МАХ во всех смартфонах страны, мошенничество при снятии наличных и НЕреклама в интернете. Юридический дайджест #39

Изменения в требованиях к предустановке программного обеспечения на смартфоны и другие устройства

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к предустановке программного обеспечения на мобильные устройства. На все смартфоны и планшеты, работающие на операционных системах Android, iOS и HarmonyOS, будет обязательна предустановка платформы MAX. При этом обязанность по предустановке VK Мессенджера будет отменена.

Также с указанной даты расширяется действие требований по предустановке магазина приложений RuStore: он должен быть предустановлен не только на устройства с Android, но и на устройства с операционными системами iOS и HyperOS.

С 1 января 2026 года вступают в силу дополнительные нормы. Так, при реализации смартфонов и планшетов на базе HarmonyOS на них должно быть предустановлено программное обеспечение, включая:

— «Почта@Mail.ru»,

— «Дзен»,

— «ВКонтакте»,

— а также иные приложения, определённые уполномоченным органом.

Кроме того, на телевизоры будет распространено требование по предустановке приложения «ЛАЙМ HD TV».

Нарушение требований о предустановке ПО влечёт административную ответственность по статье 14.7 КоАП РФ:

— для должностных лиц — штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей;

— для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Выполнение обязанности по предустановке допускается различными способами, включая предустановку производителем, дистрибьютором или ритейлером.