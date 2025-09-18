МАХ во всех смартфонах страны, мошенничество при снятии наличных и НЕреклама в интернете. Юридический дайджест #39

Изменения в требованиях к предустановке программного обеспечения на смартфоны и другие устройства
С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к предустановке программного обеспечения на мобильные устройства. На все смартфоны и планшеты, работающие на операционных системах Android, iOS и HarmonyOS, будет обязательна предустановка платформы MAX. При этом обязанность по предустановке VK Мессенджера будет отменена.
Также с указанной даты расширяется действие требований по предустановке магазина приложений RuStore: он должен быть предустановлен не только на устройства с Android, но и на устройства с операционными системами iOS и HyperOS.
С 1 января 2026 года вступают в силу дополнительные нормы. Так, при реализации смартфонов и планшетов на базе HarmonyOS на них должно быть предустановлено программное обеспечение, включая:
— «Почта@Mail.ru»,
— «Дзен»,
— «ВКонтакте»,
— а также иные приложения, определённые уполномоченным органом.
Кроме того, на телевизоры будет распространено требование по предустановке приложения «ЛАЙМ HD TV».
Нарушение требований о предустановке ПО влечёт административную ответственность по статье 14.7 КоАП РФ:
— для должностных лиц — штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей;
— для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
Выполнение обязанности по предустановке допускается различными способами, включая предустановку производителем, дистрибьютором или ритейлером.
С 1 сентября 2025 года вводится механизм выявления признаков мошенничества при снятии наличных в банкоматах
Центральный банк Российской Федерации утвердил перечень показателей, позволяющих выявлять операции по получению наличных денежных средств без добровольного согласия клиента, что может свидетельствовать о совершении мошеннических действий.
Один из ключевых индикаторов — попытка снятия наличных в течение 24 часов с момента:
предоставления клиенту кредита;
зачисления на его счёт через Систему быстрых платежей (СБП) перевода от физического лица на сумму свыше 200 000 рублей;
досрочного расторжения вклада (счёта) на сумму свыше 200 000 рублей по инициативе клиента.
Другой значимый признак — наличие в течение минимум 6 часов до запроса на снятие наличных информации от операторов связи или иных юридических лиц о:
аномальных параметрах телефонных звонков (нетипичная частота, длительность, время суток);
увеличении объёма входящих сообщений в мессенджерах, по SMS, электронной почте, в том числе от Госуслуг, банков или новых отправителей.
К дополнительным признакам также относятся:
факт получения наличных в нехарактерное для клиента время суток, в необычной сумме или в непривычной локации;
не менее пяти отказов в выдаче наличных по любой причине в течение одного календарного дня.
Указанные признаки должны использоваться кредитными организациями в рамках системы мониторинга подозрительных операций для своевременного предотвращения хищения средств клиентов.
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Разграничение рекламы и информационного контента в интернете
Информация, размещённая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», признаётся рекламой в случае соответствия определению, установленному статьёй 3 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», и одновременного наличия следующих критериев:
цель размещения — привлечение внимания к товару, работе, услуге, формирование или поддержание интереса к ним, а также продвижение на рынке;
содержание не носит справочно-информационного или аналитического характера;
материал не является объявлением, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.
Указанные критерии применяются к информации, размещаемой на маркетплейсах, сайтах-агрегаторах, в поисковых системах, а также в социальных сетях, имеющих суточную аудиторию из Российской Федерации в объёме более 500 000 пользователей.
Размещение информации, подпадающей под признаки рекламы, без соответствующего обозначения как «реклама» влечёт ответственность по статье 14.3 КоАП РФ.
Оформление потребительского кредита онлайн: позиция Верховного Суда РФ по вопросу подписания договора
Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел дело, связанное с взысканием задолженности по кредитному договору, заключённому дистанционно. Банк обратился в суд с требованием о взыскании долга, однако заемщик в порядке встречного иска просил признать кредитный договор ничтожным на том основании, что он был заключён от его имени неустановленным лицом без его согласия.
Суды нижестоящих инстанций удовлетворили требования банка. Однако Верховный Суд РФ отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что законность электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП), признаётся при условии, что в нём содержится достоверная информация о лице, от имени которого он составлен и направлен. Данное правило применяется, в частности, к документам, содержащим условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В рассматриваемом случае действия заемщика — совершение операций по оформлению кредита и переводу денежных средств с использованием SMS-кодов для подтверждения своих намерений — не противоречили внутренним правилам банка. Вместе с тем судам следовало установить, могут ли такие действия расцениваться как проставление заемщиком простой электронной подписи и является ли она функциональным аналогом собственноручной подписи в соответствии с положениями Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Верховный Суд также напомнил позицию Центрального банка РФ: согласие на индивидуальные условия потребительского кредита не может быть выражено по телефону или конклюдентными действиями. Ни один из этих способов не эквивалентен надлежащему подписанию условий договора.
Таким образом, судам необходимо тщательно проверять, имело ли место действительное волеизъявление заемщика, выраженное в установленном законом порядке.
