Выход из ООО. Налоговые последствия в 2026 году

С 2026 года вышедший участник теряет право на налоговые льготы НДФЛ.

На фоне громких налоговых изменений 2026 года (повышение НДС, снижение порогов выручки по УСН для обязанности платить НДС) почти незаметно прошло ещё одно важное нововведение. Речь идёт об отмене льготы по НДФЛ при получении действительной стоимости доли участником, выходящим из ООО.

Как было раньше?

До 2026 года участник ООО не платил НДФЛ с действительной стоимости доли, полученной при выходе из общества — как в денежной форме, так и в виде имущества.

Для применения льготы нужно было владеть долей более 5 лет.

С 2025 года появилось дополнительное ограничение: необлагаемая НДФЛ действительная стоимость доли не могла превышать 50 млн рублей.

Что изменилось с 2026 года?

С 2026 года льгота по НДФЛ при выходе участника из ООО полностью отменена. В НК РФ напрямую включили данное исключение из применения льготы при получени доходов от операций с долями ООО (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

Теперь налог уплачивается всегда, независимо:

- от срока владения долей;

- от размера действительной стоимости доли.

Льготы при других операциях с долями?

При этом доходы от иных операций с долями (например, при продаже) всё ещё могут подпадать под льготу по НДФЛ при владении долей более 5 лет.

Однако с 2026 года введено новое условие:

льгота применяется только в том случае, если у компании менее 50 % активов приходится на недвижимость.

Иными словами, компания не должна быть активодержателем недвижимости.

Ужесточение правил для активодержателей можно объяснить борьбой с притворными сделками по выводу недвижимости.

А вот полный запрет льготы при выходе участника из ООО выглядит гораздо менее очевидным

Что это значит для собственников бизнеса?

1) Выйти из ООО и без налога получить деньги или часть активов больше нельзя.

2) Перед выходом из общества необходимо тщательно просчитывать налоговые последствия. Иногда действительная стоимость доли может быть очень высокой, следовательно налоговая нагрузка будет соответствующей.

3) Процедура выхода из ООО станет наименее привлекательным способом прекращения участия в бизнесе, в том числе в рамках проведения реструктуризации бизнеса.

Как можно снизить налоговую нагрузку?

1. Продажа доли вместо выхода.

Выход из ООО можно заменить продажей доли. При этом долю разрешено продать не только другим участникам или третьим лицам, но и самому обществу — закон это допускает, однако только при определенных условиях, которые обязательно нужно соблюдать (п. 2 ст. 23 ФЗ об ООО).

2. Использование личного фонда.

Если компания является активодержателем недвижимости, можно рассмотреть вариант создания личного фонда и передачи доли в него.

При применении личным фондом УСН 6 % последующая продажа доли может значительно сократить налоговую нагрузку.

Таким образом, с 2026 гола процедура выхода из ООО может повлечь за собой не только корпоративные риски, но и налоговые.

Как правильно покинуть компанию, минимизируя все возможные риски, читайте на нашем тг-канале, там много всего интересного о корпоративной и налоговой безопасности