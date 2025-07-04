Роскомнадзор и СМИ: диалог о законах, ответственности и профилактике

Посыл был доброжелательный. «Коллеги, мы не хотим вас штрафовать!» – как бы говорили представители РКН. Ну, или хотя бы штрафы — это не главная цель.
Как я поняла, в идеальном мире Регулятора: он приходит, проверяет, указывает на ошибки и уходит. Без протоколов, без штрафов. Не гнобить, а чтобы работали по закону.
Роскомнадзором Южного федерального округа было рекомендовано и отмечено
Не надейтесь на авось изучайте Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Реестр иностранных агентов и Список запрещенных террористических организаций в России и мире, то что всегда должно быть под рукой у редакторов СМИ.
Организуйте работу так, чтобы каждый материал перед публикацией проходил экспертную оценку с точки зрения соответствия действующему законодательству. Помните не знание закона не освобождает от ответственности.
Обратите особое внимание на:
недопущения использования брани в публикуемых материалах;
недопущение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений и т.п.;
недопущение случаев публикации в материалах информации о способах, методах, изготовления и использования, а так же местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, пропаганды их использования;
недопущение распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалов и сообщений;
защищайте детей от насилия, жестокости, «взрослых» тем любой контент должен быть помечен «18+» . И неважно, днем вы его показываете или ночью. Маркировка обязательна всегда.
Самоцензура или проверь себя сам
Еще один важный совет от РКН, который я услышала: перед публикацией материала спросите себя:
при освещении новостного материала не получилась ли случайно инструкция по изготовлению наркотиков или рекомендация по суициду? Есть сомнения – вырезай детали.
нет ли в данном материале призыва к смене пола, к приему наркотиков, к суициду, к экстремизму.
Для иллюстрации был приведен пример, когда опубликованная история успеха человека, сменившего пол и ставшего публичной фигурой, была расценено Роскомнадзором как пропаганда. То есть история успеха, была расценена как призыв к действию. Вот и думай теперь внимательно.
И главное правило, которое я смогла уловить из всего сказанного, если сомневаешься, то не публикуй.
Мы услышали правильные вещи: знайте законы, будьте осторожны в горячих темах, маркируйте, оценивайте любой материал, через призму допустимости и запретов.
Призыв к диалогу и профилактике вместо наказания безусловно, снимает напряжение.
Хотелось бы и мне верить в это «идеальный мир» без штрафов. Но... здесь легкое сомнение толкование норм действующего законодательства дело тонкое. То, что одному кажется «информированием», другому видится «пропагандой».
Лично мне для спокойствия не хватает единого правила, инструкции или вообще методички для понимания, как оценивать материал на предмет соответствия требованиям законодательства и отсутствия в нем запрещенного контента, чтобы выполнять свои задачи юриста при обслуживании СМИ.
Комментарии17
Посыл "Коллеги, мы не хотим вас штрафовать" позитивные, но так ли это?:))
Клыки показали
ну да...
На прошлой неделе лев один говорил... "я не хотел его кусать"
так вроде плашку иноагентскую прицепил и вперед. или всё? иноагентов к террористам приравняли?
Разве не прекрасно, что теперь у нас есть возможность играть в «найди незаконное» вместо шахмат — пусть законы будут нашей доской, а штрафы — фигурками, которых лучше избегать!