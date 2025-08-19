Голосовые под запретом, реклама банкротства и деньги вместо отпуска. Юридический дайджест #36

Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах на территории Российской Федерации
В соответствии с позицией Минцифры России Роскомнадзором осуществляется ограничение функции голосовых вызовов в иностранных информационно-телекоммуникационных сетях, включая мессенджеры WhatsApp1 и Telegram.
Ограничительные меры применяются в отношении операторов, отказывающихся предоставлять в установленном порядке уполномоченным государственным органам информацию, необходимую для противодействия терроризму, экстремизму и массовым преступлениям, в том числе мошенничеству.
Доступ к голосовым вызовам будет восстановлен при условии соблюдения владельцами мессенджеров требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Такие меры направлены на повышение уровня информационной безопасности, обеспечение правоприменительного контроля в цифровой среде, а также снижение потенциальной ответственности операторов связи. Пользователям рекомендуется использование альтернативных отечественных мессенджеров, функционирующих на защищённой инфраструктуре и соответствующих требованиям законодательства РФ.
*Meta1 Platforms Inc., являющаяся правообладателем сервисов WhatsApp1, Facebook1 и Instagram1, признана в Российской Федерации экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на основании решений судов.
Введение новых требований к рекламе услуг по банкротству граждан с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года реклама услуг, связанных с банкротством граждан, реструктуризацией долгов или освобождением от денежных обязательств, должна содержать обязательное предупреждение:
«Банкротство влечёт за собой негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и невозможность повторного признания банкротом в течение пяти лет. Рекомендуется предварительно обратиться к кредитору и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».
Требования к форме и способу размещения предупреждения:
при трансляции по радио — продолжительностью не менее 3 секунд;
при трансляции по телевидению, а также в кинопоказах и видеороликах — продолжительностью не менее 3 секунд и занимать не менее 7% площади кадра;
в иных форматах рекламы (включая цифровую и печатную) — занимать не менее 7% площади рекламного носителя.
Ответственность за соблюдение указанных требований несёт рекламораспространитель. Запрещается размещение заявлений, содержащих прямые или косвенные обещания гарантированного освобождения от обязательств, в том числе обязательных платежей.
Обязательные требования к обезличиванию персональных данных с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года операторы персональных данных обязаны применять установленные Роскомнадзором методы обезличивания персональной информации, в том числе в случаях, когда такая обработка осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях анализа, хранения или иного использования, вместо уничтожения данных.
Исключение из данного правила допускается только в случаях, когда обезличивание осуществляется по обязательному запросу Минцифры России.
Допустимые методы обезличивания включают:
замену персональных данных на условные обозначения (идентификаторы, коды);
изменение состава или семантики персональной информации;
перемешивание значений атрибутов персональных данных;
разделение персональных данных на несвязанные между собой части.
Кроме того, разрешается применение метода преобразования (включая обобщение данных), который может использоваться в сочетании с иными способами обезличивания с целью исключения возможности идентификации субъекта персональных данных.
Судебная практика: ограничение компенсации за неиспользованный отпуск при злоупотреблении правом
Кейс: работник, занимавший должность руководителя организации и проработавший более пяти лет, неоднократно воздерживался от использования права на ежегодный оплачиваемый отпуск. За весь период трудовой деятельности он воспользовался отпуском лишь однажды.
При рассмотрении иска о взыскании компенсации за все неиспользованные отпуска, суды пришли к выводу о наличии признаков злоупотребления правом, предусмотренного статьёй 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствовали доказательства препятствий со стороны работодателя, ограничений по уставу или иных объективных обстоятельств, исключающих возможность использования отпуска.
Доводы истца о невозможности ухода в отпуск в связи с отсутствием заместителя и необходимостью обеспечения функционирования организации судом не были признаны обоснованными, поскольку обязанности по организации замещения при отсутствии такого сотрудника лежали на самом руководителе.
С учётом специфики должностного положения истца как руководителя организации, а также принципа недопустимости накопления компенсации за счёт невостребованного отпуска, суды удовлетворили иск лишь в части компенсации за неиспользованный отпуск за последний календарный год, предшествующий увольнению.
