Сопоставление показателей маржи на ОЗОН и ВБ

Сейчас я работал над планами продаж для маркетплейсов. Меня не давала покоя, в наших финансовых отчетах, огромная разница по маржинальности между площадками Ozon и WB. На Ozon маржинальность была вдвое меньше, чем на WB. Возникал вопрос: вообще, зачем мы торгуем на OZON, может, стоит покинуть эту площадку?

Я начал копать. Первым звоночком, что тут что-то не так, стало то, что, когда я вывел маржинальный доход на единицу товара. Получилось, что при одинаковой сумме реальных денег, процент маржи на WB почти в 2 раза больше, чем на Ozon.

Сфера для меня новая и малознакомая, поэтому я начал интересоваться у менеджеров, почему так происходит. Мне объяснили, что кроме цены, которую заплатил непосредственно покупатель, есть еще ряд компенсаций (у WB это СПП — скидка постоянного покупателя, а у Ozon — баллы).

Я начал смотреть, как это всё отражено в наших отчетах.

Получается, что у WB эта СПП зашита в компенсацию (если была применена скидка, то площадка компенсировала нам эту разницу в рублях и зашила ее в столбец комиссии и компенсации), а у Ozon эти баллы учитываются отдельно. Они не влияют на перечисления по итогу месяца, но ими можно компенсировать до 99% комиссии площадки, логистику и хранение (что мы и делаем).

Выходит, что сама система расчета разная, и данные несопоставимы. А менеджерам ставят план, схлопывая все площадки. Получается, на WB легко сделать план по марже, а на Ozon легче выполнить план по выручке… Чем менеджеры и пользуются перераспределяя товары между площадками.

Возникает логичный вопрос: почему бы не считать по одной системе? Ответом было то, что для бухгалтерского учета выручка признается по-разному с этих двух площадок.

Я выяснил, что у площадок разный принцип работы. Wildberries действует от лица продавца, а Ozon действует от своего лица.

Так как необходимо прийти к единой системе для планирования в рамках управленческого учета, я предлагаю такой путь, пусть отчет в бухгалтерскую службу идет как того требует закон, а для внутренних планов показатель маржи по площадке ОЗОН будет выведен в дополнительный столбец и изменен.

Сейчас объясню на примере:

Баллы за скидки Выручка Себестоимость Затраты на МП Прибыль Маржа в % SKU1 14631,34 41 268,00 9 122,85 18 357,94 13 787,21 33,41% SKU2 22404,82 58 956,00 14 114,08 37 372,89 7 469,03 12,67% SKU3 11059,30 29 280,00 6 610,48 13 361,65 9 307,87 31,79% SKU4 5000,00 14 220,00 3 346,40 5 365,81 5 507,79 38,73% SKU5 6934,25 19 260,00 4 968,96 10 761,46 3 529,58 18,33% SKU1 14631,34 26 636,66 9 122,85 3 726,60 13 787,21 51,76% SKU2 22404,82 36 551,18 14 114,08 14 968,07 7 469,03 20,43% SKU3 11059,30 18 220,70 6 610,48 2 302,35 9 307,87 51,08% SKU4 5000,00 9 220,00 3 346,40 365,81 5 507,79 59,74% SKU5 6934,25 12 325,75 4 968,96 3 827,21 3 529,58 28,64%

В таблице представлены 5 товаров.

Желтым — это расклад, когда баллы сразу заложены в выручку и не уменьшают затраты. Я же решил убрать баллы из выручки и уменьшить на баллы расходы (что мы и делаем по завершении месяца).

Получилось, что маржа при одинаковой прибыли стала ощутимо выше. Тем самым мы хоть как-то можем сопоставить две площадки. Хотя, по моему мнению, следует сразу делать раздельные планы по разным площадкам, а не сливать всё в один котел, а потом усреднять.

Возможно, мое решение не совсем корректное, но я пока отталкиваюсь от того, что имеем на данный момент. Возможно с нового года систему отчетов поменяем, а в ноябре ломать все и вводить новые регламенты никто не будет. Я не пытаюсь завысить показатели бизнеса, это делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сопоставление данных.

Сейчас изучаю, как это всё правильно должно отражаться в бухгалтерском учете. Хотел разобрать все сразу в этом же посте, но там прям тёмный лес… Читаешь, как делают одни, — разбираешься, проверяешь: вроде всё понятно и логично. Находишь статью другой компании — они делают по-другому… Начинаешь вникать — тоже вроде логично. За выходные постараюсь разобраться, где же все-таки истина.