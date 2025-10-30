Блокировка телефонных номеров, увольнение банковских сотрудников и 22% НДС. Юридический дайджест #44

Мобильная связь: проверка «лишних» номеров
К 1 ноября 2025 года операторы обязаны завершить проверку количества номеров, зарегистрированных на одного гражданина РФ. Напомним: по общему правилу у одного физического лица может быть не более 20 активных номеров.
Особое внимание — номерам, выделенным до 1 апреля 2025 года юридическим лицам и ИП для передачи в пользование физическим лицам. Непроверенные номера после дедлайна будут заблокированы: операторы не смогут оказывать по ним услуги.
Увольнение за ошибки в банковской сфере
Госдума в первом чтении одобрила поправки, позволяющие расторгать трудовой договор за однократное грубое нарушение при открытии и ведении счетов или кредитовании.
Условие — нарушение должно повлечь ущерб для банка или его клиентов.
Параллельно предлагается право отстранять сотрудника от работы на время внутренней проверки — с сохранением заработной платы. Закон может вступить в силу со дня официального опубликования, — Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Бесспорное взыскание налогов с физлиц и самозанятых
С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать задолженность через Единый налоговый счёт (ЕНС) без решения суда.
Однако механизм не применят, если налогоплательщик:
подал жалобу на налоговое уведомление или требование об уплате;
запросил перерасчёт имущественных налогов;
обжаловал решение по итогам налоговой проверки.
Таким образом, оспаривание долга временно «замораживает» взыскание.
Самозанятые: чеки — строго по правилам
Плательщики НПД обязаны выдавать чек непосредственно в момент расчёта при оплате наличными или картой.
Если оплата проходит безналичным переводом (например, на счёт), чек можно направить до 9-го числа следующего месяца — но только через приложение «Мой налог».
Нарушение грозит штрафами, даже если услуга оказана, а деньги получены.
НДС: рост ставки и новые пороги для бизнеса
С 1 января 2026 года:
Ставка НДС увеличится с 20% до 22%;
Порог по УСН, при превышении которого бизнес обязан перейти на НДС, снижается с 60 млн до 10 млн рублей годового дохода.
Важно для онлайн-школ:
Согласно ст. 149 НК РФ, образовательные услуги освобождаются от НДС, если они оказываются: некоммерческими организациями или юрлицами с лицензией на образовательную деятельность.
Если у онлайн-школы есть лицензия — она может применять УСН и не платить НДС, даже при оборотах свыше 10 млн рублей.
Если лицензии нет (например, вы проводите коучинг, тренинги или консультации вне образовательной программы) — льгота не действует, и с 2026 года придётся учитывать новые правила по НДС, — Ирина Туркина.
