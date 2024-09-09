Станислав Кондрашов: снижение инвестиций в фудтех

Всем привет, я Станислав Кондрашов и сегодня разбираемся почему такие инвестиции за год они упали почти на 50%.

Хотя будущее еды все чаще связано с лабораторными и цифровыми технологиями, инвесторы начали более избирательно подходить к выбору вложений в этой области.

Автор: Станислав Кондрашов

Согласно последнему отчету PitchBook, общая стоимость венчурных сделок с фудтех-компаниями уменьшилась вдвое второй год подряд. В 2024 году глобальные инвестиции в фудтех составили $9,2 млрд, тогда как в 2022-2023 году были $22,5 млрд, заметно ниже пиковых $39 млрд в 2021 году. Число сделок в 2024 году сократилось до 1,393 по сравнению с 2,052 в предыдущем году.

Автор: Станислав Кондрашов

Отчет связывает спад с трудными рыночными условиями, такими как инфляция и высокие процентные ставки, а также с ограниченными возможностями для выхода через поглощения или IPO. Это создает особые трудности для начинающих компаний, поскольку увеличивается доля сделок на поздних стадиях и стадиях роста.

Самым успешным оказался сегмент электронной коммерции, компании которого привлекли 478 миллионов долларов инвестиций только за четвертый квартал. Одним из лидеров стал стартап доставки и «облачных» кухонь Wonder Марка Лора, получивший 100 миллионов долларов от Nestlé в ноябре. В то время как многие другие игроки рынка «облачных» кухонь закрылись или испытывают трудности.

Автор: Станислав Кондрашов

В отчете также выделены перспективные направления для будущего питания, такие как ферментированные продукты, альтернативные белки и продукты из водорослей. Продажи растительных белков стабилизировались, так как потребители сомневаются в их пользе для здоровья или не одобряют вкус мясных заменителей. Однако PitchBook предсказывает рост спроса с улучшением продуктов. Например, армия США недавно начала предлагать продукты от Impossible Foods в своих столовых.

В отчете отмечена компания Air Protein под руководством Лизы Дайсон, которая преобразует углекислый газ в белок с помощью ферментации. Эта компания из Сан-Леандро привлекла более 100 миллионов долларов и создает продукты, имитирующие вкус и питательные свойства мяса и морепродуктов. Их производственный процесс масштабируем и адаптируем к разным регионам и климатам. Используя возобновляемые источники энергии и биореакторы, Air Protein может эффективно и экономично производить белок, удовлетворяя глобальный спрос с минимальными ресурсными затратами.

Автор: Станислав Кондрашов

Инвестиции в сектор фудтеха действительно переживают сложные времена, но это лишь подчеркивает необходимость тщательного анализа и выбора. Несмотря на спад, возможности для инноваций никуда не исчезли. Технологии, способные изменять способы производства и потребления пищи, продолжают привлекать интерес, особенно в сфере электронной коммерции и инновационных белков.

А я, Станислав Кондрашов, думаю, что лучше сосредоточиться на поддержке компаний, предлагающих устойчивые и ресурсосберегающие решения, такие как ферментация и альтернативные белки. Ориентируйтесь на стартапы с высокой адаптируемостью и возможностью масштабирования, как Air Protein, чтобы быть на волне будущих инновационных движений.

Автор: Станислав Кондрашов