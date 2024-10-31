Блокировка по 115-ФЗ: как не попасть под каток банковских проверок

Что такое 115-ФЗ и почему его нужно учитывать?

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В 2024 году в России зафиксировано сомнительных банковских операций на сумму более 100 миллиардов рублей. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, это все равно значительная цифра. Чтобы защитить экономику страны от незаконных схем, государство и банки активно мониторят финансовые операции клиентов.

115-ФЗ – это федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его цель – своевременно выявлять и предотвращать незаконные финансовые схемы.

Банки обязаны проверять и при необходимости блокировать подозрительные операции. Это не направлено на создание сложностей для бизнеса, а призвано предотвратить возможные правонарушения. Однако порой под ограничения могут попасть даже добросовестные предприниматели.

Что может вызвать вопросы у банка?

Чтобы не оказаться под блокировкой, важно понимать, какие операции вызывают у банков подозрения. Основанием для запроса документов или ограничения по счету обычно становятся нетипичные или нерегулярные операции.

По данным Сбера, к рискованным действиям относятся:

Частое снятие наличных со счета бизнеса.

Транзитные платежи, не имеющие экономического смысла (фиктивные сделки без поставки товаров или услуг).

Отсутствие или нерегулярность налоговых платежей либо их недостаточный объем по сравнению с оборотами компании.

Некорректное заполнение назначений платежей (отсутствие ссылок на номера счетов, договоров, видов оплачиваемых товаров и услуг).

Оплата товаров и услуг, не связанных с основной деятельностью компании.

Если банк заметит такие операции, он может запросить пояснения или заблокировать счет до выяснения обстоятельств.

Почему даже законопослушные компании могут столкнуться с блокировкой?

Решение банка о введении ограничений зависит от информации, полученной от клиента. Если компания не отвечает на запросы или предоставляет недостаточные данные, это усиливает подозрения.

Зачастую ограничения возникают из-за непреднамеренных ошибок:

Некорректное заполнение платежных поручений.

Отсутствие пояснений по транзакциям.

Игнорирование запросов со стороны банка.

В таких случаях блокировка может быть снята после предоставления корректных данных.

Как избежать блокировки с помощью бесплатных сервисов?

Чтобы минимизировать риски, Сбер предлагает своим клиентам поддержку и рекомендации по корректировке финансовых процессов.

Как работает помощь банка?

Анализ деятельности компании – специалисты проверяют платежи и выявляют потенциальные ошибки. Консультации по законодательству – разъяснение требований 115-ФЗ и помощь в их соблюдении. Индивидуальные рекомендации – советы по корректировке бизнес-процессов, чтобы не попасть под ограничения. Снятие ограничений – если клиент предоставляет все необходимые документы и следует рекомендациям, банк может разблокировать счет.

Важно помнить, что помощь доступна только для тех, кто не игнорирует запросы по 115-ФЗ и своевременно предоставляет нужные документы.

Что делать, если банк запросил документы?

Не паниковать и не разрывать отношения с банком.

Разобраться в причинах запроса.

Подготовить и предоставить все необходимые документы.

Если не хватает информации, обратиться за консультацией в банк.

Соблюдая эти простые шаги, можно избежать блокировки счета и продолжить работу без лишних сложностей.