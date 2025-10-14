С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

С 1 января 2026 года для малого бизнеса начнут действовать новые правила. Минфин предложил сократить порог доходов, при котором сохраняется освобождение от НДС на УСН, — с 60 до 10 миллионов рублей в год. Поправка уже включена в бюджетный пакет и практически гарантированно вступит в силу.

Позиция Минфина

По задумке ведомства, это шаг против «дробления бизнеса». Предприниматели нередко распределяют выручку между несколькими ИП или юрлицами, чтобы не терять льготы.

«Снижение порога до 10 миллионов рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу — обеспечить плавный переход к общему режиму налогообложения», — уточнили в Минфине.

Как считать доход: правило двух ключей

Возникает закономерный вопрос: к каким доходам применять новый лимит — 2025 или 2026 года?

В обновлённой редакции статьи 145 НК РФ просто заменено значение 60 млн рублей на 10 млн. Это означает, что действует правило двух ключей:

Первый ключ — оценивается доход за предыдущий год (2025). Если он не превышает 10 млн рублей, то с 2026 года можно остаться без НДС.

Второй ключ — контролируется доход текущего года (2026). Как только он превысит 10 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с начала квартала, в котором произошло превышение.

Доходы по УСН определяются кассовым методом — учитываются все поступления на расчётный счёт и в кассу за год. Именно эта сумма и будет использоваться для проверки лимита по НДС.

Что ждёт предпринимателей

После снижения порога ИП и организации на УСН с доходом выше 10 млн рублей автоматически становятся плательщиками НДС. Это влечёт за собой:

— ведение полного бухгалтерского учёта;

— обязательное оформление счетов-фактур и сдачу деклараций;

— повышение нагрузки на администрирование и расходов на бухгалтерию.

Возможные последствия

Эксперты предупреждают, что в реальности новая мера может дать обратный эффект:

— бизнес начнёт активнее «дробиться» на несколько юрлиц с доходом до 10 млн рублей;

— увеличится объём теневого оборота и наличных расчётов без кассы.

Фактически это означает, что с 2026 года работа по УСН станет сложнее и дороже, а малым компаниям придётся заново пересматривать структуру своих доходов и налоговую модель.