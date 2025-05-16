Клерк против «складчины»: начинаем борьбу с кражей контента

Я внимательно изучила законодательство, судебную практику по защите авторских прав и составила следующий план:
выяснить кто стоит за доменом пирата;
добиться блокировки пиратского сайта;
восстановить права автора;
наказать виновных;
прекратить воровство.
Забегая вперёд, уже предвкушаю разочарование от результатов пройденного пути через лабиринты правового регулирования. На сегодняшний день я не нашла утешительной информации или успешных примеров борьбы со «складчинами». Да, положительная судебная практика существует, но её омрачает тот факт, что пиратские домены множатся с геометрической прогрессией, не оставляя шансов нашим правовым механизмам защиты выполнять свои функции. Создаётся впечатление, что борьба с пиратством превращается в бесконечный процесс.
Ведь на самом деле хочется не просто доказать свою правоту миру и способствовать формированию позитивной судебной практики, а реально прекратить воровство наших курсов, привлечь виновных к ответственности и продолжить творить и радовать мир новыми образовательными программами, статьями, вебинарами, конференциями.
Я не знаю, куда именно приведёт меня этот путь через государственные инстанции, но с надеждой в сердце и верой в светлое будущее — без грязного пиратства — я отправляюсь в путь. В путь по предложенной законодателем дорожной карте, по действующим правовым механизмам в сфере авторского права.
Предвкушаю общение с Роскомнадзором, Мосгорсудом, Роспотребнадзором, Аппаратом Президента Российской Федерации, органами прокуратуры и ФСБ.
Как бы то ни было, у меня точно появится возможность познакомиться с нашими регуляторами — органами исполнительной власти, надзорными и правоохранительными органами, попробовать эффективно с ними взаимодействовать и вместе с вами подумать, почему мы оказались там, где мы есть и что с этим делать.
В путь…
Анастасия Ковалева, юристконсульт ИА «Клерк»
Комментарии3
Настя, мы должны победить! ) Спасибо, что решила все опубликовать!
Есть еще один большой вопрос: те, кто покупают или потребляют бесплатно слитый, ворованный курс, они же понимают, что никто не дает гарантий в актуальности контента? Там же нет никакой модерации, никто не сверяет и не вносит правки с учетом всех изменений в законодательстве...
Но в целом, неплохая цена за пользование краденного контента. Заплатят штрафы и это в лучшем случае))
Куды бечь?