Ограничения на снятие наличных с банковских карт с 1 сентября 2025 года

Положения нового закона
Ограничение на сумму 50 000 рублей в сутки
Согласно закону, ограничение на снятие наличных с карт через банкоматы будет составлять 50 000 рублей в сутки для всех клиентов, если операция вызывает подозрение у банка.
Ограничение 100 000 рублей в месяц
Для клиентов, чьи данные внесены в базу данных Банка России о мошеннических операциях, будет действовать лимит на снятие наличных в размере 100 000 рублей в месяц.
Антифрод-мероприятия
Согласно новому закону, банки обязаны проводить антифрод-мероприятия при снятии наличных. Перед выдачей наличных через банкомат банк будет проверять, не осуществляется ли снятие средств под воздействием мошенников. Для этого используется специальный перечень признаков подозрительных операций, который будет доступен на сайте Банка России.
Механизм ограничения снятия наличных
Сумма не более 50 000 рублей в сутки
Если банк обнаружит признаки мошенничества, он обязан ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки на 48 часов. В течение этого времени клиент получит уведомление о причинах ограничения, что позволит ему избежать передачи средств мошенникам.
Сумма не более 100 000 рублей в месяц
Для клиентов, чьи данные находятся в базе данных о мошеннических операциях, сумма снятия наличных через банкоматы будет ограничена 100 000 рублями в месяц. В случае превышения этого лимита операции по снятию средств будут заблокированы.
Защита от мошенничества и новые возможности
Новый закон также предоставляет возможность назначения доверенного лица для пенсионеров, которое будет подтверждать финансовые транзакции. Кроме того, предусмотрено самоограничение на удаленное оформление сим-карт, что добавляет дополнительную защиту от мошенников при банковских переводах.
Заключение
С вступлением в силу нового закона с 1 сентября 2025 года, банки получат дополнительные инструменты для борьбы с мошенничеством. Ограничения на снятие наличных и проведение антифрод-мероприятий помогут снизить риски незаконных операций с банковскими картами.
