Кто такие взаимозависимые лица и почему это важно знать?

📌 Что гласит закон?
Конституция и ГК РФ гарантируют свободу экономической деятельности и договора (ст. 8 Конституции, ст. 1 ГК РФ). НО! Для налоговых целей это не всегда абсолютно.
Статья 105.3 НК РФ вводит принцип «вытянутой руки»: цены в сделках между ВЗЛ должны быть такими же, как если бы стороны не были взаимозависимы (т.е. рыночными).
Если цены в сделке ВЗЛ отличаются от рыночных? Налоговики могут доначислить налоги так, будто доход (прибыль, выручка) был получен по рыночной цене. То, что вы «недополучили» из-за заниженной цены или «переплатили» из-за завышенной, может быть учтено в налоговой базе.
🔍 Не все сделки ВЗЛ под колпаком!
В НК РФ есть понятие «контролируемые сделки». Не всякая сделка между ВЗЛ автоматически контролируется.
Есть «обрезание» по сумме! Например, с 2019 года для сделок между российскими компаниями порог — 1 млрд рублей в год. Меньше суммы — сделка не контролируемая в рамках раздела V.1 НК РФ.
⚠️ Но осторожно! Даже НЕконтролируемые сделки могут быть опасны!
Появилась важная категория: «необоснованная налоговая выгода вследствие манипулирования ценами в сделках между ВЗЛ». Это используется налоговиками для доначисления налогов по сделкам, не попадающим под критерии контролируемых (например, если сумма меньше 1 млрд руб. между россиянами).
📌 Ключевые выводы из судебной практики и разъяснений (Верховный Суд, Минфин, ФНС)
1. Доказать налоговую выгоду обязана ФНС! Чтобы доначислить налоги по сделкам ВЗЛ (особенно неконтролируемым), налоговики обязаны доказать, что вы получили необоснованную налоговую выгоду (письмо Минфина от 18.10.2012 № 03-01-18/8-145, Решение ВС РФ от 01.02.2016 № АКПИ15-1383, письмо Минфина от 14.01.2019 № 03-12-11/1/746). Само по себе отклонение цены — недостаточно, нужна совокупность доказательств злоупотребления.
2. Доказать взаимозависимость обязана ФНС! Если налоговики не докажут факт взаимозависимости между сторонами сделки, контролировать цены и доначислять налоги нельзя (Определение ВС РФ от 01.12.2016 № 308-КГ16-10882).
3. «Групповая» Защита (для НДС): Если в группе взаимозависимых лиц по заниженной цене выполнили работы для «своей» компании, но НДС в итоге был уплачен в бюджет по результатам деятельности всей группы, доначислять НДС отдельному участнику группы неправомерно. Потери бюджета нет! (Обзор практики ВС РФ от 13.12.2023).
4. Отклонение Цены = Один из Признаков: Многократное и значительное отклонение цены от рыночного уровня может быть одним из признаков необоснованной выгоды в совокупности с другими обстоятельствами, указывающими на фиктивность или злоупотребление (письмо ФНС от 28.10.2021 № СД-4-3/15248@).
💡 Практические рекомендации для бизнеса
Знайте своих ВЗЛ! Определите круг взаимозависимых лиц по отношению к вашей компании (по ст. 105.1 НК РФ).
Анализируйте цены в сделках с ВЗЛ! Особенно если суммы значительны, даже если сделка формально не контролируемая. Используйте принцип «вытянутой руки».
Документируйте обоснованность цен! Подготовьте документацию, подтверждающую, почему цена в сделке именно такая (анализ рынка, аналогичные сделки с третьими лицами, калькуляции). Это ваша защита.
Не надейтесь только на «обрезание» по сумме! Сумма сделки < 1 млрд руб. между россиянами не гарантирует защиту от претензий по необоснованной выгоде.
Учитывайте «групповой» эффект: При планировании операций внутри группы оценивайте общее налоговое бремя.
Вывод: Взаимозависимость сама по себе не запрещена и не наказуема. Опасно манипулирование ценами в таких сделках с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговики вправе корректировать доходы/расходы, но обязаны доказать и взаимозависимость, и само злоупотребление. Документируйте свою добросовестность!
полезная и нужная статья!
Спасибо)