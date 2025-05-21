Что реально интересно налоговой

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Каждый раз, когда в новостях или телеграм-каналах снова появляется заголовок в духе «Налоги начнут автоматически взимать с переводов на карты физлиц» — становится очевидно: кто-то снова делает кассу на запугивании и страхах, не разбираясь в сути.
На практике всё иначе. Во-первых, автоматическое налогообложение переводов на карту физлица — технически и юридически нерешаемый вопрос. Во-вторых, это просто не приоритет для ФНС.
Налоговому органу гораздо интереснее доначисления на миллионы рублей, которые проходят не в «Сбербанк Онлайн», а по расчётным счетам компаний — и в итоге оседают на карточках их руководителей.
Как ИФНС обнаружила теневую зарплату на 11,4 млн рублей
Речь идёт о компании в сфере клининга. Камеральная проверка расчётов по НДФЛ за 2021 год закончилась доначислением 1,4 млн рублей. Основание — выявление неофициальных выплат директору.
Что установила налоговая:
1. Несоответствие суммы и численности
— За 2021 год компания отразила выплаты 86 сотрудникам на сумму 1,9 млн рублей.
— При этом НДФЛ уплачен лишь с 244 тыс. рублей.
— В отчётности по форме 2-НДФЛ указано, что руководителю выплачено 310 тыс. рублей за год.
2. Но: через зарплатный проект на карту директора ушло 11,4 млн рублей
Из выписки банка следует, что:
– Переводы шли по назначению: «Зачисление авансовых платежей по договору №…»,
– С кодом выплат «01» — то есть «зачисление заработной платы».
Что выяснили инспекторы в договоре с банком
ФНС запросила копию договора между компанией и банком, где чётко прописано:
Договор предусматривает услуги по перечислению заработной платы и иных выплат сотрудникам компании на их картсчета. При этом все выплаты должны происходить в рамках трудовых отношений.
То есть:
— если деньги перечисляются физлицу по зарплатному проекту,
— они должны быть оформлены как доход,
— отражены в отчётности,
— и обложены НДФЛ и взносами.
Что делал директор с этими деньгами
Банк предоставил ФНС расшифровку операций. Деньги, полученные на карту, тратились на:
– снятие наличных («операции в ATM своей сети»),
– погашение личных кредитов и процентов,
– покупку продуктов питания,
– «выдачу по договору» — но без объяснений.
Все расходы — личного характера. Более того, деньги снимались в тот же день или на следующий. Факт оплаты нужд организации — не подтверждён.
Что показал бухгалтерский учёт
Проблема оказалась в деталях. Компания пыталась защититься и подавала документы, чтобы подтвердить законность переводов. Но:
– ответы на требования ФНС были разные и противоречивые,
– бухгалтерский учёт запутан,
– никакой логики в оборотах нет,
– доказательств целевого использования — не предоставлено.
Что сказал суд
Суды трех инстанций заняли однозначную позицию:
Перечисленные 11,4 млн рублей — теневой доход руководителя.
Целевое использование средств не подтверждено.
Отказ в удовлетворении требований — трижды.
Что важно вынести из этого кейса
ФНС не будет ловить случайные переводы между физлицами. Это неэффективно.
Основной фокус — движение по расчётным счетам компаний и аффилированным картам.
Зарплатный проект = база для автоматической фиксации статуса перевода.
Если деньги идут по реестру с кодом "01" — ФНС имеет полное основание считать это выплатой зарплаты.
Все суммы, уходящие на личные нужды с корпоративных переводов, становятся потенциальной базой для НДФЛ и взносов.
Директор — не может быть “карманом” для обналички. Даже если всё оформлено “внутри” компании.
Вывод
ФНС умеет считать. И считает в первую очередь там, где суммы крупные, и они «прячутся» под видом зарплат или займов. Карты физлиц — не цель. Цель — теневой фонд оплаты труда, который легко отследить по отчётности, реестрам и банковским выпискам.
Если вы используете зарплатный проект — следите, чтобы переводы соответствовали данным по НДФЛ.
Если вы перечисляете деньги директору — оформляйте это правильно.
Если вы — этот директор — не используйте зарплатный канал как “удобный кошелёк”.
В следующий раз вопрос будет не «почему сняли», а «почему вы этого не учли».
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