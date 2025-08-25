Как строительная компания отстояла в кассации НДС-вычеты на 11,6 млн рублей, несмотря на массовых «проблемных» контрагентов 🏗️⚖️

История Поволжской строительной компании (ПСК) — яркий пример того, как можно отстоять свою правоту даже в такой сложной ситуации, пройдя все судебные инстанции. Дело № А65-19388/2024.
История рассмотрения
📅 Хронология событий:
2023–2024: ИФНС по Московскому району Казани провела выездную проверку ПСК. Обнаружила 20+ «проблемных» контрагентов, которые, по ее мнению, не могли реально выполнить работы. Вынесла решение о доначислении НДС на 12,4 млн руб., налога на прибыль и штрафов.
Май 2024: УФНС по РТ частично поддержало компанию, отменив доначисления по прибыли, но оставило в силе доначисление по НДС.
Ноябрь 2024: Арбитражный суд РТ полностью удовлетворил требования компании и признал решение инспекции недействительным в части НДС.
Апрель 2025: Апелляция оставила решение без изменения.
Август 2025: Кассационный суд (Поволжский округ) отклонил жалобу налоговиков и оставил в силе решения нижестоящих судов.
Выводы суда
Суды трех инстанций, включая кассацию, указали налоговикам на следующие ошибки и сделали важные правовые выводы:
✅ Реальность сделок доказана. Компания представила все первичные документы (акты, счета-фактуры), оформленные надлежащим образом. Этого достаточно для вычета, если инспекция не докажет, что компания заведомо знала о недостоверности документов.
✅ Отсутствие активов у контрагента — не приговор. Тот факт, что у субподрядчиков не было своих станков, складов или штатных работников, не означает, что они не могли реально выполнить работы. Они могли арендовать технику или привлекать работников по ГПХ. Закон этого не запрещает.
✅ Налоговая выгода была обоснованной. Целью сделок была реализация строительных проектов, а не только получение налоговой выгоды. Суд отверг довод о создании формального документооборота.
✅ Должная осмотрительность проявлена. На момент сделок все контрагенты были действующими юрлицами, состояли на учете в ЕГРЮЛ, не числились в реестре недобросовестных поставщиков. Проверить всю цепочку контрагентов (2-е, 3-е звено) компания не обязана.
✅ Позднее подписание актов — отраслевая специфика. Тот факт, что акты с субподрядчиками подписывались уже после сдачи объекта заказчику, суд признал нормальной практикой в строительстве. Это делается для минимизации рисков генподрядчика.
Практическая значимость
Этот кейс исключительно важен, так как кассация подтвердила позицию нижестоящих судов, которая теперь может использоваться в аналогичных спорах. Суды четко обозначили:
➡️ Бремя доказывания нереальности сделок лежит на налоговом органе. Одних лишь косвенных признаков («нет имущества», «контрагент ликвидирован») недостаточно.
➡️ Критерии из Постановления Пленума ВАС № 53 и ст. 54.1 НК РФ о необоснованной налоговой выгоде должны применяться взвешенно, а не формально.
Выводы для бизнеса
⚡️ Что перенять у успешной компании:
Документируйте все! Полный и правильный первичный документооборот — ваша главная защита.
Фиксируйте проявление должной осмотрительности. Проверяйте контрагента на момент заключения сделки (ЕГРЮЛ, налоговая отчетность, наличие лицензий).
Готовьтесь отстаивать свою позицию. Дело длилось больше года и прошло все инстанции. Настройтесь на серьезную борьбу.
⚡️ На что обратить внимание:
Работа с массовыми «проблемными» контрагентами — всегда красный флаг для налоговиков. Риски проверок крайне высоки.
Если ваш бизнес построен на работе с субподрядчиками без активов, будьте готовы доказывать экономическую целесообразность каждого договора и реальность выполнения работ.
Данный кейс — отличный ориентир для бизнеса и предупреждение для налоговых органов о недопустимости формального подхода к отказу в вычетах. 🚀
Дело А65-19388/2024
Начать дискуссию