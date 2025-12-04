Разбор эмитента: Газпром нефть

Масштабы запасов значительны, ведь по оценкам, их хватит минимум на 15 лет текущей добычи, а это серьёзная гарантия устойчивости бизнеса. Дополнительный драйвер будущего роста - развитие проектов на арктическом шельфе, где запасы пока даже не оценены полностью, но потенциал огромен.

Газпром нефть работает не только с сырьём: у неё крупный блок переработки и собственная расширяющаяся сеть АЗС. То есть компания присутствует на всей цепочке создания стоимости. Плюс добавляем государственную поддержку и не забываем, что Газпром нефть выступает важным источником дохода для газового достояния нашей страны Газпрома.

На Московской бирже акции торгуются под тикером SIBN, входят в третий уровень листинга.