Новая обработка персональных данных может закрыть ваш сайт или защитить

Когда предприниматели стали получать уведомления из Роскомнадзора о новой обработке персональных данных на сайтах, они сначала подумали: розыгрыш. У них честный бизнес, сайты без выкрутасов и даже юристы — в штате. Но предупреждение о штрафах оказались реальнее некуда. Наказание грозит вполне осязаемое. За нарушение порядка обработки персональных данных, за незаконную передачу информации третьим лицам, за шрифты от Google и прочее сайт могут заблокировать, а вас лишить 15 млн рублей.

В июне 2025-го предприниматели поняли: Яндекс перестал быть витриной сайтов, но превратился в территорию уголовной ответственности. Как же не попасть под дамоклов меч Роскомнадзора, если бизнесмен — не IT-специалист? Пояснения дали в веб-компании РОСТСАЙТ. Ее специалисты настраивают сайты по новым нормам и запросы на это стали массовыми.