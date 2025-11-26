Новые обязанности для коммерческих организаций с 2026 года

Если руководитель компании за месяц получает зарплату ниже МРОТ, то с его выплат нужно начислить страховые взносы из полного МРОТ, даже если он работает не на полной ставке. Если работник был руководителем неполный месяц, то взносы нужно начислить пропорционально отработанным дням.

Добрый день. Сегодня прочитал новость про директора коммерческой организации. У меня есть садоводческое товарищество, в котором я выбран председателем правления по ЕГРН руководитель организации.

Садоводство маленькое 25 собственников, взносов нет, я денег не получаю, все на добровольных началах. По бухгалтерии персональные сведения, РСВ и 6-НДФЛ сдаю нулевые. Если примут данный законопроект: № 1026190-8 по новой налоговой реформе, то нужно за меня оплачивать ежемесячно взносы НДФЛ от ставки МРОТ?! “В 2026 году МРОТ составит 27 093 руб. (законопроект № 1026183-8).

То есть при общем тарифе с зарплаты директора за месяц надо будет платить минимум 8128 руб. (27 093 руб. × 30%) взносов в месяц или 97 536 руб. в год (8128 руб. × 12 мес.).” Это так?