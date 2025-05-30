Что делать, если банк ограничил доступ к счёту по 115-ФЗ: подробный гайд

Что ещё важно знать

— Формально банк не обязан заранее уведомлять о блокировке. Вы узнаете об этом, когда счёт перестанет работать.

— Даже если вы всё делали законно, банк может не продолжить с вами работу. Сейчас наблюдается тренд на «обнуление» клиентов, которые хотя бы раз попали под подозрение.

— Если вы получили письмо с запросом — не игнорируйте. Отправьте всё, что можете, чтобы зафиксировать свою позицию.