Чек-лист бухгалтера: как войти в январь без авралов и штрафов

Осень — не сезон «дотянем до декабря». Это время навести порядок и заранее снять риски. В статье — план работ, который держит отчётность под контролем.

Проверка пакета за 9 месяцев

Что сделать: собрать и подтвердить акты, счета-фактуры, договоры.
Зачем: сейчас ещё реально добрать первичку у контрагентов, чтобы не править прошлые периоды в декабре.

Сверки с контролёрами

Действия: провести сверки с ФНС, ПФР, ФСС.
Эффект: в январе не всплывут «долги из ниоткуда» и лишние требования.

Налоговая модель года

Шаги: посчитать предстоящие платежи в I квартале; оценить, сохранять ли режим налогообложения или переходить на льготы.
Цель: заранее понять нагрузку и избежать неожиданных доплат.

Зарплатные «хвосты»

Что проверить: отпускные, больничные, расчёты с сотрудниками.
Почему сейчас: исправления до декабря дешевле и тише, чем разборки с инспекторами после праздников.

Учётная политика на новый год

Задача: учесть свежие лимиты, ставки, правила; подготовить и утвердить обновлённую редакцию.
Срок: осенью есть время согласовать изменения без беготни.

Финансовый прогноз вместе с руководителем

Темы обсуждения: инвестиции, кредиты, новые проекты.
Зачем: увязать планы бизнеса с налоговым календарём и равномерно распределить нагрузку.

Итог: тот, кто наводит порядок осенью, закрывает год спокойно. Меньше авралов. Меньше штрафов. Больше управляемости.

Коммерческая Тайна

