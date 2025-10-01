Как сдать декларацию по НДС после закрытия ИП

Штрафы и последствия

За несвоевременную сдачу декларации по НДС предусмотрен штраф по статье 119 НК РФ — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимум — 1 000 рублей, максимум — 30% от общей суммы.

Кроме того, возможны дополнительные меры:

блокировка банковских счетов;

запрет на регистрацию нового ИП или участие в качестве учредителя компании;

включение в реестр недобросовестных налогоплательщиков.

Если декларация не подана, ФНС самостоятельно рассчитает налог по имеющимся данным. Как правило, это приводит к завышению суммы. Срок давности для таких нарушений — три года, и у инспекции есть достаточно времени для проверок и взысканий.