скоростью работы с документами.
История развития КЭДО
2017 год стал отправной точкой в истории внедрения КЭДО в России. Компании начали первые эксперименты по цифровизации внутренних процессов, тестируя возможности перехода от бумажного документооборота к электронному.
В 2020 году произошли глобальные изменения в бизнес-среде из-за начавшейся пандемии. Компании были вынуждены искать новые форматы работы – это ускорило процесс цифровизации. В Трудовой кодекс РФ была добавлена глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников», регламентирующая вопросы дистанционной работы.
В 2021 году приняли ФЗ от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который официально закрепил возможность использования ЭДО в трудовых отношениях. С этого года компании получили возможность использовать КЭДО в работе.
Также в 2021 году происходят изменения в ТК РФ, которые дают возможность подписывать и хранить документы в электронном виде без дублирования на бумаге.
Сегодня КЭДО из экспериментального решения превратился в неотъемлемую часть бизнес-процессов российских компаний, продолжая развиваться и совершенствоваться. Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека. Среди компаний со штатной численностью от 1 тыс. человек на КЭДО перешли уже 66%, а в малом бизнесе – 52%. Эксперты уверены, что в ближайшие годы российский рынок КЭДО будет расти в геометрической прогрессии, отдельные лидеры отрасли говорят о позитивной динамике по итогам 2025 г. в 80%.
Преимущества КЭДО
Для работодателя:
Финансовая выгода – сокращаются затраты на бумагу, печать, курьерскую доставку и архивы документов.
Оперативность процессов – мгновенная отправка и подписание документов электронно.
Масштабирование бизнеса – возможность найма лучших специалистов из любой точки страны.
Юридическая безопасность – минимизация рисков штрафов и судебных разбирательств благодаря удобству контроля соблюдения сроков документооборота.
Комфортный доступ к документам – быстрый и простой поиск необходимых документов в электронном архиве.
Для сотрудников:
Удобство использования – возможность работать с документами через смартфон или компьютер из любого места. Документы всегда под рукой, а подписание происходит электронно.
Экономия времени – отсутствие необходимости приезжать в офис, заниматься печатью, доставкой и обработкой документов.
Современный подход – серьёзное преимущество на рынке труда, благодаря которому компания попадает в категорию привлекательных работодателей. Также такой подход значительно увеличивает эффективность работы персонала: сотрудники освобождаются от бумажной волокиты и могут сконцентрироваться на развитии новых проектов и совершенствовании качества своей работы.
Внедрение КЭДО – это не просто следование трендам, а стратегическое решение, которое приносит пользу всем участникам рабочего процесса. Сервисы КЭДО делают работу более эффективной, комфортной и современной.
Какие законы регулируют КЭДО
Основные ФЗ, которые регулируют сферу кадрового документооборота:
1. Трудовой кодекс РФ. №407-ФЗ от 08.12.2020 и №377-ФЗ от 22.11.2021 регулируют взаимодействия сотрудника и работодателя, порядок перехода на КЭДО и исключения в документах, которые нельзя перевести в цифру.
2. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
Регулирует виды и порядок использования электронной подписи (ЭП), без которой невозможен КЭДО.
3. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Регулирует получение согласия работника на передачу и обработку персональных данных.
Какие документы можно подписывать в КЭДО с сотрудниками
В электронном виде можно подписывать большинство кадровых документов, перечислим самые распространённые:
Трудовые договоры
Приказы (исключение – приказ об увольнении)
Соглашения
Графики отпусков/сменности/работы на вахте
Уведомления об изменении определённых сторонами условий трудового договора
Заявления сотрудников
Объяснения
Договоры о материальной ответственности
Согласия на перевод
Допсоглашения
Локально-нормативные акты
Ученические договоры
Договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы
Другие кадровые документы
Электронно не получится подписать только акты о несчастных случаях, приказы об увольнении и журналы инструктажей по охране труда – по Трудовому кодексу РФ их можно подписывать только на бумаге.
При переходе на КЭДО важно подготовить документационное обеспечение, определить, какие процессы будут переведены в электронный вид, подготовить сотрудников и выбрать надёжный сервис.
Как перейти на КЭДО и подготовить необходимые документы
Планирование и подготовка
Проанализируйте текущие кадровые процессы
Определите, какие документы переведёте в электронный формат
Выберите надёжный сервис КЭДО
Подготовьте необходимые документы
Какие документы нужно подготовить до внедрения КЭДО и что в них следует прописать:
Приказ о переходе на КЭДО
В приказе следует указать, какие информационные системы будут использоваться для электронного взаимодействия, а также дату внедрения КЭДО.
Положение о КЭДО
В положении необходимо прописать:
Порядок взаимодействия сторон в рамках КЭДО
Права и обязанности работников и работодателя при использовании КЭДО
Порядок получения согласия на переход на КЭДО
Категории работников и документов, в отношении которых применяется КЭДО
Порядок доступа работников к информационной системе и ЭП
Процедуру идентификации сторон, хранения электронных документов и другие аспекты
Письменное согласие от сотрудников о переходе на КЭДО
Собрав все необходимые документы, вы можете перейти к следующему этапу.
2. Тестовый запуск
Организуйте пилотное внедрение
Проверьте работу всех функций
Выявите и устраните возможные ошибки
3. Обучение команды
Проведите тренинг для HR-специалистов. Подготовьте Q&A и понятные инструкции для сотрудников. Обучение должно включать:
Работу с личным кабинетом
Процесс авторизации
Обработку документов
Также обучите руководителей работе с системой.
4. Техническая интеграция
Настройте интеграции системы КЭДО с другими используемыми в компании системами
Убедитесь в корректности всех процессов
5. Запуск и поддержка
Подключите подписантов к системе КЭДО
Собирайте обратную связь от сотрудников
Регулярно оценивайте эффективность и совершенствуйте рабочие процессы
В переходе на КЭДО самое главное – чёткость и системность. Не торопитесь, подготовьте всё необходимое, особенное внимание уделите обучающим материалам, и затем уже внедряйте.
Как выбрать сервис КЭДО
Выбор сервиса КЭДО зависит от задач вашего бизнеса. Есть узкоспециализированные решения для КЭДО, а есть универсальные сервисы электронной подписи, которые в том числе подходят и для кадрового документооборота.
При выборе сервиса кадрового электронного документооборота следуйте этим критериям:
Надёжность и безопасность – убедитесь, что сервис использует усиленные виды ЭП и что у него есть крупные клиенты и положительные отзывы.
Функциональные возможности – проверьте, есть ли в сервисе поддержка нужных вам для подписания форматов документов (например, docx, pdf, jpg, xlsx, png, zip и др.), интеграции, мобильное приложение.
Техническая сторона – какая скорость работы системы, есть ли бесплатная техническая поддержка и как быстро она решает вопросы.
Экономические факторы – сравните стоимость тарифов с другими сервисами, проверьте наличие акций и промокодов, а также удобные вам условия оплаты.
Соответствие всем этим критериям говорит о высоком уровне компании, которой можно доверять.
Теперь, когда вы познакомились с кадровым электронным документооборотом, вы готовы сделать шаг к цифровизации бизнеса и повысить эффективность компании.
