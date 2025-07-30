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Виталий
HR

HR в компании: эффективный подход или лишние расходы?

📌 Эта статья — взгляд соискателей и бухгалтера на работу HR в компаниях. Основана на отзывах кандидатов в интернете, личных диалогах и реальных историях. Если вы работодатель — воспринимайте это как возможность взглянуть на ваш HR-отдел глазами тех, кто к вам приходит. А заодно — подумать, нужен ли вам HR в принципе.

🔍 Кто такие HR и зачем они нужны

HR — специалисты по управлению персоналом. Формально их задачи:

  • поиск и отбор сотрудников,

  • проведение первичных собеседований,

  • помощь в адаптации новых работников,

  • участие в развитии корпоративной культуры,

  • поддержка атмосферы в коллективе.

Фактически, HR — это лицо компании для кандидата. Это тот, кто:

  • должен понимать, кто именно нужен руководителю,

  • представляет компанию на этапе знакомства,

Идеально — когда HR и кандидат говорят на одном языке. Но на практике у многих соискателей складывается иное впечатление.

👀 Как HR выглядят глазами соискателей: типичные истории
📌 Мы не приводим единичные примеры. Эти истории — типовые ситуации, с которыми регулярно сталкиваются соискатели: продавцы, административный персонал и специалисты других направлений.

💬 История 1. «Диалог шёл, пока это было нужно…»

Вакансия выглядела дружелюбно: «у нас честность, поддержка, уважение к сотрудникам». После отклика — быстрая реакция в мессенджере, короткий созвон. HR не смог ответить на часть уточняющих вопросов, но предложил пройти онлайн-тест.

Тест выполнен. Проходит два дня — тишина. Никакой реакции: ни ответа в мессенджере, ни письма. Только стандартный автоотказ на сайте поиска вакансий: «Спасибо за интерес, но сейчас мы не готовы пригласить вас».

📌 Что вызывает вопросы?
• Почему, если всё общение шло в мессенджере, нельзя было просто написать: «К сожалению, вы не подошли. Причина — такая-то»?
• Где та самая «лояльность», о которой говорилось в описании вакансии?

📍 Мини-вывод:
Такое поведение производит впечатление формального, а иногда и пренебрежительного отношения к кандидатам. HR как лицо компании в этом случае работает не в плюс, а наоборот.

💬 История 2. «Все вопросы — к руководителю»

Кандидат проходит стандартный этап:
— Где работали? Почему ушли? Чем увлекаетесь?

Иногда добавляются и личные вопросы:
«А с кем вы живёте? А дети есть? Как планируете совмещать работу и семью?»

После этого — зачитывание текста вакансии, почти слово в слово. Но как только соискатель пытается прояснить детали (на примере вакансии бухгалтера):

• Сколько бухгалтеров в отделе?
• Сколько юрлиц в учёте?
• Что входит в «работу с первичными документами» — авансовые отчёты, ТМЦ, накладные?

Ответ один: «Это всё расскажет руководитель».
Но до руководителя ещё нужно дойти — и не факт, что получится.

📍 Мини-вывод:
Никто не ждёт от HR глубоких знаний специфики учёта. Но базовая информация — обязательна. Иначе зачем тогда первичный этап? Если HR не может ответить даже на очевидные вопросы — кандидат уходит с ощущением: «Ощущение, будто собеседование было лишь формальностью»

💬 История 3. «Резюме увидит руководитель?»

Одна из самых распространённых ситуаций: после собеседования или звонка HR говорит — «Мы передадим ваше резюме руководителю и свяжемся».

Кандидат ждёт. День, два, неделя. Никто не звонит. HR не отвечает.
Если кандидат сам уточняет — слышит в ответ: «Вас рассмотрели, но пока выбрали другого».

Никто не спорит — решение принимает руководитель. Но если бы соискателю дали обратную связь, честно сказали, что он не подошёл, он бы просто пошёл дальше, без обиды.

