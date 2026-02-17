Личный фонд. Маркетинговая уловка или инструмент сугубо точечного структурирования бизнеса

В последние месяцы личные фонды стали настоящим «хитом» на юридическом рынке. Большое количество юристов предлагают предпринимателям открыть личный фонд, обещая универсальное решение всех проблем.

В последние месяцы личные фонды стали настоящим «хитом» на юридическом рынке.

Большое количество юристов предлагают предпринимателям открыть личный фонд, обещая универсальное решение всех проблем:

защиту активов и бизнеса,

грамотную передачу по наследству,

налоговую оптимизацию,

безопасность от претензий кредиторов и государства.

Звучит привлекательно. Иногда — слишком привлекательно🤔

Проблема в том, что личный фонд — это сложный и пока еще сырой инструмент, вокруг которого существует огромное количество нюансов, правовых пробелов и «темных пятен».

И в ряде случаев он не только не решит задачи бизнеса, но и создаст новые риски.

Разберем ключевые ситуации, когда личный фонд не работает так, как его рекламируют.

Когда личный фонд не защитит ваши активы?

1. Банкротство и предбанкротное состояние.

Если предприниматель находится в состоянии банкротства или в предбанкротном периоде, сделки по внесению имущества в личный фонд с высокой вероятностью будут оспорены.

Суды расценивают такие действия как попытку вывести активы из-под удара кредиторов.

В результате:

сделки признаются недействительными;

имущество возвращается в конкурсную массу;

предприниматель получает дополнительные риски субсидиарной ответственности.

2. Споры с государством (особенно налоговые).

Налоговая служба прекрасно видит все движения активов.

Если у предпринимателя есть или ожидаются налоговые споры, перевод имущества в личный фонд не станет «щитом». Напротив — такие сделки могут быть оспорены как направленные на уклонение от уплаты налогов.

Иллюзия «спрятать активы в фонде» в налоговых спорах — одна из самых опасных.

Когда личный фонд не поможет в нормальном наследовании бизнеса?

Личный фонд действительно может быть мощным инструментом наследственного планирования. Но только если он грамотно настроен.

Если фонд:

создан на основании типового устава и стандартных правил;

не учитывает структуру бизнеса;

не адаптирован под количество наследников, их реальную роль и вовлеченность в бизнес;

не содержит механизмов предотвращения и разрешения конфликтов,

то вместо аккуратной передачи бизнеса наследникам мы получим:

➡ корпоративные войны,

➡ блокировку управленческих решений,

➡ судебные тяжбы между наследниками,

➡ разрушение бизнеса.

Фонд без индивидуальной настройки — это не инструмент наследования, а отложенная бомба!!!

Когда личный фонд не выгоден с точки зрения налогов?

Здесь мифов особенно много.

Личный фонд может быть выгоден по налогам:

📌он применяет УСН и отсутствуют риски дробления бизнеса.

Однако даже в этом случае всегда требуется предварительная налоговая модель и анализ рисков.

📌 если фонд ведет пассивную деятельность на ОСН, например, получает дивиденды от ООО или получает доходы от аренды. В этом случае действует льготная ставка по налогу на прибыль (ст. 284.12 НК РФ).

Когда налоговой выгоды не будет?

Если фонд занимается операционным бизнесом.

Налоговой экономии в большинстве таких схем просто нет — нагрузка либо остается прежней, либо увеличивается.

Риски НДС при внесении имущества в фонд

Существует риск доначисления НДС при передаче активов, если учредитель ИП, платит НДС (а сейчас его платит большое количество предпринимателей) и использует имущество в своей деятельности. Минфин прямо указывает на такие последствия в своих разъяснениях (см. письмо Минфина РФ № 03-07-14/86956 от 05.09.2025).

Несмотря на то, что указанная позиция достаточно спорная, учитывать указанный риск в любом случае необходимо и быть готовым отбиваться от претензий налоговых органов.

Личный фонд — это сложный юридический инструмент, а не волшебная таблетка.

Он действительно может:

📍 помочь защитить активы,

📍 выстроить наследственную модель,

📍оптимизировать налоги

НО только при грамотной настройке под конкретного предпринимателя и его бизнес❗️❗️❗️

Поэтому стоит быть особенно осторожным с юристами, которые:

🆘 «продают» личный фонд как универсальное решение,

🆘 не проводят глубокий анализ вашей ситуации,

🆘 не объясняют, какие именно задачи фонд решает в вашем случае и какие риски он создает.

Личный фонд — как сильнодействующее лекарство:

одному пациенту оно спасет жизнь, а другого может убить.

Главное — правильный диагноз и профессиональный подбор инструмента☝️

👇 Еще больше интересного о налогах, а также о том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале.