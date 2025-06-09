Штрафы от Роскомнадзора в 2025 году: за что наказывают бизнес и как избежать фатальных ошибок в уведомлении по персональным данным

Разобрали весь список и оформили в подробный, понятный гайд. Без воды. С примерами. С советами.

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С 30 мая 2025 года начали действовать новые требования к оформлению уведомлений об обработке персональных данных.

И если вы думаете, что всё оформили правильно — лучше перепроверьте. Роскомнадзор выложил список самых частых косяков, за которые теперь можно схлопотать штраф.

Что случилось?

С 30 мая вступили в силу изменения в законодательстве о персональных данных.

Роскомнадзор опубликовал разбор самых частых ошибок в уведомлениях об обработке ПДн и в письмах о внесении изменений в реестр операторов.

Вот за что теперь наказывают чаще всего

1. Уведомление не на фирменном бланке

Документ подан «как есть» — без фирменного бланка, без печати, без исходящего номера.

Что нужно:

— бланк организации,

— подпись руководителя или уполномоченного лица,

— печать,

— исходящий номер и дата.

2. Кривой адрес и название организации

— не указан индекс, район, улица, дом;

— название не совпадает с данными в ЕГРЮЛ, на бланке или печати.

Лайфхак: сверяйте всё с выпиской из ЕГРЮЛ. Даже опечатка — основание для отклонения.

3. Сокращения и «прочее» в поле про категории данных

В поле «Категории ПДн» пишут:

«данные работников, клиентов, и т.д.»,

«анкеты и другая информация»,

или вообще: «ФИО и прочее».

Это недопустимо.

Требуется полный и конкретный перечень, без сокращений и туманных формулировок.

4. Неполный список категорий субъектов

Указали только «работники» — забыли про «клиентов», «контрагентов» и пр. Или написали:

«физлица, и др.»

Надо:

Полный перечень категорий + пояснение, в каких отношениях они находятся с оператором (например: сотрудники, заказчики, посетители сайта и т.д.)

5. Копипаст из примеров в описании мер защиты

В поле «меры по защите ПДн» просто вставляют шаблон из методички.

Ошибка: можно использовать только те формулировки, которые соответствуют реальной деятельности вашей компании.

6. Подписал не тот человек

Подписывает не руководитель и не лицо, уполномоченное доверенностью.

Решение: проверьте полномочия и наличие подписи в самом уведомлении.

7. Нет контактов исполнителя

Не указано, кто отвечает за ПДн и как с ним связаться.

Обязательно: ФИО, должность, телефон или e-mail.

Дополнительно от Роскомнадзора

Разница между уведомлением и информационным письмом:

В информационном письме обязательно заполняются поля:

– Наименование оператора

– Сокращённое наименование

– Адрес (факт. и почтовый)

– ИНН

– ОГРН

Остальные поля — только те, где вносятся изменения. Но! Весь текст заменяется, не добавляется.

Как избежать ошибок:

— Используйте портал персональных данных,

— Изучите примеры правильного заполнения,

— Проверяйте каждый пункт — особенно на соответствие данным из ЕГРЮЛ и Устава.

Итог «Коммерческой тайны»:

Формально — уведомление. По факту — ваша защита от крупных штрафов и проверок.

Мелкие ошибки — дорогая плата. Особенно после майских поправок.