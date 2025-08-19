Голосовые под запретом, реклама банкротства и деньги вместо отпуска. Юридический дайджест #36

Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах на территории Российской Федерации

В соответствии с позицией Минцифры России Роскомнадзором осуществляется ограничение функции голосовых вызовов в иностранных информационно-телекоммуникационных сетях, включая мессенджеры WhatsApp1 и Telegram.

Ограничительные меры применяются в отношении операторов, отказывающихся предоставлять в установленном порядке уполномоченным государственным органам информацию, необходимую для противодействия терроризму, экстремизму и массовым преступлениям, в том числе мошенничеству.

Доступ к голосовым вызовам будет восстановлен при условии соблюдения владельцами мессенджеров требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Такие меры направлены на повышение уровня информационной безопасности, обеспечение правоприменительного контроля в цифровой среде, а также снижение потенциальной ответственности операторов связи. Пользователям рекомендуется использование альтернативных отечественных мессенджеров, функционирующих на защищённой инфраструктуре и соответствующих требованиям законодательства РФ. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

*Meta1 Platforms Inc., являющаяся правообладателем сервисов WhatsApp1, Facebook1 и Instagram1, признана в Российской Федерации экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на основании решений судов.