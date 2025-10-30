Блокировка телефонных номеров, увольнение банковских сотрудников и 22% НДС. Юридический дайджест #44

С 1 января 2026 года:

Ставка НДС увеличится с 20% до 22%;

Порог по УСН, при превышении которого бизнес обязан перейти на НДС, снижается с 60 млн до 10 млн рублей годового дохода.

Важно для онлайн-школ:

Согласно ст. 149 НК РФ, образовательные услуги освобождаются от НДС, если они оказываются: некоммерческими организациями или юрлицами с лицензией на образовательную деятельность.

Если у онлайн-школы есть лицензия — она может применять УСН и не платить НДС, даже при оборотах свыше 10 млн рублей.

Если лицензии нет (например, вы проводите коучинг, тренинги или консультации вне образовательной программы) — льгота не действует, и с 2026 года придётся учитывать новые правила по НДС, — Ирина Туркина.