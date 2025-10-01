Как сдать декларацию по НДС после закрытия ИП

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Штрафы и последствия
За несвоевременную сдачу декларации по НДС предусмотрен штраф по статье 119 НК РФ — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимум — 1 000 рублей, максимум — 30% от общей суммы.
Кроме того, возможны дополнительные меры:
блокировка банковских счетов;
запрет на регистрацию нового ИП или участие в качестве учредителя компании;
включение в реестр недобросовестных налогоплательщиков.
Если декларация не подана, ФНС самостоятельно рассчитает налог по имеющимся данным. Как правило, это приводит к завышению суммы. Срок давности для таких нарушений — три года, и у инспекции есть достаточно времени для проверок и взысканий.
Как подать отчётность, если денег нет
Избежать подачи декларации невозможно. Даже в случае банкротства предпринимателя обязанность сдавать отчётность сохраняется.
Если нет возможности оплатить сервис для сдачи декларации через ТКС, можно попробовать обратиться в налоговую инспекцию с просьбой принять отчёт в бумажной форме. Но на практике чаще всего инспекторы настаивают на электронном формате — именно это закреплено в законе.
Итог
Закрытие ИП не означает конца налоговых обязательств. Декларацию по НДС придётся сдавать, иначе риски — от штрафов до блокировки счетов — неизбежны. Отложить или проигнорировать этот процесс не получится: даже в статусе банкрота предприниматель обязан исполнить все налоговые формальности.
