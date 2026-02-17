Личный фонд. Маркетинговая уловка или инструмент сугубо точечного структурирования бизнеса
В последние месяцы личные фонды стали настоящим «хитом» на юридическом рынке.
Большое количество юристов предлагают предпринимателям открыть личный фонд, обещая универсальное решение всех проблем:
защиту активов и бизнеса,
грамотную передачу по наследству,
налоговую оптимизацию,
безопасность от претензий кредиторов и государства.
Звучит привлекательно. Иногда — слишком привлекательно🤔
Проблема в том, что личный фонд — это сложный и пока еще сырой инструмент, вокруг которого существует огромное количество нюансов, правовых пробелов и «темных пятен».
И в ряде случаев он не только не решит задачи бизнеса, но и создаст новые риски.
Разберем ключевые ситуации, когда личный фонд не работает так, как его рекламируют.
Когда личный фонд не защитит ваши активы?
1. Банкротство и предбанкротное состояние.
Если предприниматель находится в состоянии банкротства или в предбанкротном периоде, сделки по внесению имущества в личный фонд с высокой вероятностью будут оспорены.
Суды расценивают такие действия как попытку вывести активы из-под удара кредиторов.
В результате:
сделки признаются недействительными;
имущество возвращается в конкурсную массу;
предприниматель получает дополнительные риски субсидиарной ответственности.
2. Споры с государством (особенно налоговые).
Налоговая служба прекрасно видит все движения активов.
Если у предпринимателя есть или ожидаются налоговые споры, перевод имущества в личный фонд не станет «щитом». Напротив — такие сделки могут быть оспорены как направленные на уклонение от уплаты налогов.
Иллюзия «спрятать активы в фонде» в налоговых спорах — одна из самых опасных.
Когда личный фонд не поможет в нормальном наследовании бизнеса?
Личный фонд действительно может быть мощным инструментом наследственного планирования. Но только если он грамотно настроен.
Если фонд:
создан на основании типового устава и стандартных правил;
не учитывает структуру бизнеса;
не адаптирован под количество наследников, их реальную роль и вовлеченность в бизнес;
не содержит механизмов предотвращения и разрешения конфликтов,
то вместо аккуратной передачи бизнеса наследникам мы получим:
➡ корпоративные войны,
➡ блокировку управленческих решений,
➡ судебные тяжбы между наследниками,
➡ разрушение бизнеса.
Фонд без индивидуальной настройки — это не инструмент наследования, а отложенная бомба!!!
Когда личный фонд не выгоден с точки зрения налогов?
Здесь мифов особенно много.
Личный фонд может быть выгоден по налогам:
📌он применяет УСН и отсутствуют риски дробления бизнеса.
Однако даже в этом случае всегда требуется предварительная налоговая модель и анализ рисков.
📌 если фонд ведет пассивную деятельность на ОСН, например, получает дивиденды от ООО или получает доходы от аренды. В этом случае действует льготная ставка по налогу на прибыль (ст. 284.12 НК РФ).
Когда налоговой выгоды не будет?
Если фонд занимается операционным бизнесом.
Налоговой экономии в большинстве таких схем просто нет — нагрузка либо остается прежней, либо увеличивается.
Риски НДС при внесении имущества в фонд
Существует риск доначисления НДС при передаче активов, если учредитель ИП, платит НДС (а сейчас его платит большое количество предпринимателей) и использует имущество в своей деятельности. Минфин прямо указывает на такие последствия в своих разъяснениях (см. письмо Минфина РФ № 03-07-14/86956 от 05.09.2025).
Несмотря на то, что указанная позиция достаточно спорная, учитывать указанный риск в любом случае необходимо и быть готовым отбиваться от претензий налоговых органов.
Личный фонд — это сложный юридический инструмент, а не волшебная таблетка.
Он действительно может:
📍 помочь защитить активы,
📍 выстроить наследственную модель,
📍оптимизировать налоги
НО только при грамотной настройке под конкретного предпринимателя и его бизнес❗️❗️❗️
Поэтому стоит быть особенно осторожным с юристами, которые:
🆘 «продают» личный фонд как универсальное решение,
🆘 не проводят глубокий анализ вашей ситуации,
🆘 не объясняют, какие именно задачи фонд решает в вашем случае и какие риски он создает.
Личный фонд — как сильнодействующее лекарство:
одному пациенту оно спасет жизнь, а другого может убить.
Главное — правильный диагноз и профессиональный подбор инструмента☝️
