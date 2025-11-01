ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Ronbigom
Маркетплейсы

Сопоставление показателей маржи на ОЗОН и ВБ

Сейчас я работал над планами продаж для маркетплейсов. Меня не давала покоя, в наших финансовых отчетах, огромная разница по маржинальности между площадками Ozon и WB. На Ozon маржинальность была вдвое меньше, чем на WB. Возникал вопрос: вообще, зачем мы торгуем на OZON, может, стоит покинуть эту площадку?

Я начал копать. Первым звоночком, что тут что-то не так, стало то, что, когда я вывел маржинальный доход на единицу товара. Получилось, что при одинаковой сумме реальных денег, процент маржи на WB почти в 2 раза больше, чем на Ozon.

Сфера для меня новая и малознакомая, поэтому я начал интересоваться у менеджеров, почему так происходит. Мне объяснили, что кроме цены, которую заплатил непосредственно покупатель, есть еще ряд компенсаций (у WB это СПП — скидка постоянного покупателя, а у Ozon — баллы).
Я начал смотреть, как это всё отражено в наших отчетах.

Получается, что у WB эта СПП зашита в компенсацию (если была применена скидка, то площадка компенсировала нам эту разницу в рублях и зашила ее в столбец комиссии и компенсации), а у Ozon эти баллы учитываются отдельно. Они не влияют на перечисления по итогу месяца, но ими можно компенсировать до 99% комиссии площадки, логистику и хранение (что мы и делаем).
Выходит, что сама система расчета разная, и данные несопоставимы. А менеджерам ставят план, схлопывая все площадки. Получается, на WB легко сделать план по марже, а на Ozon легче выполнить план по выручке… Чем менеджеры и пользуются перераспределяя товары между площадками.

Возникает логичный вопрос: почему бы не считать по одной системе? Ответом было то, что для бухгалтерского учета выручка признается по-разному с этих двух площадок.
Я выяснил, что у площадок разный принцип работы. Wildberries действует от лица продавца, а Ozon действует от своего лица.

Так как необходимо прийти к единой системе для планирования в рамках управленческого учета, я предлагаю такой путь, пусть отчет в бухгалтерскую службу идет как того требует закон, а для внутренних планов показатель маржи по площадке ОЗОН будет выведен в дополнительный столбец и изменен.

Сейчас объясню на примере:

 

Баллы за скидки

Выручка

Себестоимость

Затраты на МП

Прибыль

Маржа в %

SKU1

14631,34

41 268,00

9 122,85

18 357,94

13 787,21

33,41%

SKU2

22404,82

58 956,00

14 114,08

37 372,89

7 469,03

12,67%

SKU3

11059,30

29 280,00

6 610,48

13 361,65

9 307,87

31,79%

SKU4

5000,00

14 220,00

3 346,40

5 365,81

5 507,79

38,73%

SKU5

6934,25

19 260,00

4 968,96

10 761,46

3 529,58

18,33%

SKU1

14631,34

26 636,66

9 122,85

3 726,60

13 787,21

51,76%

SKU2

22404,82

36 551,18

14 114,08

14 968,07

7 469,03

20,43%

SKU3

11059,30

18 220,70

6 610,48

2 302,35

9 307,87

51,08%

SKU4

5000,00

9 220,00

3 346,40

365,81

5 507,79

59,74%

SKU5

6934,25

12 325,75

4 968,96

3 827,21

3 529,58

28,64%

 

В таблице представлены 5 товаров.

Желтым — это расклад, когда баллы сразу заложены в выручку и не уменьшают затраты. Я же решил убрать баллы из выручки и уменьшить на баллы расходы (что мы и делаем по завершении месяца).
Получилось, что маржа при одинаковой прибыли стала ощутимо выше. Тем самым мы хоть как-то можем сопоставить две площадки. Хотя, по моему мнению, следует сразу делать раздельные планы по разным площадкам, а не сливать всё в один котел, а потом усреднять.
Возможно, мое решение не совсем корректное, но я пока отталкиваюсь от того, что имеем на данный момент. Возможно с нового года систему отчетов поменяем, а в ноябре ломать все и вводить новые регламенты никто не будет. Я не пытаюсь завысить показатели бизнеса, это делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сопоставление данных.

Сейчас изучаю, как это всё правильно должно отражаться в бухгалтерском учете. Хотел разобрать все сразу в этом же посте, но там прям тёмный лес… Читаешь, как делают одни, — разбираешься, проверяешь: вроде всё понятно и логично. Находишь статью другой компании — они делают по-другому… Начинаешь вникать — тоже вроде логично. За выходные постараюсь разобраться, где же все-таки истина.

