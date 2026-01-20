Где дивиденды, Сбербанк?

Наш зеленый банк или машина по генерации прибыли отчиталась по РСБУ за 2025 год. Отчитался как и ожидали инвесторы хорошо - ростом прибыли.

По итогам года чистая прибыль выросла на 8,4% до 1,69 трлн. рублей - это новый рекорд, который был достигнут на фоне роста процентных доходов, то есть доходов от кредитования бизнеса и физических лиц. То есть ЦБ борется со снижение кредитования, но Сбербанк смог своими предложениями заставить клиентов брать кредиты. Но несмотря на хорошее качество кредитного портфеля расходы на резервы превысили 78 млрд. рублей.

Но это всё лирика. Что там с дивидендами?

Согласно дивидендной политике Сбербанк выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО. Зачастую прибыли по международным и российским стандартам бухгалтерского учета имеют настолько незначительную разницу, что первые расчеты дивидендом можно сделать и по МСФО.

Банк остается машиной по выплате дивидендов - дивиденды выплачиваются стабильно раз в год с далекого 2000 года. Исключением стал лишь 2021 год. Дивиденды по обычным и привилегированным акциям одинаковые, что позволяет по префам получать более высокую доходность, но существенной разницы все-таки нет.

Из года в год размер дивидендов растет (но рост уровня инфляции пока что не перекрывает). Так за 2019, 2020 годы инвесторы получили 18,7 рублей дивидендами на одну акцию, за 2022 - 25 рублей, за 2023 - уже 33,3 рубля, а за 2024 год мы получили 34,84 рубля на одну акцию.

Исходя из годовой чистой прибыли за 2025 год путем несложных вычислений получаем прогнозный размер нового дивиденда на одну акцию - 37,41 рублей или новый рекорд. При этом стоит учесть, что государство планировало получить дивидендами в бюджет порядка 400 млрд. рублей. Хочется верить, что факт превысит план.

Исходя из вышеприведенных расчетов дивидендная доходность по текущей цене акций составит 12,3% и это относительно скромная доходность, которая будет ниже средней по рынку. А если на геополитике цена к лету вырастет до прогнозных 320 рублей, то дивдоходность провалится ниже 12%.

