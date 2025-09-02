ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Коммерческая Тайна
Обзоры новостей
Что изменилось с 1 сентября: полный список новых запретов, штрафов и ограничений

Что изменилось с 1 сентября: полный список новых запретов, штрафов и ограничений

С началом осени в России вступил в силу масштабный пакет новых норм — от блокировки VPN до запрета лис на даче. Разбираем, что конкретно изменилось и как это отразится на жизни, бизнесе и правах граждан.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Интернет под контролем

Сразу несколько ограничений затронули цифровую сферу:

  • VPN теперь вне закона. За рекламу и распространение VPN — штраф до 500 000 ₽.

  • Заблокированные соцсети запрещены для рекламы. Нарушение — также до полумиллиона штрафа.

  • Даже поиск экстремистских материалов карается. За это предусмотрен штраф до 5 000 ₽.

Банки и финансы: всё под наблюдением

  • Контроль за снятием наличных усиливается. Подозрительные операции будут блокироваться, а лимит — не более 50 000 ₽ в сутки в течение 48 часов. Это касается любого клиента, и особенно — если банк усомнится в источнике средств.

Образование: меньше английского, больше идеологии

  • Без ЕГЭ в вуз не поступить, даже если профиль совпадает.

  • Английский в школах сокращают: в 5–7-х классах — всего два часа в неделю.

  • Курс о правах человека уходит. Его заменят уроками «о священной России и традиционных ценностях».

Связь и SIM-карты: никаких чужих номеров

  • Передача SIM-карты другому лицу запрещена. Штраф — до 200 000 ₽.

  • Каждую покупку SIM-карты теперь снимают на камеру, запись хранится месяц.

  • Арест счёта = блокировка сотовой связи. Да, и такое теперь возможно.

  • Спам-звонки — под запрет, но только по желанию гражданина. Можно заранее указать, какие вызовы разрешены.

  • MAX и RuStore обязательны на всех новых смартфонах — включая iPhone.

Автомобилисты: от кресел до медосвидетельствования

  • Госпошлины вырастут в 3 раза, а водительские права станут вдвое дороже.

  • Запрет на вождение для людей с психическими расстройствами, аутизмом и нарушениями зрения.

  • Жесткие правила перевозки детей: разрешены только автокресла. Все адаптеры и ремни вне закона. Штраф — до 100 000 ₽.

  • За отказ уступить мигалке — лишение прав. Не пропустил силовиков — прощай, удостоверение.

  • Отказ от медосвидетельствования — штраф 45 000 ₽ или лишение прав на 2 года.

Быт, досуг, частная жизнь

  • Фильмы с ЛГБТ-тематикой теперь не получат прокатного удостоверения. Онлайн-кинотеатры обязаны блокировать такие ленты.

  • Запрещено держать дома диких животных: лисы, медведи, тюлени, росомахи, моржи и гиены — под полный запрет.

  • Зажигалки и газовые баллончики — только по паспорту.

  • За мусор и сорняки на даче — изъятие участка.

  • Никакого бизнеса на даче. Запрещены кафе, склады, мастерские, хостелы, магазины и автосервисы.

Медицина: меньше врачей, больше контроля

  • Средний медперсонал заменяет врачей. Фельдшеры и акушерки смогут лечить как терапевты, педиатры и гинекологи.

  • У детей с 6 лет проверяют возможность к деторождению.

  • Аптеки под штрафами. Если фармацевт не предложит дешёвый аналог — штраф до 200 000 ₽.

Трудовые отношения: чуть лучше

  • Работодателям запрещено урезать премии более чем на 20% от зарплаты.

Расчёт отпускных меняется. Теперь учитываются не только средний дневной заработок, но и квартальные/годовые премии. Для большинства — это увеличение выплат.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

31 подписчик317 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO