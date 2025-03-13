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Инструкция по ведению книги продаж с изменениями 2025 года

Мы подготовили для вас максимально подробную инструкцию по ведению книги продаж с учетом всех изменений, которые вступили в силу в 2025 году. Эта информация будет полезна не только для тех, кто работает на ОСНО, но и для упрощенцев, которые платят НДС.