Кто такие взаимозависимые лица и почему это важно знать?

📌 Что гласит закон?

Конституция и ГК РФ гарантируют свободу экономической деятельности и договора (ст. 8 Конституции, ст. 1 ГК РФ). НО! Для налоговых целей это не всегда абсолютно.

Статья 105.3 НК РФ вводит принцип «вытянутой руки»: цены в сделках между ВЗЛ должны быть такими же, как если бы стороны не были взаимозависимы (т.е. рыночными).

Если цены в сделке ВЗЛ отличаются от рыночных? Налоговики могут доначислить налоги так, будто доход (прибыль, выручка) был получен по рыночной цене. То, что вы «недополучили» из-за заниженной цены или «переплатили» из-за завышенной, может быть учтено в налоговой базе.