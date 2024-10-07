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Электронные подписи

Топ вопросов об электронной подписи

Отвечаем на 10 самых популярных вопросов об электронной подписи
Топ вопросов об электронной подписи

Отвечаем на 10 самых популярных вопросов об электронной подписи 

1. Что такое электронная подпись?  

Электронная подпись (ЭП) – это цифровой аналог рукописной подписи, который помогает надёжно и юридически значимо подписывать документы в электронном виде. ЭП совсем не похожа на ваш привычный автограф, она представляет собой уникальный набор символов – цифр, букв, с помощью которой можно подписывать документы. 

2. Кто может пользоваться электронной подписью? 

Электронная подпись применима в любом бизнесе: с её помощью могут подписывать документы как предприниматели, так и крупные компании. ЭП позволяет вести документооборот с сотрудниками, клиентами, подрядчиками, партнёрами и даже обмениваться информацией с госорганами. 

3. Какие документы можно подписывать электронной подписью? 

В зависимости от вида электронной подписи отличаются и возможности их применения. ПЭП подходит для подтверждения базовых действий (ввод логина и пароля, галочка согласен/принимаю условия, подтверждение банковских операций). Для документооборота лучше использовать усиленные виды электронной подписи. УНЭП подходит для рутинного документооборота бизнеса: договоры, заявления, акты, сметы, закрывающие документы и многое другое. УКЭП же необходима для взаимодействия с госорганами: например, для регистрации прав на недвижимость в Росреестре.

4. Ну должны же быть ограничения – какие? 

Ограничения составляют только те документы, которые по закону нельзя подписать электронной подписью. Например, журнал прохождения инструктажей по охране труда или акт о несчастном случае на производстве. Однако такие документы подписываются кратно реже, чем договоры, заявления, акты и закрывающие документы, для которых также можно использовать ЭП.

5. Электронную подпись можно взломать или подделать? 

Для создания усиленных видов электронной подписи (УНЭП и УКЭП) применяются средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Благодаря этому методу документ может дешифровать только адресат, обладающий специальным ключом. Если кто-то и решит взломать усиленную электронную подпись, ему понадобится 10 000 лет работы и мощность всех компьютеров мира. Кроме того, за последние 20 лет случаев оспаривания ЭП в судебной практике было ничтожно мало, а это – лучшее доказательство надёжности электронной подписи.

6. Зачем пользоваться электронной подписью? Можно ведь подписать скан-копию или добавить в pdf-файл фото рукописной подписи. 

Можно, но такие документы не будут иметь юридическую силу. Все эти способы волеизъявления не относятся к электронной подписи. В России ЭП регламентируется 63-ФЗ «Об электронной подписи», который выделяет только усиленные виды электронной подписи (УНЭП и УКЭП) и простую (ПЭП).   

7. Как происходит подписание документов усиленной подписью?

Представим, что у нас есть определённый документ, который необходимо подписать. Подписывается обычно не сам документ, а его контрольная сумма. Если взять и зашифровать закрытым ключом сам документ, то электронная подпись к нему будет весить, как сам исходный документ, а это довольно много. Поэтому подписывается обычно хэш документа — последовательность символов фиксированной длины, полученная путём преобразования произвольных данных при помощи специального математического алгоритма. Далее берётся закрытый ключ и по определённому алгоритму применяется к хэшу. В результате получается электронная подпись. 

8. Если у электронной подписи есть срок годности, значит, и у документов, подписанных ею тоже? 

Это всё равно, что спросить: «Если у меня закончилась ручка, которой я подписывал документ, значит, подпись уже недействительна?». Это два несвязанных понятия. Срок действия электронной подписи может закончиться, но документы, подписанные ЭП, имеют юридическую силу и после окончания её срока действия, поскольку они могут быть подписаны только в момент, когда электронная подпись действительна. Когда срок действия ЭП заканчивается, ключи подписи отзываются и подписать какой-либо документ прежними ключами невозможно.

9. Есть ли какие-то меры предосторожности при работе с ЭП? 

Достаточно придерживаться базовых правил цифровой гигиены:

  • ограничьте доступ третьих лиц к устройствам, где хранится ЭП (даже для близких родственников и бухгалтера);

  • обновляйте приложения и программы, как только выходят новые версии. Используйте антивирусы;

  • храните паспорт и другие документы в надёжном месте, а при утере немедленно обратитесь в полицию;

  • если вы думаете, что недостаточно добросовестно выполняли указанные выше правила, тогда вам стоит проверить свой профиль на Госуслугах. Если вдруг кто-то получил ЭП за вас, что может произойти крайне редко, вы увидите информацию об этом и сможете отозвать сертификат ЭП на портале Госуслуг.

    10. Почему электронная подпись так популярна?

    Мы провели исследование и выяснили, что каждый второй россиянин использует электронную подпись. Наиболее активные пользователи ЭП — компании и индивидуальные предприниматели. Бизнес делает выбор в пользу электронной подписи, поскольку она ускоряет заключение сделок, позволяет подписывать документы с контрагентами из других городов и повышает имидж компании в глазах клиентов. Кроме того, внедрение ЭП позволяет бизнесу экономить на бумаге, печатном оборудовании, логистике и хранении архива. При этом можно не беспокоиться за безопасность данных: усиленные виды ЭП защищены криптографией, которую невозможно взломать, а подписанные документы можно сохранять в электронный архив и не волноваться, что они потеряются или повредятся, как в случае с бумагой. Всё это делает электронную подпись популярной среди представителей бизнеса.

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