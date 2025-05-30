Что делать, если банк ограничил доступ к счёту по 115-ФЗ: подробный гайд

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Что такое 115-ФЗ и почему вас могут заблокировать
Федеральный закон № 115-ФЗ регулирует борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. Банк обязан следить за операциями клиентов и блокировать любые, которые покажутся ему подозрительными. Под «подозрением» может оказаться абсолютно стандартная транзакция — например, когда вы получаете перевод от нескольких человек или быстро пересылаете деньги на другую карту.
Какие действия контролируются особенно жёстко
Список «подозрительных» операций установлен статьёй 6 115-ФЗ, но банк вправе расширить его. На практике это означает, что даже мелкие операции могут попасть под контроль. Вот что чаще всего вызывает реакцию:
более 10 входящих переводов от разных лиц в сутки или 50 в месяц;
частые поступления и списания (более 30 операций за день);
транзакции на сумму свыше 100 000 рублей в день или 1 млн в месяц;
вывод средств сразу после поступления;
остаток на счёте в пределах 10% от дневного оборота;
полное отсутствие покупок, оплаты услуг, коммуналки;
массовые переводы между физлицами, даже на небольшие суммы.
Как банки действуют при подозрении
Сначала операция проходит автоматическую проверку. Если алгоритм видит потенциальный риск — она отправляется на ручную проверку. После этого возможны три варианта:
Запрос документов — клиенту направляют письмо с просьбой подтвердить происхождение средств.
Ограничение доступа — дистанционное обслуживание блокируется (по сути, вы не можете использовать счёт).
Рекомендация закрыть счёт — банк разрывает отношения без объяснений, даже если документы были предоставлены.
Какие документы могут потребоваться
Если банк запросил пояснение по операции, вот что могут попросить:
Договор купли-продажи (если речь о сделке).
Договор на оказание услуг или акт (если это доход).
Выписку из другого банка (если перевод со своего счёта).
Подтверждение родства (при переводах от родственников).
Справку о доходах (2-НДФЛ или декларацию).
Документы стоит собрать и отправить как можно скорее, даже если банк уже намекнул на прекращение обслуживания. Это поможет при последующих спорах или жалобах.
Что делать, если банк всё же заблокировал счёт
Не паниковать. Первое, что нужно — запросить список документов и понять, какие из операций вызвали вопросы.
Собрать пакет документов. Подтверждения должны быть исчерпывающими.
Направить жалобу в Банк России. Через форму на сайте или по почте. Но не стоит полагаться на мгновенную реакцию.
Готовьтесь к выводу средств. Некоторые банки берут комиссию до 20% при снятии с заблокированного счёта.
Открывайте счёт в другом банке заранее. Если попали в зону риска — не ждите новой блокировки, перестрахуйтесь.
Что ещё важно знать
— Формально банк не обязан заранее уведомлять о блокировке. Вы узнаете об этом, когда счёт перестанет работать.
— Даже если вы всё делали законно, банк может не продолжить с вами работу. Сейчас наблюдается тренд на «обнуление» клиентов, которые хотя бы раз попали под подозрение.
— Если вы получили письмо с запросом — не игнорируйте. Отправьте всё, что можете, чтобы зафиксировать свою позицию.
Вывод
Риски блокировок по 115-ФЗ сегодня касаются не только бизнеса. Простые переводы между людьми, сборы, поддержка родных — всё это может вызвать подозрения. Банки ужесточают внутренние алгоритмы, и к этому нужно быть готовыми.
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