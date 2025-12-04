ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Игорь Козакевич
Инвестиции

Разбор эмитента: Газпром нефть

Газпром нефть — одна из топ-3 российских компаний в сфере добычи и переработки нефти. Основные запасы, которые добывает компания, располагаются на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах, а также Республики Якутия.

Масштабы запасов значительны, ведь по оценкам, их хватит минимум на 15 лет текущей добычи, а это серьёзная гарантия устойчивости бизнеса. Дополнительный драйвер будущего роста - развитие проектов на арктическом шельфе, где запасы пока даже не оценены полностью, но потенциал огромен.

Газпром нефть работает не только с сырьём: у неё крупный блок переработки и собственная расширяющаяся сеть АЗС. То есть компания присутствует на всей цепочке создания стоимости. Плюс добавляем государственную поддержку и не забываем, что Газпром нефть выступает важным источником дохода для газового достояния нашей страны Газпрома.

На Московской бирже акции торгуются под тикером SIBN, входят в третий уровень листинга.

💰Дивиденды

Дивидендная политика у Газпром нефти строго регламентирована и достаточно привлекательна: не менее 50% чистой прибыли по МСФО, при этом топ-менеджмент ориентируется на диапазон до 75%.

С 2017 года компания стабильно платит дивиденды дважды в год, не прерывая практику даже в сложные периоды. Это редкий случай устойчивой корпоративной дисциплины. Минусом является снижение этих самых дивидендов.

⚡Риски

У компании их три, и каждый является системным.

1. Мировые цены на нефть. При низких ценах давление на финансовые показатели неизбежно.

2. Геополитика и санкции. Под угрозой может быть инфраструктура, оборудование, логистика.

3. Зависимость от Газпрома. Стратегия материнской компании напрямую влияет на приоритеты и возможности дочерней.

📍Выводы

Несмотря на общее давление, Газпром нефть в операционном плане чувствует себя лучше большинства. По итогам 1 полугодия 2025 года добыча нефти и газа выросла на 4,9%, до 65 млн. тонн. Объем добычи растет в том числе за счет перераспределения квот от материнской компании, а также за счет роста добычи в совместных предприятиях. Поэтому этот рост можно отчасти назвать искусственным, но все равно это рост.

В отличает от операционной отчетности финансовые показатели ростом похвастаться не могут. За счет низких мировых цен на углеводороды и санкционному давлению компания отчиталась о снижении выручки в 1 полугодии на 12% до 1,8 трлн. рублей.

В отличие от экспортеров, компания продаёт большую часть добытого внутри России, поэтому рубль играет меньшую роль. Но ставка привлечения капитала играет огромную роль. По РСБУ процентные расходы выросли на 50% до 133 млрд. рублей. Это серьёзный удар по прибыли.

Чистая прибыль упала на 54% до 150,5 млрд. рублей. Долговая нагрузка немного подросла, но остаётся умеренной - 0,8х. При относительной стабильности бизнеса цена акций Газпром нефти очень сильно коррелируется с объемом дивидендных выплат. В связи с сокращением чистой прибыли наблюдается тенденция в сокращении дивидендов. Это привело к коррекции акций компании на 25% с начала года до минимумом марта 2023 года.

В моем публичном инвестиционном портфеле акции Газпром нефти имеют долю 1,4%, а начал собирать со 2 полугодия 2024 года - относительно свежие бумаги в дивидендном портфеле.

Не инвестиционная рекомендация.

