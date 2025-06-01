Новая обработка персональных данных может закрыть ваш сайт или защитить

Когда предприниматели стали получать уведомления из Роскомнадзора о новой обработке персональных данных на сайтах, они сначала подумали: розыгрыш. У них честный бизнес, сайты без выкрутасов и даже юристы — в штате. Но предупреждение о штрафах оказались реальнее некуда. Наказание грозит вполне осязаемое. За нарушение порядка обработки персональных данных, за незаконную передачу информации третьим лицам, за шрифты от Google и прочее сайт могут заблокировать, а вас лишить 15 млн рублей.
В июне 2025-го предприниматели поняли: Яндекс перестал быть витриной сайтов, но превратился в территорию уголовной ответственности. Как же не попасть под дамоклов меч Роскомнадзора, если бизнесмен — не IT-специалист? Пояснения дали в веб-компании РОСТСАЙТ. Ее специалисты настраивают сайты по новым нормам и запросы на это стали массовыми.
I. Что изменилось в 2025 по обработке данных
Федеральный закон №152 давно был знаком каждому, кто хоть раз создавал форму заявки на сайте. Но в 2025 году он перестал быть «формальностью». Обновленная редакция закона приравняла владельцев сайтов к полноценным операторам персональных данных.
Теперь сайт — это инфраструктура, которая должна:
публиковать корректные документы;
доказывать получение согласия пользователя;
исключать зарубежные каналы утечки;
сохранять цифровые следы согласий.
Любое отклонение — не технический баг, а нарушение федерального закона.
II. Три файла, без которых сайт — вне закона
Вы можете продать всё, что угодно: туры, окна, торты или бетон. Но если на вашем сайте нет трёх обязательных документов, вы — потенциальный фигурант.
Нужны:
Политика обработки персональных данных — без шаблонов из интернета, с актуальной датой и подписями.
Политика конфиденциальности — где указано, что, зачем, как и кем собирается.
Уведомление о cookies — не просто баннер, а функциональный интерфейс с кнопкой отказа.
Каждый из этих документов должен быть публичен, неизменен без версии, и не спрятан в подвале третьего уровня сайта.
III. Формы сайта наибольшего риска
Форма на сайте — это капкан. Не для пользователя, а для владельца. Если там не стоит явный чекбокс, если он уже отмечен по умолчанию, если под формой нет ссылки на политику — вы попали.
С 2025 года формы должны:
иметь чекбоксы без предустановок;
разграничивать согласия: одно — на контакт, другое — на маркетинг;
логировать: когда, кто, откуда согласился;
сохранять IP, дату, URL.
Всё это должно быть доступно при первой проверке. Нельзя найти — штраф. Лог повреждён — штраф. Срок хранения не указан — штраф. В этой игре нет ничьих.
IV. Заграница больше не поможет
Любой вызов на внешний API — теперь повод для возбуждения дела.
Под жёстким контролем объединение вашего сайта с контактами иностранных сервисов:
Google Fonts, Analytics, Maps;
Facebook (вне закона в РФ), Pixel, TikTok Ads, Telegram-боты;
Mailchimp, Hubspot, Trello-формы, Airtable и прочее.
Российские данные должны оставаться на российских серверах, обрабатываться российскими платформами и не покидать пределы юрисдикции без официального разрешения. Даже если ваш сайт на Tilda — проверьте, откуда грузятся скрипты. Даже если подключен виджет календаря — посмотрите, чей он.
V. О ваших персональных данных на сайте
Начиная с июня, любой сайт должен быть как паспорт на витрине:
название компании (ИП или юрлицо);
ИНН, ОГРН, адрес;
контактные данные;
вид деятельности, соответствующий ОКВЭД.
Если на сайте нет признаков принадлежности, это трактуется как попытка анонимной обработки персональных данных. А это уже не гражданское дело, а административное.
VI. Утечка данных — сигнал за 24 часа
Представьте: базу украли. Или слили случайно. Или ваш подрядчик оказался менее надежным, чем казался. С этого момента у вас ровно сутки.
Что делать:
отправить уведомление в Роскомнадзор;
описать, как, где и при каких условиях произошла утечка;
подтвердить, какие меры предприняты;
сделать это через ЭДО и КЭП (электронную подпись).
Если вы молчите — вы нарушитель. Если вы ошиблись в сроках — вы нарушитель. Закон безэмоционален.
VII. Проверки без инспектора
Теперь сайты проверяет не человек, а код. Искусственный интеллект Роскомнадзора сканирует тысячи сайтов в сутки, и ищет не очевидные ошибки, а алгоритмические следы:
подключенные скрипты из-за границы;
баннеры cookies без возможности отказа;
отсутствие указанных документов в DOM-структуре;
следы старых интеграций — даже удалённых из визуального интерфейса.
Одна проверка — один акт. Один акт — один штраф.
VIII. Реестр операторов: без регистрации — нет сайта
Если ваш сайт собирает хотя бы номер телефона, вы — оператор ПДн. Это не право, а обязанность.
Нужно:
завести кабинет на сайте Роскомнадзора;
подписать заявление ЭЦП;
указать цели, категории данных, методы обработки;
подтвердить меры защиты.
Если вы не в реестре — всё, что вы собираете, считается незаконным. А значит — подлежит санкциям.
IX. Штрафы: расценки за невнимательность
Нарушение
Санкция
Трансграничная передача без допуска
до 18 000 000 ₽
Отсутствие регистрации в реестре
до 300 000 ₽
Утечка персональных данных
3–15 млн ₽
Отсутствие политики или логов
от 100 000 ₽
Это реальность июня 2025 года.
Эпилог: что должен сделать каждый владелец сайта сегодня
Проверить наличие документов: политики, уведомления, согласия.
Провести аудит всех форм, чекбоксов, скриптов.
Отключить интеграции, ведущие за пределы РФ.
Зарегистрироваться в реестре операторов.
Убедиться, что все согласия логируются.
Подготовить план действий на случай утечки.
Назначить ответственного по ПДн внутри компании.
Один только список требований к шифрованию данных вызывает вопросы у предпринимателей. Владельцы сайтов начали массово обращаться в веб-компании за техподдержкой. Игра с защитой персональных данных в РФ закончилась. Началась эпоха цифровой ответственности.
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