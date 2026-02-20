Что влияет на ликвидность недвижимости
На привлекательность недвижимости прежде всего влияют стоимость объекта и удобство транспортной инфраструктуры. Разберем, какие факторы еще важны для ликвидности жилой и коммерческой недвижимости.
Что влияет на ликвидность жилой недвижимости
Характеристики квартиры — местоположение, этаж и состояние ремонта.
Отсутствие юридических препятствий — чем быстрее может произойти сделка, тем выше ликвидность недвижимости.
Расходы при заключении сделки — для расчета ликвидности недвижимости нужно учесть государственные пошлины, налоги на прибыль, оплату за юридические услуги и оценку объекта инвестиций.
Зависимость от сезона — покупательская активность чаще всего возрастает весной и осенью.
Доступность информации об объекте — данные о квартире прозрачны и их достаточно, а инвесторы могут получить ответы на свои вопросы.
Также на ликвидность жилья влияют:
вид жилищного фонда,
наличие парковочных и кладовых мест, детских площадок,
окружающая инфраструктура.
Обычно квартиры в новом фонде с качественным ремонтом имеют более высокую ликвидность. Так, квартиры площадью до 50 квадратных метров в новостройках с панорамным видом и удобной планировкой пользуются у инвесторов более высоким спросом.
Что влияет на ликвидность коммерческой недвижимости
Состояние рынка — рыночные тренды, конкуренция и общая экономическая обстановка определяют скорость продажи или доходность от аренды.
Степень управляемости — объекты, которые требуют минимальных затрат на управление, более интересны инвесторам.
Спрос со стороны инвесторов — например, если отрасль тяжелой промышленности становится более привлекательной для инвестирования, соответственно, на производственные объекты растет спрос, и они становятся ликвиднее.
Юридическая прозрачность сделки — наличие полной и точной документации, а также минимизация юридических рисков.
Наиболее ликвидной недвижимостью считаются стрит-ретейл и офисные помещения, так как продать отдельный объект проще, чем все здание целиком. Менее ликвидны — большие торговые центры, крупные гостиницы.
