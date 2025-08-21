💳 Как проверить, заработал ли самозапрет на кредиты

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Как убедиться, что самозапрет активен
Заходим на Госуслуги → раздел «Штрафы Налоги».
Выбираем услугу «Проверка статуса запрета на получение кредита».
Система покажет, действует ли самозапрет.
Почему это важно
Все банки и МФО обязаны запрашивать информацию о самозапрете во всех квалифицированных бюро кредитных историй.
Если хотя бы одно БКИ подтвердит: «запрет активен» — заявка на кредит автоматически отклоняется.
Запрет считается снятым, когда хоть одно бюро вернёт дату снятия, которая позже последней даты его установки. Тогда банк вправе одобрить кредит.
Поставили ограничение — проверьте, что оно действительно стоит. Сняли — убедитесь, что все бюро уже обновили данные. Без этой проверки можно зря тратить время на заявки, которые система завернёт ещё до решения кредитного комитета.
