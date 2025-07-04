Роскомнадзор и СМИ: диалог о законах, ответственности и профилактике

Посыл был доброжелательный. «Коллеги, мы не хотим вас штрафовать!» – как бы говорили представители РКН. Ну, или хотя бы штрафы — это не главная цель.

Как я поняла, в идеальном мире Регулятора: он приходит, проверяет, указывает на ошибки и уходит. Без протоколов, без штрафов. Не гнобить, а чтобы работали по закону.