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Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Что реально интересно налоговой

Один кейс — лучше десятка слухов. И вот реальная история.

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Каждый раз, когда в новостях или телеграм-каналах снова появляется заголовок в духе «Налоги начнут автоматически взимать с переводов на карты физлиц» — становится очевидно: кто-то снова делает кассу на запугивании и страхах, не разбираясь в сути.

На практике всё иначе. Во-первых, автоматическое налогообложение переводов на карту физлица — технически и юридически нерешаемый вопрос. Во-вторых, это просто не приоритет для ФНС.

Налоговому органу гораздо интереснее доначисления на миллионы рублей, которые проходят не в «Сбербанк Онлайн», а по расчётным счетам компаний — и в итоге оседают на карточках их руководителей.

Как ИФНС обнаружила теневую зарплату на 11,4 млн рублей

Речь идёт о компании в сфере клининга. Камеральная проверка расчётов по НДФЛ за 2021 год закончилась доначислением 1,4 млн рублей. Основание — выявление неофициальных выплат директору.

Что установила налоговая:

1. Несоответствие суммы и численности

— За 2021 год компания отразила выплаты 86 сотрудникам на сумму 1,9 млн рублей.
— При этом НДФЛ уплачен лишь с 244 тыс. рублей.
— В отчётности по форме 2-НДФЛ указано, что руководителю выплачено 310 тыс. рублей за год.

2. Но: через зарплатный проект на карту директора ушло 11,4 млн рублей

Из выписки банка следует, что:

– Переводы шли по назначению: «Зачисление авансовых платежей по договору №…»,
– С кодом выплат «01» — то есть «зачисление заработной платы».

Что выяснили инспекторы в договоре с банком

ФНС запросила копию договора между компанией и банком, где чётко прописано:

Договор предусматривает услуги по перечислению заработной платы и иных выплат сотрудникам компании на их картсчета. При этом все выплаты должны происходить в рамках трудовых отношений.

То есть:
— если деньги перечисляются физлицу по зарплатному проекту,
— они должны быть оформлены как доход,
— отражены в отчётности,
— и обложены НДФЛ и взносами.

Что делал директор с этими деньгами

Банк предоставил ФНС расшифровку операций. Деньги, полученные на карту, тратились на:

– снятие наличных («операции в ATM своей сети»),
– погашение личных кредитов и процентов,
покупку продуктов питания,
«выдачу по договору» — но без объяснений.

Все расходы — личного характера. Более того, деньги снимались в тот же день или на следующий. Факт оплаты нужд организации — не подтверждён.

Что показал бухгалтерский учёт

Проблема оказалась в деталях. Компания пыталась защититься и подавала документы, чтобы подтвердить законность переводов. Но:

– ответы на требования ФНС были разные и противоречивые,
бухгалтерский учёт запутан,
никакой логики в оборотах нет,
– доказательств целевого использования — не предоставлено.

Что сказал суд

Суды трех инстанций заняли однозначную позицию:

  1. Перечисленные 11,4 млн рублей — теневой доход руководителя.

  2. Целевое использование средств не подтверждено.

  3. Отказ в удовлетворении требований — трижды.

Что важно вынести из этого кейса

  1. ФНС не будет ловить случайные переводы между физлицами. Это неэффективно.

  2. Основной фокус — движение по расчётным счетам компаний и аффилированным картам.

  3. Зарплатный проект = база для автоматической фиксации статуса перевода.

Если деньги идут по реестру с кодом "01" — ФНС имеет полное основание считать это выплатой зарплаты.

  1. Все суммы, уходящие на личные нужды с корпоративных переводов, становятся потенциальной базой для НДФЛ и взносов.

  2. Директор — не может быть “карманом” для обналички. Даже если всё оформлено “внутри” компании.

Вывод

ФНС умеет считать. И считает в первую очередь там, где суммы крупные, и они «прячутся» под видом зарплат или займов. Карты физлиц — не цель. Цель — теневой фонд оплаты труда, который легко отследить по отчётности, реестрам и банковским выпискам.

Если вы используете зарплатный проект — следите, чтобы переводы соответствовали данным по НДФЛ.
Если вы перечисляете деньги директору — оформляйте это правильно.
Если вы — этот директор — не используйте зарплатный канал как “удобный кошелёк”.

В следующий раз вопрос будет не «почему сняли», а «почему вы этого не учли».

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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