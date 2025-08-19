ГОСТ Р 7.0.97-2025: изменения в делопроизводстве

Что изменилось

В первую очередь изменения коснулись реквизитов документов. Их стало на один больше, теперь их 31 – появился новый «Штрих-код (QR-код) документа».

При использовании штрихкода этот реквизит требуется размещать в правом нижнему углу первого листа. Если места недостаточно, допускается размещение в правом верхнем углу или на другом свободном месте.

Из именования реквизитов («Наименование организации – автора документа», «Наименование структурного подразделения – автора документа», «Наименование должности лица – автора документа») убрано упоминание принадлежности, и в обновленной редакции реквизиты называются следующим образом:

05 - наименование организации

06 - наименование структурного подразделения

07 - наименование должности

Теперь, если документ издан двумя или более организациями, в реквизите «Наименование организации» в заголовочной части должны быть указаны они все.

Переименован реквизит «Гриф ограничения доступа», теперь это «Гриф (пометка) об ограничении доступа к документу». При этом требования к его месту расположения и составу сведений не изменились.

В реквизите «Справочные данные об организации» формулировка «сетевой ресурс» теперь названа «адрес сайта в сети «Интернет».

У ряда реквизитов изменились требования к оформлению. В первую очередь, это реквизит 23 «Отметка об электронной подписи» — вид отметки теперь зависит от вида электронной подписи. Отметка об усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписи, как и было в предыдущей редакции стандарта, включает фразу «Документ подписан электронной подписью», номер сертификата ключа электронной подписи (для усиленной неквалифицированной подписи — при наличии сертификата), фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной подписи.

А вот в случае, если электронная подпись содержит метку доверенного времени, отметка об электронной подписи должна обязательно включать информацию о дате и времени подписания документа электронной подписью. Внешний вид метки доверенного времени устанавливается локальными нормативными актами, принятыми в организации или по соглашению сторон.

Если же применяется простая электронная подпись, то внешний вид отметки об электронной подписи полностью устанавливается локальными нормативными актами, принятыми в организации, или по соглашению сторон документооборота.

Рекомендуем обратить внимание на системы, в которых предусмотрен механизм настройки и визуализации штампов электронных подписей. «Цитрос Цифровая платформа» предоставляет для использования в построенных на ней продуктах и решениях готовый механизм визуализации штампов электронной подписи, в коробочном варианте имеется штамп КЭП/НЭП (в том числе с выводом метки времени) и ПЭП — компании могут с минимальными затратами сами кастомизировать их под собственные внутренние регламенты.

Также требования к оформлению изменились и для следующих реквизитов: