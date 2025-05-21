Что реально интересно налоговой

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Каждый раз, когда в новостях или телеграм-каналах снова появляется заголовок в духе «Налоги начнут автоматически взимать с переводов на карты физлиц» — становится очевидно: кто-то снова делает кассу на запугивании и страхах, не разбираясь в сути.

На практике всё иначе. Во-первых, автоматическое налогообложение переводов на карту физлица — технически и юридически нерешаемый вопрос. Во-вторых, это просто не приоритет для ФНС.

Налоговому органу гораздо интереснее доначисления на миллионы рублей, которые проходят не в «Сбербанк Онлайн», а по расчётным счетам компаний — и в итоге оседают на карточках их руководителей.