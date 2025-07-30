HR в компании: эффективный подход или лишние расходы?

💬 История 1. «Диалог шёл, пока это было нужно…»

Вакансия выглядела дружелюбно: «у нас честность, поддержка, уважение к сотрудникам». После отклика — быстрая реакция в мессенджере, короткий созвон. HR не смог ответить на часть уточняющих вопросов, но предложил пройти онлайн-тест.

Тест выполнен. Проходит два дня — тишина. Никакой реакции: ни ответа в мессенджере, ни письма. Только стандартный автоотказ на сайте поиска вакансий: «Спасибо за интерес, но сейчас мы не готовы пригласить вас».

📌 Что вызывает вопросы?

• Почему, если всё общение шло в мессенджере, нельзя было просто написать: «К сожалению, вы не подошли. Причина — такая-то»?

• Где та самая «лояльность», о которой говорилось в описании вакансии?

📍 Мини-вывод:

Такое поведение производит впечатление формального, а иногда и пренебрежительного отношения к кандидатам. HR как лицо компании в этом случае работает не в плюс, а наоборот.