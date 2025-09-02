Что изменилось с 1 сентября: полный список новых запретов, штрафов и ограничений

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Интернет под контролем
Сразу несколько ограничений затронули цифровую сферу:
VPN теперь вне закона. За рекламу и распространение VPN — штраф до 500 000 ₽.
Заблокированные соцсети запрещены для рекламы. Нарушение — также до полумиллиона штрафа.
Даже поиск экстремистских материалов карается. За это предусмотрен штраф до 5 000 ₽.
Банки и финансы: всё под наблюдением
Контроль за снятием наличных усиливается. Подозрительные операции будут блокироваться, а лимит — не более 50 000 ₽ в сутки в течение 48 часов. Это касается любого клиента, и особенно — если банк усомнится в источнике средств.
Образование: меньше английского, больше идеологии
Без ЕГЭ в вуз не поступить, даже если профиль совпадает.
Английский в школах сокращают: в 5–7-х классах — всего два часа в неделю.
Курс о правах человека уходит. Его заменят уроками «о священной России и традиционных ценностях».
Связь и SIM-карты: никаких чужих номеров
Передача SIM-карты другому лицу запрещена. Штраф — до 200 000 ₽.
Каждую покупку SIM-карты теперь снимают на камеру, запись хранится месяц.
Арест счёта = блокировка сотовой связи. Да, и такое теперь возможно.
Спам-звонки — под запрет, но только по желанию гражданина. Можно заранее указать, какие вызовы разрешены.
MAX и RuStore обязательны на всех новых смартфонах — включая iPhone.
Автомобилисты: от кресел до медосвидетельствования
Госпошлины вырастут в 3 раза, а водительские права станут вдвое дороже.
Запрет на вождение для людей с психическими расстройствами, аутизмом и нарушениями зрения.
Жесткие правила перевозки детей: разрешены только автокресла. Все адаптеры и ремни вне закона. Штраф — до 100 000 ₽.
За отказ уступить мигалке — лишение прав. Не пропустил силовиков — прощай, удостоверение.
Отказ от медосвидетельствования — штраф 45 000 ₽ или лишение прав на 2 года.
Быт, досуг, частная жизнь
Фильмы с ЛГБТ-тематикой теперь не получат прокатного удостоверения. Онлайн-кинотеатры обязаны блокировать такие ленты.
Запрещено держать дома диких животных: лисы, медведи, тюлени, росомахи, моржи и гиены — под полный запрет.
Зажигалки и газовые баллончики — только по паспорту.
За мусор и сорняки на даче — изъятие участка.
Никакого бизнеса на даче. Запрещены кафе, склады, мастерские, хостелы, магазины и автосервисы.
Медицина: меньше врачей, больше контроля
Средний медперсонал заменяет врачей. Фельдшеры и акушерки смогут лечить как терапевты, педиатры и гинекологи.
У детей с 6 лет проверяют возможность к деторождению.
Аптеки под штрафами. Если фармацевт не предложит дешёвый аналог — штраф до 200 000 ₽.
Трудовые отношения: чуть лучше
Работодателям запрещено урезать премии более чем на 20% от зарплаты.
Расчёт отпускных меняется. Теперь учитываются не только средний дневной заработок, но и квартальные/годовые премии. Для большинства — это увеличение выплат.
