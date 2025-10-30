ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
Алексей Деревянкин
Обзоры новостей

Блокировка телефонных номеров, увольнение банковских сотрудников и 22% НДС. Юридический дайджест #44

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Мобильная связь: проверка «лишних» номеров

К 1 ноября 2025 года операторы обязаны завершить проверку количества номеров, зарегистрированных на одного гражданина РФ. Напомним: по общему правилу у одного физического лица может быть не более 20 активных номеров.
Особое внимание — номерам, выделенным до 1 апреля 2025 года юридическим лицам и ИП для передачи в пользование физическим лицам. Непроверенные номера после дедлайна будут заблокированы: операторы не смогут оказывать по ним услуги.

Увольнение за ошибки в банковской сфере

Госдума в первом чтении одобрила поправки, позволяющие расторгать трудовой договор за однократное грубое нарушение при открытии и ведении счетов или кредитовании.
Условие — нарушение должно повлечь ущерб для банка или его клиентов.

Параллельно предлагается право отстранять сотрудника от работы на время внутренней проверки — с сохранением заработной платы. Закон может вступить в силу со дня официального опубликования, — Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Бесспорное взыскание налогов с физлиц и самозанятых

С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать задолженность через Единый налоговый счёт (ЕНС) без решения суда.
Однако механизм не применят, если налогоплательщик:

  • подал жалобу на налоговое уведомление или требование об уплате;

  • запросил перерасчёт имущественных налогов;

  • обжаловал решение по итогам налоговой проверки.

Таким образом, оспаривание долга временно «замораживает» взыскание.

Самозанятые: чеки — строго по правилам

Плательщики НПД обязаны выдавать чек непосредственно в момент расчёта при оплате наличными или картой.
Если оплата проходит безналичным переводом (например, на счёт), чек можно направить до 9-го числа следующего месяца — но только через приложение «Мой налог».

Нарушение грозит штрафами, даже если услуга оказана, а деньги получены.

НДС: рост ставки и новые пороги для бизнеса

С 1 января 2026 года:

Ставка НДС увеличится с 20% до 22%;

Порог по УСН, при превышении которого бизнес обязан перейти на НДС, снижается с 60 млн до 10 млн рублей годового дохода.

Важно для онлайн-школ:

Согласно ст. 149 НК РФ, образовательные услуги освобождаются от НДС, если они оказываются: некоммерческими организациями или юрлицами с лицензией на образовательную деятельность.

Если у онлайн-школы есть лицензия — она может применять УСН и не платить НДС, даже при оборотах свыше 10 млн рублей.
Если лицензии нет (например, вы проводите коучинг, тренинги или консультации вне образовательной программы) — льгота не действует, и с 2026 года придётся учитывать новые правила по НДС, — Ирина Туркина.

Информации об авторе

