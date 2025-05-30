Обезличивание персональных данных — инструкция для любого бизнеса в РФ

Что такое обезличивание персональных данных?

Это не просто “скрыть ФИО” или “зашифровать e-mail”. Это — юридически значимая мера, которая делает невозможной идентификацию человека по набору его данных.

Зачем это нужно:

чтобы снизить риски утечки ,

чтобы выполнить требования 152-ФЗ ,

чтобы показать Роскомнадзору, что вы — не шарашкина контора, а организация, заботящаяся о безопасности данных.

Даже если информация попадёт к злоумышленникам — без специального ключа она бесполезна. Это как сейф без кода.