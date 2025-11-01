Сопоставление показателей маржи на ОЗОН и ВБ
Я начал копать. Первым звоночком, что тут что-то не так, стало то, что, когда я вывел маржинальный доход на единицу товара. Получилось, что при одинаковой сумме реальных денег, процент маржи на WB почти в 2 раза больше, чем на Ozon.
Сфера для меня новая и малознакомая, поэтому я начал интересоваться у менеджеров, почему так происходит. Мне объяснили, что кроме цены, которую заплатил непосредственно покупатель, есть еще ряд компенсаций (у WB это СПП — скидка постоянного покупателя, а у Ozon — баллы).
Я начал смотреть, как это всё отражено в наших отчетах.
Получается, что у WB эта СПП зашита в компенсацию (если была применена скидка, то площадка компенсировала нам эту разницу в рублях и зашила ее в столбец комиссии и компенсации), а у Ozon эти баллы учитываются отдельно. Они не влияют на перечисления по итогу месяца, но ими можно компенсировать до 99% комиссии площадки, логистику и хранение (что мы и делаем).
Выходит, что сама система расчета разная, и данные несопоставимы. А менеджерам ставят план, схлопывая все площадки. Получается, на WB легко сделать план по марже, а на Ozon легче выполнить план по выручке… Чем менеджеры и пользуются перераспределяя товары между площадками.
Возникает логичный вопрос: почему бы не считать по одной системе? Ответом было то, что для бухгалтерского учета выручка признается по-разному с этих двух площадок.
Я выяснил, что у площадок разный принцип работы. Wildberries действует от лица продавца, а Ozon действует от своего лица.
Так как необходимо прийти к единой системе для планирования в рамках управленческого учета, я предлагаю такой путь, пусть отчет в бухгалтерскую службу идет как того требует закон, а для внутренних планов показатель маржи по площадке ОЗОН будет выведен в дополнительный столбец и изменен.
Сейчас объясню на примере:
Баллы за скидки
Выручка
Себестоимость
Затраты на МП
Прибыль
Маржа в %
SKU1
14631,34
41 268,00
9 122,85
18 357,94
13 787,21
33,41%
SKU2
22404,82
58 956,00
14 114,08
37 372,89
7 469,03
12,67%
SKU3
11059,30
29 280,00
6 610,48
13 361,65
9 307,87
31,79%
SKU4
5000,00
14 220,00
3 346,40
5 365,81
5 507,79
38,73%
SKU5
6934,25
19 260,00
4 968,96
10 761,46
3 529,58
18,33%
SKU1
14631,34
26 636,66
9 122,85
3 726,60
13 787,21
51,76%
SKU2
22404,82
36 551,18
14 114,08
14 968,07
7 469,03
20,43%
SKU3
11059,30
18 220,70
6 610,48
2 302,35
9 307,87
51,08%
SKU4
5000,00
9 220,00
3 346,40
365,81
5 507,79
59,74%
SKU5
6934,25
12 325,75
4 968,96
3 827,21
3 529,58
28,64%
В таблице представлены 5 товаров.
Желтым — это расклад, когда баллы сразу заложены в выручку и не уменьшают затраты. Я же решил убрать баллы из выручки и уменьшить на баллы расходы (что мы и делаем по завершении месяца).
Получилось, что маржа при одинаковой прибыли стала ощутимо выше. Тем самым мы хоть как-то можем сопоставить две площадки. Хотя, по моему мнению, следует сразу делать раздельные планы по разным площадкам, а не сливать всё в один котел, а потом усреднять.
Возможно, мое решение не совсем корректное, но я пока отталкиваюсь от того, что имеем на данный момент. Возможно с нового года систему отчетов поменяем, а в ноябре ломать все и вводить новые регламенты никто не будет. Я не пытаюсь завысить показатели бизнеса, это делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сопоставление данных.
Сейчас изучаю, как это всё правильно должно отражаться в бухгалтерском учете. Хотел разобрать все сразу в этом же посте, но там прям тёмный лес… Читаешь, как делают одни, — разбираешься, проверяешь: вроде всё понятно и логично. Находишь статью другой компании — они делают по-другому… Начинаешь вникать — тоже вроде логично. За выходные постараюсь разобраться, где же все-таки истина.
