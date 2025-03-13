Инструкция по ведению книги продаж с изменениями 2025 года

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Кто обязан вести книгу продаж?
Книгу продаж обязаны вести все налогоплательщики НДС. Это касается как организаций на ОСНО, так и тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, но при этом не освобожден от НДС.
Также книгу продаж должны вести:
Налоговые агенты по НДС;
Участники простого или инвестиционного товарищества, ведущие общий учет;
Концессионеры либо доверительные управляющие имуществом.
Исключение:
Не вести книгу продаж могут только те плательщики НДС, которые совершают исключительно операции, не являющиеся объектом обложения или освобожденные от налога.
Какие данные нужно вносить в книгу продаж?
В книге продаж отражаются данные из документов, на основании которых начисляется НДС к уплате. К таким документам относятся:
Выставленные счета-фактуры или УПД со статусом «1»;
Корректировочные счета-фактуры, выставленные при увеличении стоимости реализованных товаров (работ, услуг), либо УКД со статусом «1», либо документы, оформленные при корректировке реализации в сторону увеличения взамен счетов-фактур по соглашению с покупателем, не являющимся плательщиком НДС;
Фискальные документы ККТ (БСО), так как чеки ККТ (БСО) заменяют счета-фактуры;
Сводные документы о продажах, которые оформляются взамен счетов-фактур по соглашению с покупателем, не являющимся плательщиком НДС;
Чеки «такс-фри»;
Счета-фактуры или УПД со статусом «1», полученные налогоплательщиком — при восстановлении ранее примененных вычетов НДС;
Корректировочные счета-фактуры (УКД со статусом «1») или документы об уменьшении стоимости приобретенных (полученных) товаров (работ, услуг), полученные от контрагента при уменьшении стоимости реализованных товаров (работ, услуг).
Важно:
На каждый налоговый период по НДС (квартал) оформляется отдельная книга продаж. Данные из книги продаж за налоговый период отражаются в разделе 9 декларации по НДС.
Изменения в книге продаж с 2025 года:
В связи с тем, что с 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС, но получили право выбора — считать налог по общим ставкам 10%, 20% или специальным 5%, 7%, в форму и порядок заполнения книги продаж были внесены изменения.
В частности, были добавлены новые графы:
15а «Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 7 процентов»;
15б «Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 5 процентов»;
18а «Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 7 процентов»;
18б «Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 5 процентов».
Подробно о заполнении новых граф:
Графа 15а: Здесь отражается стоимость продаж без НДС, облагаемая по ставке 7%, а также увеличение стоимости продаж без НДС, облагаемой по ставке НДС 7% по корректировочному счету-фактуре.
Графа 15б: Здесь отражается стоимость продаж без НДС, облагаемая по ставке 5%, а также увеличение стоимости продаж без НДС, облагаемой по ставке НДС 5% по корректировочному счету-фактуре.
Графа 18а: Здесь отражается сумма НДС, исчисленная по ставке 7%, а также сумма увеличения налога по ставке 7% на основании корректировочного счета-фактуры.
Графа 18б: Здесь отражается сумма НДС, исчисленная по ставке 5%, а также сумма увеличения налога по ставке 5% на основании корректировочного счета-фактуры.
Важно:
Аналогичные изменения были внесены и в форму дополнительного листа книги продаж, который оформляется при исправлении ошибок, допущенных в книге продаж прошедшего налогового периода.
Другие изменения:
Помимо этого, были внесены и другие технические поправки в правила заполнения книги продаж, связанные с законодательными корректировками, которым подверглась глава 21 НК РФ в последнее время.
Ответственность за неправильное ведение книги продаж:
Ошибки при ведении книги продаж, в том числе применение неактуальной формы, могут привести к штрафу. А использование устаревшей формы книги может привести к ошибкам в декларации по НДС.
Рекомендации:
Чтобы избежать проблем с налоговой, необходимо внимательно изучить новые правила заполнения книги продаж, использовать актуальную форму книги продаж, проверять все данные перед тем, как вносить их в книгу продаж, и, конечно же, обращаться к специалистам в случае возникновения вопросов.
Заключение:
Мы надеемся, что эта подробная инструкция поможет вам разобраться со всеми изменениями в книге продаж с 2025 года. Будьте внимательны и ведите учет правильно, чтобы избежать проблем с налоговой!
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