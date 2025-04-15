Инструкция: как выставлять счет-фактуру на аванс в 2025 году

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Разберём подробно: когда выставлять, когда можно не выставлять, как правильно заполнить и зарегистрировать, а главное — как избежать ошибок, которые стоят денег.
Кто обязан выставлять счёт-фактуру на аванс
Если продавец на ОСН или УСН и он плательщик НДС, то он обязан выставить авансовый счёт-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж. Покупатель, если хочет получить вычет, — регистрирует этот документ в книге покупок.
После отгрузки:
Продавец принимает НДС с аванса к вычету.
Покупатель восстанавливает вычет, то есть заново начисляет НДС к уплате.
Кому не нужно
Компании и ИП на УСН с выручкой до 60 млн ₽, а также на спецрежимах (например, ПСН) в большинстве случаев НДС не платят. Им счёт-фактуру на аванс выставлять не требуется. Но если выставили — НДС в бюджет придётся заплатить.
Что такое авансовый счёт-фактура
Это налоговый документ, который оформляется при получении предоплаты за товары, услуги, работы, имущественные права.
Пример: Компания «Орион» отгружает «Терре» запчасти на 10 млн ₽. Аванс — 2 млн ₽. «Терра» платит, «Орион» выставляет счёт-фактуру на аванс в размере 2 млн ₽.
Если авансов несколько — на каждый оформляется отдельный документ. Исключения — ниже.
Зачем он нужен
По счёту-фактуре на аванс:
Продавец начисляет НДС к уплате.
Покупатель принимает этот НДС к вычету.
После отгрузки:
Продавец заявляет вычет с аванса.
Покупатель восстанавливает вычет (НДС к уплате).
Срок выставления
Счёт-фактуру на аванс нужно выставить в течение 5 календарных дней с момента поступления денег.
Аванс поступил 1 июня → счёт-фактура до 5 июня включительно.
Если крайний срок — выходной или праздник, перенос на ближайший рабочий день.
Когда счёт-фактура на аванс не требуется
Есть 4 случая, когда счёт-фактуру можно не выставлять:
Предоплата за товары/услуги с циклом > 6 месяцев (п.13 ст.167 НК РФ, Постановление № 468).
Операции не облагаются НДС или облагаются по ставке 0% (ст.149, 164 НК).
Продавец освобождён от НДС (п.17 Правил ведения книги продаж).
Отгрузка — в течение 5 дней после аванса в том же квартале (Письмо Минфина от 29.03.2021 № 03-07-14/22553).
❗️Если поставки регулярные (например, через день), допускается один счёт-фактура — до 5-го числа следующего месяца. (Письмо ФНС РФ от 16.03.2021 № СД-18-3/446)
Как зарегистрировать счёт-фактуру на аванс
Продавец:
Регистрирует в книге продаж (все графы, кроме 14, 16, 19 и тех, что не применимы).
После отгрузки — тот же документ в книге покупок (для вычета НДС с аванса).
Покупатель:
Получает счёт-фактуру → регистрирует в книге покупок → принимает НДС к вычету.
После отгрузки — регистрирует отгрузочную счёт-фактуру.
Одновременно — регистрирует авансовую счёт-фактуру в книге продаж (с кодом 21), восстанавливает НДС.
Как заполнить счёт-фактуру на аванс
Можно оформить:
на бумаге (2 экз.: продавец и покупатель),
в электронном виде (если согласны обе стороны, формат — по Приказу ФНС № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023).
Шапка:
Номер, дата, ИНН, КПП, адреса, реквизиты платежного документа, код валюты (643 — рубль).
Табличная часть:
Названия товаров/услуг (если комплекс — всё вместе), ставка налога (20/120, 10/110, 5/105, 7/107), сумма НДС, сумма аванса.
Прочие графы — прочерк или пусто, если не применимо.
Пример сделки
Компания «Орион» поставляет «Терре» расходники на 60 000 ₽. Аванс — 100%.
Аванс 60 000 ₽ → «Орион» выставляет счёт-фактуру на 60 000 ₽, НДС 10 000 ₽ (20/120). Регистрирует в книге продаж.
Покупатель — регистрирует счёт-фактуру в книге покупок. Принимает к вычету НДС.
Первая отгрузка — 50 000 ₽ (НДС 8 333,33 ₽). Продавец выставляет счёт-фактуру, принимает к вычету часть НДС. Покупатель восстанавливает часть НДС по авансу (50 000 ₽ — в графе 13б, 8 333,33 ₽ — в графе 17 книги продаж).
Вторая отгрузка — 10 000 ₽ (НДС 1 666,67 ₽). Продавец снова выставляет счёт-фактуру, остаток НДС — к вычету. Покупатель — восстанавливает остаток НДС (10 000 ₽ / 1 666,67 ₽).
Ошибки и штрафы
Штрафов за ошибки в авансовых счетах-фактурах нет. Но! Если:
нельзя идентифицировать продавца/покупателя,
неясно, за что платили и сколько НДС — инспекция может отказать в вычете.
Ошибки в реквизитах платёжки некритичны. Главное — чтобы остальные строки были заполнены корректно.
Главное
Плательщик НДС выставляет счёт-фактуру на аванс, если получил предоплату.
Несколько авансов — несколько документов.
Срок — 5 календарных дней с момента поступления.
После отгрузки продавец заявляет вычет, покупатель — восстанавливает НДС.
Формат — бумажный или электронный. Всё должно быть оформлено по правилам.
Не забывайте, что даже невыставленный вовремя счёт-фактура — это риск отказа в вычете и доначислений.
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