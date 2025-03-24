Что такое гэп и как его использовать инвестору

Гэп — это разрыв в ценовом графике актива, который возникает, когда цена открытия торгового периода значительно отличается от цены закрытия предыдущего периода.

Возникают гэпы на бирже из-за изменений фундаментальных показателей рынка при его закрытии. И если цена актива значительно повышается или падает по сравнению с закрытием предыдущего дня без какой-либо торговли в промежутке, получается гэп. Он может появляться на различных временных интервалах: дневных, недельных и внутридневных графиках.

Существуют четыре основных вида:

Гэп инициации (пробойный, на разрыв) — формируется после фазы консолидации рынка и часто связан с резким ростом объемов торгов. Этот вид гэпа считается сильным сигналом для начала нового движения. Возникает в результате следующих событий:

действий крупных участников рынка, которые совершают сделки в больших объемах после периода консолидации;

публикации важных новостей, которые могут повлиять на настроение рынка и вызвать рост или падение цен.

Гэп продолжения (ускорения, на отрыв) — образуется во время выраженного направленного движения котировок и может указывать на продолжение текущей тенденции. Увидев такой разрыв, трейдеры могут увеличить объем сделок в направлении гэпа.

Торговый гэп (простой, обычный) — возникает на спокойных рынках и обычно закрывается относительно быстро. Разрыв происходит без специального события, и рынок возвращается через несколько дней или недель к своему первоначальному уровню. Торговать с использованием этого инструмента непросто, так как он не предоставляет достаточно данных о мощности и векторе будущего изменения цены.

Гэп истощения — возникает перед завершением мощного и длительного направленного движения и может служить знаком для открытия позиции в направлении, противоположном разрыву. Как правило, он образуется при низком объеме торгов, что свидетельствует о снижении интереса участников рынка к текущей тенденции.

Для получения прибыли с дивидендного гэпа инвесторы используют несколько стратегий:

Приобретают акции в период между объявлением суммы дивидендов и датой отсечки и ожидание закрытия дивидендного гэпа. Доход инвестора будет состоять из дивидендов и ценовой разницы акции. Риск для инвестора — длительность закрытия гэпа.

Покупают акции после объявления дивидендов, а продают до даты закрытия самого реестра. Прибыль получается только за счет роста стоимости акции без дивидендного дохода. Риски — акция может не вырасти в цене и даже перед отсечкой начать падать в стоимости.

Приобретают акции на дивидендном гэпе с расчетом на дальнейший рост стоимости актива. Выплат дивидендов конкретному инвестору уже не будет, но цена приобретения акции может быть выгодна. Особенно, если акция покупается в долгосрок. Риски — длительное закрытие разрыва в цене.

Инвесторам, которые не склонны рисковать, лучше обратить внимание на более надежные активы — такие как золото, недвижимость и государственные облигации.

Если инвестор желает инвестировать в строительство, но у него нет свободных средств на покупку объекта недвижимости, стоит рассмотреть альтернативный вариант — краудлендинг в недвижимость.