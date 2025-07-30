HR в компании: эффективный подход или лишние расходы?

🔍 Кто такие HR и зачем они нужны
HR — специалисты по управлению персоналом. Формально их задачи:
поиск и отбор сотрудников,
проведение первичных собеседований,
помощь в адаптации новых работников,
участие в развитии корпоративной культуры,
поддержка атмосферы в коллективе.
Фактически, HR — это лицо компании для кандидата. Это тот, кто:
должен понимать, кто именно нужен руководителю,
представляет компанию на этапе знакомства,
Идеально — когда HR и кандидат говорят на одном языке. Но на практике у многих соискателей складывается иное впечатление.
👀 Как HR выглядят глазами соискателей: типичные истории
📌 Мы не приводим единичные примеры. Эти истории — типовые ситуации, с которыми регулярно сталкиваются соискатели: продавцы, административный персонал и специалисты других направлений.
💬 История 1. «Диалог шёл, пока это было нужно…»
Вакансия выглядела дружелюбно: «у нас честность, поддержка, уважение к сотрудникам». После отклика — быстрая реакция в мессенджере, короткий созвон. HR не смог ответить на часть уточняющих вопросов, но предложил пройти онлайн-тест.
Тест выполнен. Проходит два дня — тишина. Никакой реакции: ни ответа в мессенджере, ни письма. Только стандартный автоотказ на сайте поиска вакансий: «Спасибо за интерес, но сейчас мы не готовы пригласить вас».
📌 Что вызывает вопросы?
• Почему, если всё общение шло в мессенджере, нельзя было просто написать: «К сожалению, вы не подошли. Причина — такая-то»?
• Где та самая «лояльность», о которой говорилось в описании вакансии?
📍 Мини-вывод:
Такое поведение производит впечатление формального, а иногда и пренебрежительного отношения к кандидатам. HR как лицо компании в этом случае работает не в плюс, а наоборот.
💬 История 2. «Все вопросы — к руководителю»
Кандидат проходит стандартный этап:
— Где работали? Почему ушли? Чем увлекаетесь?
Иногда добавляются и личные вопросы:
«А с кем вы живёте? А дети есть? Как планируете совмещать работу и семью?»
После этого — зачитывание текста вакансии, почти слово в слово. Но как только соискатель пытается прояснить детали (на примере вакансии бухгалтера):
• Сколько бухгалтеров в отделе?
• Сколько юрлиц в учёте?
• Что входит в «работу с первичными документами» — авансовые отчёты, ТМЦ, накладные?
Ответ один: «Это всё расскажет руководитель».
Но до руководителя ещё нужно дойти — и не факт, что получится.
📍 Мини-вывод:
Никто не ждёт от HR глубоких знаний специфики учёта. Но базовая информация — обязательна. Иначе зачем тогда первичный этап? Если HR не может ответить даже на очевидные вопросы — кандидат уходит с ощущением: «Ощущение, будто собеседование было лишь формальностью»
💬 История 3. «Резюме увидит руководитель?»
Одна из самых распространённых ситуаций: после собеседования или звонка HR говорит — «Мы передадим ваше резюме руководителю и свяжемся».
Кандидат ждёт. День, два, неделя. Никто не звонит. HR не отвечает.
Если кандидат сам уточняет — слышит в ответ: «Вас рассмотрели, но пока выбрали другого».
Никто не спорит — решение принимает руководитель. Но если бы соискателю дали обратную связь, честно сказали, что он не подошёл, он бы просто пошёл дальше, без обиды.
📌 Мини-вывод:
Честность в коммуникации ценится больше, чем формальное вежливое молчание. Даже короткое сообщение с объяснением отказа — это уважение.
В итоге у кандидата остаётся негативное впечатление о компании. И когда он наберётся опыта и будет уже полностью соответствовать требованиям — он может просто не подать отклик, вспоминая прежний опыт общения с вашей HR-службой.
💬 История 4. «Кадровое агентство — совсем другой подход»
Когда подбор ведёт внешнее кадровое агентство — ситуация меняется в лучшую сторону.
Практически всегда рекрутер:
• знает, кто руководитель и чего он ожидает,
• может объяснить, сколько человек в отделе и как организована работа,
• понимает реальные задачи и нюансы позиции,
• способен ответить на базовые вопросы, или предложить уточнить и перезвонить, а не просто «перекинуть к руководителю».
Даже если кандидат не подошёл — чаще всего агентство выходит на связь, даёт понятную и своевременную обратную связь.
Почему так? Потому что агентство получает оплату только за результат. Им важно закрыть вакансию, а не просто «провести этап» или «создать иллюзию работы».
📌 Мини-вывод:
Заинтересованность — основа профессионального подхода. Там, где платят за результат, и качество выше.
Да, не все агентства идеальны. Но по сравнению с внутренними HR многих компаний — негатива от взаимодействия с ними ощутимо меньше.
💼 Что можно понять из этих историй?
Эти истории — не единичные. Они отражают повторяющиеся сценарии, с которыми сталкиваются большинство соискателей.
Речь не о том, что «все HR плохие». Речь о системной проблеме: отсутствие обратной связи, поверхностное понимание вакансий, формальный подход к собеседованиям.
Кандидаты сегодня — не просто "люди в очереди". Они тоже выбирают. И от первого контакта с HR зависит, какое впечатление останется о компании — как у подходящего, так и у потенциально сильного, но пока не готового кандидата.
💼 А как это выглядит с позиции бухгалтера?
HR-специалисты встречаются не только в корпорациях. Во многих организациях среднего размера HR появляется, как только возникает структура, текучесть или регулярный найм. Но это не значит, что HR нужен всем.
Если вы — небольшая компания, ИП или малый бизнес, где:
открываются 5–10 вакансий в год,
текучки почти нет,
вы как руководитель сами знаете, кого ищете —
💸 удерживать HR в штате часто невыгодно.
Зарплата, налоги, постоянные расходы — а задачи возникают от случая к случаю.
📌 Зачем платить каждый месяц за то, что требуется дважды в год?
✅ Что действительно работает:
Руководитель сам проводит собеседование — это быстрее, конкретнее и честнее.
Кадровое агентство — разовая оплата за конкретный результат, а не за процесс ради процесса.
А вот в крупных компаниях — ритейл, производство, вахты, филиальные сети —
HR-отдел действительно нужен. Но при одном важном условии:
🔹 Он реально работает:
общается, фильтрует, ориентируется в реальных задачах, помогает руководителю —
а не просто пересылает резюме и задаёт формальные вопросы.
📌 Такие компании получают сотни откликов, обрабатывают десятки резюме, и не могут физически дать каждому подробный ответ.
Но именно поэтому процессы должны быть выстроены.
HR — это не «транзит между кадровиком и резюме», а представитель компании на первом этапе общения.
Чтобы оценить кандидата, нужны знания о вакансии и требованиях руководителя, а не просто текст из карточки вакансии.
Без этого даже в большой компании HR будет выглядеть некомпетентно — и портить первое впечатление
💬 Финальный вывод
HR — это не зло и не формальность. Это рабочий инструмент, эффективность которого зависит от подхода. 🧩 Он нужен, если:
разбирается в специфике вакансий,
умеет вести живой диалог,
не боится дать честную обратную связь,
помогает кандидату сформировать правильное впечатление о компании.
📉 Но если HR — это просто «посредник или «человек, который ничего не знает» — то, возможно, лучше обойтись без него.
👁 Потому что хороших специалистов пугает не отказ, а отсутствие честности, интереса и диалога.
👤 Автор: VitoBuh
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