Разделяй и властвуй: почему ведение кадрового учета — не всегда задача HR-менеджера

Я все чаще вижу тенденцию к тому, чтобы запихнуть в одного человека функционал нескольких специалистов. Вот парочка примеров: «Hr-маркетолог», «Ассистент руководителя с функциями hr». Среди всей этой каши ты находишь стандартную позицию — «HR-менеджер». Но когда начинаешь изучать необходимые требования, встречаешь: «ведение кадрового делопроизводства».

У меня возникают одни и те же вопросы:

— Должен ли HR-менеджер обязательно вести кадровый учёт?

— Может ли hr оставаться исключительно специалистом по работе с людьми, не занимаясь оформлением документов?

— Должен ли кадровый специалист подбирать персонал?



Я бы сказала, что в нынешних условиях рынка — это два специалиста, которые хоть и работают в смежном направлении, но отвечают за абсолютно разные процессы.



Наверное, здесь стоит сказать, а чем же занимается «бездельник» HR:



1. Наем! Да, я тот самый человек, который первично решает, уйдет ли ваше резюме в «отказ» или далее будет собеседование.

И если изначально складывается впечатление, что hr сидит и раскладывает пасьянс, параллельно раскидывая приглашения и отказы, то это, увы, не так. Я держу в голове условия на различные должности и направления, потребности заказчиков, желаемые «фишечки», на которые стоит обратить внимание, учусь разбираться в новых и непонятных для меня направлениях, чтобы найти то, за что можно зацепиться, а дальше провожу первичный звонок, на котором отпадает 90% отобранных резюме.

Также подключаю «холодный» поиск того специалиста, который не только будет обладать всеми необходимыми компетенциями, но и так называемыми «софтами» и сможет вписаться как в экосистему компании, так и в отдельно взятую команду.



2. Адаптация, менеджмент, поддержание контакта до выхода и после выхода кандидата на работу.

Думаю, ни для кого не секрет, что человек цепляется за того, с кем было первичное взаимодействие. И после принятия оффера — моя ответственность, с каким настроем придет человек в первый день работы, а также то, насколько быстро и эффективно он вольется в коллектив и свои обязанности.



3. Организация мероприятий, поддержание корпоративной культуры. Здесь не буду расписывать, потому что сейчас многие наслышаны об этом и понимают, что вкладывается в данный термин.



— Тогда, есть ли здесь место ведению кадров?

Мой ответ: да, если это небольшая компания (до 50 сотрудников) или старт-ап, где специалист закрывает потребность в персонале только при появлении «дырки». А еще, это отличный способ экономии ресурсов.

Также момент, который стоит подметить — hr должен знать основы КДП, но не вести его. Я убеждена, что разделение функций — ключ к успеху как сотрудника, так и компании. Чем уже специализация, тем эффективнее выполнение задач, тем меньше ошибок и недовольства с обеих сторон.

А что думайте вы? Будет интересно узнать, как в ваших компаниях обстоят дела.