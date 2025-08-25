Как строительная компания отстояла в кассации НДС-вычеты на 11,6 млн рублей, несмотря на массовых «проблемных» контрагентов 🏗️⚖️

Выводы суда

Суды трех инстанций, включая кассацию, указали налоговикам на следующие ошибки и сделали важные правовые выводы:

✅ Реальность сделок доказана. Компания представила все первичные документы (акты, счета-фактуры), оформленные надлежащим образом. Этого достаточно для вычета, если инспекция не докажет, что компания заведомо знала о недостоверности документов.

✅ Отсутствие активов у контрагента — не приговор. Тот факт, что у субподрядчиков не было своих станков, складов или штатных работников, не означает, что они не могли реально выполнить работы. Они могли арендовать технику или привлекать работников по ГПХ. Закон этого не запрещает.

✅ Налоговая выгода была обоснованной. Целью сделок была реализация строительных проектов, а не только получение налоговой выгоды. Суд отверг довод о создании формального документооборота.

✅ Должная осмотрительность проявлена. На момент сделок все контрагенты были действующими юрлицами, состояли на учете в ЕГРЮЛ, не числились в реестре недобросовестных поставщиков. Проверить всю цепочку контрагентов (2-е, 3-е звено) компания не обязана.

✅ Позднее подписание актов — отраслевая специфика. Тот факт, что акты с субподрядчиками подписывались уже после сдачи объекта заказчику, суд признал нормальной практикой в строительстве. Это делается для минимизации рисков генподрядчика.