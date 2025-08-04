Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Нужны наличные или «жаба приказывает» увеличить расходы и снизить налоги. Звонок «другу», знающему, как «напечатать» или купить «бумажный НДС». Потом пачка «липового цвета» (СФ, УПД, акты) и договор с «надёжной лавкой» заключён.

Вскоре приходит срок сдачи деклараций и ваши действия влекут юридические последствия. На этом этапе всё ещё можно исправить, просто «уточнившись» и доплатив налоги. Но кто так делает?

📍Проверка по НДС идёт 2 месяца, под конец прилетают первые требования и её продлевают до 3-х.

📍ВНИМАНИЕ – первый сигнал, что есть проблемы.

Что может и не может требовать налоговая — отдельная тема. Это зависит от региона (в ряде субъектов, например, нет практики «субсидиарки»). ВАЖНО – отвечать на запросы надо, а молчать только в определённых случаях. Грамотные ответы порой уводят фискалов к другим «выгодникам».

➡️ Сегодня «всевидящее око» ФНС быстро находит схемы. У них полный набор данных о вашем бизнесе. Даже данные о супругах у них есть (не каждому оперу и сейчас легко получить эти сведения, надо в ЗАГС идти).

➡️ Времена, когда «щемили технички», прошли. Теперь СУР (система управления рисками) в АСК‑НДС, акцептует сделки и присваивает статус выгодоприобретателя – и вы в ФРПВ. Тут вход рубль, а выход два.

➡️ С «выгодника» и спрашивать будут.

Если «разрыв» за вами образовался далеко и во время «камералки» его не нашли, вопросов не будет, и проверку вы пройдёте. Но когда его найдут (не чей-то технический/методологический, а ваш «схемный»), добраться до вас получится уже через выездную. Не всегда хорошо, когда «концы» надёжно спрятаны.

Раз «выгодник» найден, а разрыв не отработан, начинается ППА (55% налогов взыскиваются именно на ППА). Вас позовут на комиссию и предложат добровольно «уточниться».

📍ВАЖНО: этот этап мало регулируется, но даёт пространство для переговоров. И хотя «решалы» уверяют, что всё под контролем, пора задуматься: вас раскрыли, надо что-то делать.

Тем, кто перекрывался «бумагой» (НДС платят, но выигрывают время, показывая «бумажный», а вычеты получают сразу же (тут хорошо работают «низы» на ГТД крупных импортеров)), самое время уточниться.

Если и тут решили, что платит в бюджет только трус, то появится акт камеральной проверки, либо после ППА примут решение о ВНП. Не будет её лишь при одном условии — имущества нет. Никто не назначит выездную «пустышке», так как будет недоимка, а ЦА ФНС такое не одобряет.

📍ВАЖНО: пока идёт ВНП, деньги у вас не заберут и можно вести бизнес (тактика — «намеренное» растягивание ВНП).

После Акта ещё есть возможности:

▪️уменьшить сумму в Решении;

▪️признать «выгодником» не вас;

▪️снизить штраф почти до нуля.

Если и тут «затупить» – появится Решение и Требование об уплате налогов, пени и штрафа.

📍ВАЖНО: с этого момента идёт отсчёт сроков (ст. 32 НК) для передачи материалов в правоохрану.

После требования счета заблокируют и будут списывать всё, что там есть, пока сальдо ЕНС не станет положительным. Если денег не хватит — взыщут за счёт имущества.

📍ВАЖНО: тут аккуратнее с взаимозачётами с «контриками» – иначе есть риск получить ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества).

Здесь нужно:

▪️подать апелляцию в УФНС, иск в суд и просить об обеспечительных мерах (ст. 90–93 АПК РФ), чтобы приостановили взыскание.

Если до этого момента «дожила дебиторка» — можно её получать. Пока решение налоговой «приостановлено», можно судиться, выигрывать время и продолжать бизнес.

Арифметика выходит так себе.

«Напечатали» 20 млн (отправив +15–20%), вам предъявили ещё 20 (НДС, прибыль, штраф 40% и пени).

Честно? Зачем так, не понимаю.



https://t.me/+8hvVEggmJvs0OWI6