📌 Мини-вывод:
Честность в коммуникации ценится больше, чем формальное вежливое молчание. Даже короткое сообщение с объяснением отказа — это уважение.
В итоге у кандидата остаётся негативное впечатление о компании. И когда он наберётся опыта и будет уже полностью соответствовать требованиям — он может просто не подать отклик, вспоминая прежний опыт общения с вашей HR-службой.

💬 История 4. «Кадровое агентство — совсем другой подход»

Когда подбор ведёт внешнее кадровое агентство — ситуация меняется в лучшую сторону.
Практически всегда рекрутер:

• знает, кто руководитель и чего он ожидает,
• может объяснить, сколько человек в отделе и как организована работа,
• понимает реальные задачи и нюансы позиции,
• способен ответить на базовые вопросы, или предложить уточнить и перезвонить, а не просто «перекинуть к руководителю».

Даже если кандидат не подошёл — чаще всего агентство выходит на связь, даёт понятную и своевременную обратную связь.

Почему так? Потому что агентство получает оплату только за результат. Им важно закрыть вакансию, а не просто «провести этап» или «создать иллюзию работы».

📌 Мини-вывод:
Заинтересованность — основа профессионального подхода. Там, где платят за результат, и качество выше.
Да, не все агентства идеальны. Но по сравнению с внутренними HR многих компаний — негатива от взаимодействия с ними ощутимо меньше.

💼 Что можно понять из этих историй?

Эти истории — не единичные. Они отражают повторяющиеся сценарии, с которыми сталкиваются большинство соискателей.

Речь не о том, что «все HR плохие». Речь о системной проблеме: отсутствие обратной связи, поверхностное понимание вакансий, формальный подход к собеседованиям.

Кандидаты сегодня — не просто "люди в очереди". Они тоже выбирают. И от первого контакта с HR зависит, какое впечатление останется о компании — как у подходящего, так и у потенциально сильного, но пока не готового кандидата.

💼 А как это выглядит с позиции бухгалтера?

HR-специалисты встречаются не только в корпорациях. Во многих организациях среднего размера HR появляется, как только возникает структура, текучесть или регулярный найм. Но это не значит, что HR нужен всем.

Если вы — небольшая компания, ИП или малый бизнес, где:

  • открываются 5–10 вакансий в год,

  • текучки почти нет,

  • вы как руководитель сами знаете, кого ищете —

💸 удерживать HR в штате часто невыгодно.
Зарплата, налоги, постоянные расходы — а задачи возникают от случая к случаю.

📌 Зачем платить каждый месяц за то, что требуется дважды в год?

✅ Что действительно работает:

  • Руководитель сам проводит собеседование — это быстрее, конкретнее и честнее.

  • Кадровое агентство — разовая оплата за конкретный результат, а не за процесс ради процесса.

А вот в крупных компаниях — ритейл, производство, вахты, филиальные сети —
HR-отдел действительно нужен. Но при одном важном условии:

🔹 Он реально работает:
общается, фильтрует, ориентируется в реальных задачах, помогает руководителю —
а не просто пересылает резюме и задаёт формальные вопросы.

📌 Такие компании получают сотни откликов, обрабатывают десятки резюме, и не могут физически дать каждому подробный ответ.
Но именно поэтому процессы должны быть выстроены.
HR — это не «транзит между кадровиком и резюме», а представитель компании на первом этапе общения.

Чтобы оценить кандидата, нужны знания о вакансии и требованиях руководителя, а не просто текст из карточки вакансии.
Без этого даже в большой компании HR будет выглядеть некомпетентно — и портить первое впечатление

💬 Финальный вывод

HR — это не зло и не формальность. Это рабочий инструмент, эффективность которого зависит от подхода. 🧩 Он нужен, если:

  • разбирается в специфике вакансий,

  • умеет вести живой диалог,

  • не боится дать честную обратную связь,

  • помогает кандидату сформировать правильное впечатление о компании.

📉 Но если HR — это просто «посредник или «человек, который ничего не знает» — то, возможно, лучше обойтись без него.

👁 Потому что хороших специалистов пугает не отказ, а отсутствие честности, интереса и диалога.

👤 Автор: VitoBuh
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Виталий

Виталий

Бухгалтер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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