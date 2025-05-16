Клерк против «складчины»: начинаем борьбу с кражей контента

Мы на «Клерке» вновь столкнулись с серьезной проблемой: группа недобросовестных пользователей, объединившись в так называемую «складчину», начала незаконно распространять наши курсы.

Я внимательно изучила законодательство, судебную практику по защите авторских прав и составила следующий план:

выяснить кто стоит за доменом пирата;

добиться блокировки пиратского сайта;

восстановить права автора;

наказать виновных;

прекратить воровство.

Забегая вперёд, уже предвкушаю разочарование от результатов пройденного пути через лабиринты правового регулирования. На сегодняшний день я не нашла утешительной информации или успешных примеров борьбы со «складчинами». Да, положительная судебная практика существует, но её омрачает тот факт, что пиратские домены множатся с геометрической прогрессией, не оставляя шансов нашим правовым механизмам защиты выполнять свои функции. Создаётся впечатление, что борьба с пиратством превращается в бесконечный процесс.

Ведь на самом деле хочется не просто доказать свою правоту миру и способствовать формированию позитивной судебной практики, а реально прекратить воровство наших курсов, привлечь виновных к ответственности и продолжить творить и радовать мир новыми образовательными программами, статьями, вебинарами, конференциями.

Я не знаю, куда именно приведёт меня этот путь через государственные инстанции, но с надеждой в сердце и верой в светлое будущее — без грязного пиратства — я отправляюсь в путь. В путь по предложенной законодателем дорожной карте, по действующим правовым механизмам в сфере авторского права.

Предвкушаю общение с Роскомнадзором, Мосгорсудом, Роспотребнадзором, Аппаратом Президента Российской Федерации, органами прокуратуры и ФСБ.

Как бы то ни было, у меня точно появится возможность познакомиться с нашими регуляторами — органами исполнительной власти, надзорными и правоохранительными органами, попробовать эффективно с ними взаимодействовать и вместе с вами подумать, почему мы оказались там, где мы есть и что с этим делать.

В путь…

Анастасия Ковалева, юристконсульт ИА «Клерк»