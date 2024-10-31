Блокировка по 115-ФЗ: как не попасть под каток банковских проверок

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В 2024 году в России зафиксировано сомнительных банковских операций на сумму более 100 миллиардов рублей. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, это все равно значительная цифра. Чтобы защитить экономику страны от незаконных схем, государство и банки активно мониторят финансовые операции клиентов.
115-ФЗ – это федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его цель – своевременно выявлять и предотвращать незаконные финансовые схемы.
Банки обязаны проверять и при необходимости блокировать подозрительные операции. Это не направлено на создание сложностей для бизнеса, а призвано предотвратить возможные правонарушения. Однако порой под ограничения могут попасть даже добросовестные предприниматели.
Что может вызвать вопросы у банка?
Чтобы не оказаться под блокировкой, важно понимать, какие операции вызывают у банков подозрения. Основанием для запроса документов или ограничения по счету обычно становятся нетипичные или нерегулярные операции.
По данным Сбера, к рискованным действиям относятся:
Частое снятие наличных со счета бизнеса.
Транзитные платежи, не имеющие экономического смысла (фиктивные сделки без поставки товаров или услуг).
Отсутствие или нерегулярность налоговых платежей либо их недостаточный объем по сравнению с оборотами компании.
Некорректное заполнение назначений платежей (отсутствие ссылок на номера счетов, договоров, видов оплачиваемых товаров и услуг).
Оплата товаров и услуг, не связанных с основной деятельностью компании.
Если банк заметит такие операции, он может запросить пояснения или заблокировать счет до выяснения обстоятельств.
Почему даже законопослушные компании могут столкнуться с блокировкой?
Решение банка о введении ограничений зависит от информации, полученной от клиента. Если компания не отвечает на запросы или предоставляет недостаточные данные, это усиливает подозрения.
Зачастую ограничения возникают из-за непреднамеренных ошибок:
Некорректное заполнение платежных поручений.
Отсутствие пояснений по транзакциям.
Игнорирование запросов со стороны банка.
В таких случаях блокировка может быть снята после предоставления корректных данных.
Как избежать блокировки с помощью бесплатных сервисов?
Чтобы минимизировать риски, Сбер предлагает своим клиентам поддержку и рекомендации по корректировке финансовых процессов.
Как работает помощь банка?
Анализ деятельности компании – специалисты проверяют платежи и выявляют потенциальные ошибки.
Консультации по законодательству – разъяснение требований 115-ФЗ и помощь в их соблюдении.
Индивидуальные рекомендации – советы по корректировке бизнес-процессов, чтобы не попасть под ограничения.
Снятие ограничений – если клиент предоставляет все необходимые документы и следует рекомендациям, банк может разблокировать счет.
Важно помнить, что помощь доступна только для тех, кто не игнорирует запросы по 115-ФЗ и своевременно предоставляет нужные документы.
Что делать, если банк запросил документы?
Не паниковать и не разрывать отношения с банком.
Разобраться в причинах запроса.
Подготовить и предоставить все необходимые документы.
Если не хватает информации, обратиться за консультацией в банк.
Соблюдая эти простые шаги, можно избежать блокировки счета и продолжить работу без лишних сложностей.
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