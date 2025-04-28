Разделяй и властвуй: почему ведение кадрового учета — не всегда задача HR-менеджера

У меня возникают одни и те же вопросы:
— Должен ли HR-менеджер обязательно вести кадровый учёт?
— Может ли hr оставаться исключительно специалистом по работе с людьми, не занимаясь оформлением документов?
— Должен ли кадровый специалист подбирать персонал?
Я бы сказала, что в нынешних условиях рынка — это два специалиста, которые хоть и работают в смежном направлении, но отвечают за абсолютно разные процессы.
Наверное, здесь стоит сказать, а чем же занимается «бездельник» HR:
1. Наем! Да, я тот самый человек, который первично решает, уйдет ли ваше резюме в «отказ» или далее будет собеседование.
И если изначально складывается впечатление, что hr сидит и раскладывает пасьянс, параллельно раскидывая приглашения и отказы, то это, увы, не так. Я держу в голове условия на различные должности и направления, потребности заказчиков, желаемые «фишечки», на которые стоит обратить внимание, учусь разбираться в новых и непонятных для меня направлениях, чтобы найти то, за что можно зацепиться, а дальше провожу первичный звонок, на котором отпадает 90% отобранных резюме.
Также подключаю «холодный» поиск того специалиста, который не только будет обладать всеми необходимыми компетенциями, но и так называемыми «софтами» и сможет вписаться как в экосистему компании, так и в отдельно взятую команду.
2. Адаптация, менеджмент, поддержание контакта до выхода и после выхода кандидата на работу.
Думаю, ни для кого не секрет, что человек цепляется за того, с кем было первичное взаимодействие. И после принятия оффера — моя ответственность, с каким настроем придет человек в первый день работы, а также то, насколько быстро и эффективно он вольется в коллектив и свои обязанности.
3. Организация мероприятий, поддержание корпоративной культуры. Здесь не буду расписывать, потому что сейчас многие наслышаны об этом и понимают, что вкладывается в данный термин.
— Тогда, есть ли здесь место ведению кадров?
Мой ответ: да, если это небольшая компания (до 50 сотрудников) или старт-ап, где специалист закрывает потребность в персонале только при появлении «дырки». А еще, это отличный способ экономии ресурсов.
Также момент, который стоит подметить — hr должен знать основы КДП, но не вести его. Я убеждена, что разделение функций — ключ к успеху как сотрудника, так и компании. Чем уже специализация, тем эффективнее выполнение задач, тем меньше ошибок и недовольства с обеих сторон.
А что думайте вы? Будет интересно узнать, как в ваших компаниях обстоят дела.
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