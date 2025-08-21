ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
💳 Как проверить, заработал ли самозапрет на кредиты

Банк России напомнил: запретили себе брать займы — удостоверьтесь, что запрет реально стоит. Проверка занимает минуту и спасает от лишних запросов в БКИ.

Как убедиться, что самозапрет активен

  1. Заходим на Госуслуги → раздел «Штрафы Налоги».

  2. Выбираем услугу «Проверка статуса запрета на получение кредита».

  3. Система покажет, действует ли самозапрет.

Почему это важно

  • Все банки и МФО обязаны запрашивать информацию о самозапрете во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

  • Если хотя бы одно БКИ подтвердит: «запрет активен» — заявка на кредит автоматически отклоняется.

  • Запрет считается снятым, когда хоть одно бюро вернёт дату снятия, которая позже последней даты его установки. Тогда банк вправе одобрить кредит.

Поставили ограничение — проверьте, что оно действительно стоит. Сняли — убедитесь, что все бюро уже обновили данные. Без этой проверки можно зря тратить время на заявки, которые система завернёт ещё до решения кредитного комитета.

