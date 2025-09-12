Директор оскорбляет сотрудников: что делать по закону

Право на защиту

Трудовой кодекс прямо закрепляет: работник имеет право на защиту чести и достоинства при исполнении трудовых обязанностей (ст. 2 ТК РФ), а также на самостоятельную защиту трудовых прав через профсоюз, госорганы или суд (ст. 352 ТК РФ). Оскорбление трактуется как унижение чести и достоинства, выраженное в неприемлемой форме (ст. 5.61 КоАП РФ).

Чтобы жалоба имела вес, нужны доказательства: свидетельства коллег, записи разговоров, скриншоты переписки. Именно они позволят зафиксировать факт нарушения.