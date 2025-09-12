Директор оскорбляет сотрудников: что делать по закону

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Унижения и оскорбления на работе — это не вопрос «психологического климата». Это прямое нарушение трудового законодательства, за которое руководитель может нести дисциплинарную, административную, гражданскую и даже уголовную ответственность.
Право на защиту
Трудовой кодекс прямо закрепляет: работник имеет право на защиту чести и достоинства при исполнении трудовых обязанностей (ст. 2 ТК РФ), а также на самостоятельную защиту трудовых прав через профсоюз, госорганы или суд (ст. 352 ТК РФ). Оскорбление трактуется как унижение чести и достоинства, выраженное в неприемлемой форме (ст. 5.61 КоАП РФ).
Чтобы жалоба имела вес, нужны доказательства: свидетельства коллег, записи разговоров, скриншоты переписки. Именно они позволят зафиксировать факт нарушения.
Дисциплинарная ответственность
Руководитель — такой же работник компании, как и все остальные. Он обязан соблюдать внутренний трудовой распорядок и нормы деловой этики.
Жалоба на него может быть направлена учредителям, в отдел кадров, комиссию по трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ) или в инспекцию по труду.
По результатам рассмотрения ему могут вынести:
замечание,
выговор,
увольнение (ст. 192 ТК РФ).
Административная ответственность
Если дело попадает в инспекцию по труду или прокуратуру, применяется КоАП.
Ст. 5.61 предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для должностного лица.
Если унижения были публичными — в СМИ, соцсетях или корпоративных чатах — штраф увеличивается до 100 тысяч рублей, а также возможен запрет занимать должности до года.
Дополнительно может применяться ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства — штраф от 1 до 5 тысяч рублей (или до 20 тысяч при повторном нарушении).
Гражданско-правовая ответственность
Сотрудник вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда (ст. 151 ГК РФ).
Сумму определяет суд, учитывая тяжесть унижения и последствия для работника. Если же оскорбления сопровождались распространением порочащих сведений — можно взыскать и репутационный ущерб, и обязать работодателя опровергнуть ложь (ст. 152 ГК РФ).
Уголовная ответственность
Самый жёсткий вариант — ст. 128.1 УК РФ «Клевета».
Если руководитель, используя служебное положение, распространил заведомо ложные сведения, возможны:
штраф до 2 млн рублей,
обязательные работы до 320 часов,
принудительные работы до 3 лет,
арест или лишение свободы до 3 лет.
Инициировать дело можно через заявление в прокуратуру.
Итог
Оскорбления и унижения от руководителя — это не «особенность стиля управления», а нарушение закона. Сотрудник имеет право защищать себя всеми предусмотренными инструментами: от жалобы в трудовую инспекцию до иска в суд и привлечения директора к уголовной ответственности.
