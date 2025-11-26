Новые обязанности для коммерческих организаций с 2026 года
Добрый день. Сегодня прочитал новость про директора коммерческой организации. У меня есть садоводческое товарищество, в котором я выбран председателем правления по ЕГРН руководитель организации.
Садоводство маленькое 25 собственников, взносов нет, я денег не получаю, все на добровольных началах. По бухгалтерии персональные сведения, РСВ и 6-НДФЛ сдаю нулевые. Если примут данный законопроект: № 1026190-8 по новой налоговой реформе, то нужно за меня оплачивать ежемесячно взносы НДФЛ от ставки МРОТ?! “В 2026 году МРОТ составит 27 093 руб. (законопроект № 1026183-8).
То есть при общем тарифе с зарплаты директора за месяц надо будет платить минимум 8128 руб. (27 093 руб. × 30%) взносов в месяц или 97 536 руб. в год (8128 руб. × 12 мес.).” Это так?
