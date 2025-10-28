Минфин объяснил, почему не стоит путать НДС и льготы по МСП

Минфин в письме от 9 сентября 2025 года № 03-07-07/88081 разложил всё по полкам. Теперь официально подтверждено: повышение лимита доходов для освобождения от НДС не влияет на право применять пониженные страховые тарифы для МСП.

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.

Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Два разных механизма

Организации и ИП из сферы общепита вправе пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, если соблюдают условия из подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Одно из них — доход не превышает лимит для освобождения от НДС. С 1 октября 2025 года этот лимит поднят с 2 до 3 млрд рублей.

Но есть и второе условие — включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. А здесь планка жёстче: доход за прошлый год не может превышать 2 млрд рублей.

Потеряли статус — потеряли льготу

Если организация или ИП, работающие в общепите, вылетают из реестра МСП, превысив доход в 2 млрд рублей, то с первого числа месяца исключения они автоматически теряют право применять пониженный тариф страховых взносов.

И даже если у них сохраняется освобождение от НДС по новому лимиту — это уже не спасает.

Для общепита теперь действует двойная логика: лимит по НДС — 3 млрд, но льготы по взносам — только до 2 млрд. Всё, что выше, — без пониженных ставок. Поэтому бизнесу придётся следить не только за оборотом, но и за своим статусом в реестре МСП: потерять его теперь значит потерять и часть налоговых преимуществ.