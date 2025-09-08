ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Борис Родин
Трудовое право

Когда компенсацию за отпуск не выплатят

⚖️ Когда компенсацию за отпуск не выплатят (или когда платить не нужно).

📌 Суть спора

Сотрудница проработала в организации более 5 лет и за это время брала отпуск только один раз. При увольнении она потребовала компенсацию за четыре неиспользованных отпуска (126 381 ₽).

Работодатель отказал, указав: отпуска были в графике, но сотрудница сама в них не ходила.

⚖️ Позиция работницы

Истец утверждала, что отпуск не использовала не по своей инициативе, а из-за производственной необходимости: большой объём работы, отсутствие замены. Поэтому, по её мнению, работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска.

⚖️ Позиция суда

Кассация согласилась с нижестоящими судами:

  • ст. 127 ТК РФ обязывает работодателя компенсировать неиспользованные отпуска при увольнении;

  • но компенсация не может быть инструментом необоснованного обогащения;

  • важно учитывать причины, по которым работник не уходил в отпуск;

  • если график отпусков утверждён и возможность была, но работник сознательно отказывался от отдыха, это расценивается как злоупотребление правом.

Итог

Суд взыскал компенсацию только за один отпуск, предшествующий увольнению. Все остальные требования признаны необоснованными.

🔑 Выводы для бизнеса

📑 Ведите график отпусков и приказы — они ключевое доказательство.

⚠️ Работник не может копить отпуска годами и потом требовать выплату за весь период работы.

🚫 Обстоятельства вроде «много работы» или «нет замены» не освобождают сотрудника от использования отпуска.

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.07.2025 № 88-10274/ 2025.

Информации об авторе

Борис Родин

Борис Родин

Управляющий партнер в Адвокатское бюро LEGWEST group

2 подписчика13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы