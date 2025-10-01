ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Как сдать декларацию по НДС после закрытия ИП

Прекращение статуса предпринимателя не освобождает физическое лицо от налоговой отчётности и обязательств по уплате налогов за период работы ИП. Даже после закрытия бизнеса налоговая инспекция вправе проверять документы и требовать уплаты налогов, штрафов и пеней.

Штрафы и последствия

За несвоевременную сдачу декларации по НДС предусмотрен штраф по статье 119 НК РФ — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимум — 1 000 рублей, максимум — 30% от общей суммы.

Кроме того, возможны дополнительные меры:

  • блокировка банковских счетов;

  • запрет на регистрацию нового ИП или участие в качестве учредителя компании;

  • включение в реестр недобросовестных налогоплательщиков.

Если декларация не подана, ФНС самостоятельно рассчитает налог по имеющимся данным. Как правило, это приводит к завышению суммы. Срок давности для таких нарушений — три года, и у инспекции есть достаточно времени для проверок и взысканий.

Как подать отчётность, если денег нет

Избежать подачи декларации невозможно. Даже в случае банкротства предпринимателя обязанность сдавать отчётность сохраняется.

Если нет возможности оплатить сервис для сдачи декларации через ТКС, можно попробовать обратиться в налоговую инспекцию с просьбой принять отчёт в бумажной форме. Но на практике чаще всего инспекторы настаивают на электронном формате — именно это закреплено в законе.

Итог

Закрытие ИП не означает конца налоговых обязательств. Декларацию по НДС придётся сдавать, иначе риски — от штрафов до блокировки счетов — неизбежны. Отложить или проигнорировать этот процесс не получится: даже в статусе банкрота предприниматель обязан исполнить все налоговые формальности.

