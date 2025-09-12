ЦОК КПП ЗП 11.09 Мобильная
Директор оскорбляет сотрудников: что делать по закону

Оскорбления на работе — это не «особенности характера начальника» и не вопрос личной обиды. Это нарушение закона, за которое руководитель может получить взыскание, штраф, а в некоторых случаях — даже уголовное наказание. Мы собрали детальную инструкцию, как защищать себя в подобных ситуациях и какие инструменты реально работают.

Унижения и оскорбления на работе — это не вопрос «психологического климата». Это прямое нарушение трудового законодательства, за которое руководитель может нести дисциплинарную, административную, гражданскую и даже уголовную ответственность.

Право на защиту

Трудовой кодекс прямо закрепляет: работник имеет право на защиту чести и достоинства при исполнении трудовых обязанностей (ст. 2 ТК РФ), а также на самостоятельную защиту трудовых прав через профсоюз, госорганы или суд (ст. 352 ТК РФ). Оскорбление трактуется как унижение чести и достоинства, выраженное в неприемлемой форме (ст. 5.61 КоАП РФ).

Чтобы жалоба имела вес, нужны доказательства: свидетельства коллег, записи разговоров, скриншоты переписки. Именно они позволят зафиксировать факт нарушения.

Дисциплинарная ответственность

Руководитель — такой же работник компании, как и все остальные. Он обязан соблюдать внутренний трудовой распорядок и нормы деловой этики.
Жалоба на него может быть направлена учредителям, в отдел кадров, комиссию по трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ) или в инспекцию по труду.

По результатам рассмотрения ему могут вынести:

Административная ответственность

Если дело попадает в инспекцию по труду или прокуратуру, применяется КоАП.
Ст. 5.61 предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для должностного лица.
Если унижения были публичными — в СМИ, соцсетях или корпоративных чатах — штраф увеличивается до 100 тысяч рублей, а также возможен запрет занимать должности до года.

Дополнительно может применяться ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства — штраф от 1 до 5 тысяч рублей (или до 20 тысяч при повторном нарушении).

Гражданско-правовая ответственность

Сотрудник вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда (ст. 151 ГК РФ).
Сумму определяет суд, учитывая тяжесть унижения и последствия для работника. Если же оскорбления сопровождались распространением порочащих сведений — можно взыскать и репутационный ущерб, и обязать работодателя опровергнуть ложь (ст. 152 ГК РФ).

Уголовная ответственность

Самый жёсткий вариант — ст. 128.1 УК РФ «Клевета».
Если руководитель, используя служебное положение, распространил заведомо ложные сведения, возможны:

  • штраф до 2 млн рублей,

  • обязательные работы до 320 часов,

  • принудительные работы до 3 лет,

  • арест или лишение свободы до 3 лет.

Инициировать дело можно через заявление в прокуратуру.

Итог

Оскорбления и унижения от руководителя — это не «особенность стиля управления», а нарушение закона. Сотрудник имеет право защищать себя всеми предусмотренными инструментами: от жалобы в трудовую инспекцию до иска в суд и привлечения директора к уголовной ответственности.

