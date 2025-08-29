Чек-лист бухгалтера: как войти в январь без авралов и штрафов

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Проверка пакета за 9 месяцев
Что сделать: собрать и подтвердить акты, счета-фактуры, договоры.
Зачем: сейчас ещё реально добрать первичку у контрагентов, чтобы не править прошлые периоды в декабре.
Сверки с контролёрами
Действия: провести сверки с ФНС, ПФР, ФСС.
Эффект: в январе не всплывут «долги из ниоткуда» и лишние требования.
Налоговая модель года
Шаги: посчитать предстоящие платежи в I квартале; оценить, сохранять ли режим налогообложения или переходить на льготы.
Цель: заранее понять нагрузку и избежать неожиданных доплат.
Зарплатные «хвосты»
Что проверить: отпускные, больничные, расчёты с сотрудниками.
Почему сейчас: исправления до декабря дешевле и тише, чем разборки с инспекторами после праздников.
Учётная политика на новый год
Задача: учесть свежие лимиты, ставки, правила; подготовить и утвердить обновлённую редакцию.
Срок: осенью есть время согласовать изменения без беготни.
Финансовый прогноз вместе с руководителем
Темы обсуждения: инвестиции, кредиты, новые проекты.
Зачем: увязать планы бизнеса с налоговым календарём и равномерно распределить нагрузку.
Итог: тот, кто наводит порядок осенью, закрывает год спокойно. Меньше авралов. Меньше штрафов. Больше управляемости.
