Когда компенсацию за отпуск не выплатят

📌 Суть спора
Сотрудница проработала в организации более 5 лет и за это время брала отпуск только один раз. При увольнении она потребовала компенсацию за четыре неиспользованных отпуска (126 381 ₽).
Работодатель отказал, указав: отпуска были в графике, но сотрудница сама в них не ходила.
⚖️ Позиция работницы
Истец утверждала, что отпуск не использовала не по своей инициативе, а из-за производственной необходимости: большой объём работы, отсутствие замены. Поэтому, по её мнению, работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска.
⚖️ Позиция суда
Кассация согласилась с нижестоящими судами:
ст. 127 ТК РФ обязывает работодателя компенсировать неиспользованные отпуска при увольнении;
но компенсация не может быть инструментом необоснованного обогащения;
важно учитывать причины, по которым работник не уходил в отпуск;
если график отпусков утверждён и возможность была, но работник сознательно отказывался от отдыха, это расценивается как злоупотребление правом.
✅ Итог
Суд взыскал компенсацию только за один отпуск, предшествующий увольнению. Все остальные требования признаны необоснованными.
🔑 Выводы для бизнеса
📑 Ведите график отпусков и приказы — они ключевое доказательство.
⚠️ Работник не может копить отпуска годами и потом требовать выплату за весь период работы.
🚫 Обстоятельства вроде «много работы» или «нет замены» не освобождают сотрудника от использования отпуска.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.07.2025 № 88-10274/ 2025.
