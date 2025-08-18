Как бизнесу подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

С 2026 года бизнес вступает в новую налоговую эпоху. Повышается ставка НДС, снижаются лимиты для УСН и патента, меняются правила по страховым взносам и отчётности. Эксперты подчёркивают: готовиться нужно уже в 2025 году, иначе новая система обернётся не корректировкой, а стрессом для всей финансовой модели компании.

Повышение ставки НДС

С 2026 года ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Новая ставка применяется ко всем отгрузкам и авансам 2026 года и последующих лет. Льготные 10% сохраняются для детских и медицинских товаров, молочной и мясной продукции. Нулевая ставка останется для гостиниц и экспортеров.

Что делать:

— Максимально закрыть сделки до конца 2025 года. Если отгрузка произойдёт в 2025-м, а оплата поступит позже, дополнительный НДС платить не придётся.

— По действующим договорам с исполнением в 2026 году пересмотрите цену с контрагентами. Если они согласятся, оформите допсоглашение. Если нет — НДС придётся платить за свой счёт, и доход фактически уменьшится. Тогда налог рассчитывается по формуле 22/122.

— В новые контракты, действующие с 2026 года, включите пункт о корректировке цены при повышении ставки НДС. Если контрагент не согласится, заложите в бюджет дополнительные 2% расходов.

Как быть с авансами:

— По возможности не принимайте авансы под поставки 2026 года.

— Если аванс уже получен, действуйте так:

Если контрагент отказывается компенсировать 2% , при отгрузке выставляйте счёт-фактуру со ставкой 22%, а с аванса — принимайте НДС по старой ставке 20/120 — фактически, разницу платите вы.

Если контрагент согласен, заключите допсоглашение и получите оплату уже в 2026 году. После этого оформите корректировочный счёт-фактуру и примите к вычету НДС:

— по ставке 20/120 — с суммы, поступившей в 2025 году;

— по ставке 22/122 — с суммы, полученной в 2026 году.

Новый лимит НДС для УСН

Порог дохода для начала уплаты НДС на УСН снижается с 60 до 10 млн ₽. Это значит, что если по итогам 2025 года выручка превысит 10 млн ₽, с января 2026 года компания автоматически становится плательщиком НДС.

Рассматриваются варианты поэтапного перехода — с порогами 30 млн, 20 млн, затем 10 млн ₽, но окончательная схема пока не утверждена.

Как действовать:

— Перейти на АУСН.

На автоупрощёнке лимит доходов остаётся 60 млн ₽, и НДС там нет вовсе. Ставки выше — 8 и 20%, но не требуется платить взносы за сотрудников по единому тарифу и за себя. Чтобы перейти на АУСН с января 2026 года, уведомление нужно подать до 31 декабря 2025 года.

— Остаться на УСН и платить НДС.

В этом случае:

Закройте максимум сделок в 2025 году , чтобы избежать начисления НДС.

По действующим договорам обсудите с контрагентами увеличение цены , оформите допсоглашение .

В новых договорах сразу предусмотрите пункт, что при переходе на НДС цена растёт на ставку налога. Если партнёр не согласен, налог оплачивается из вашего бюджета.

Чтобы выбрать выгодный вариант, нужно оценить долю расходов с входящим НДС:

— если 70% и более, целесообразно выбрать ставку 22% — с правом вычета;

— если меньше 70%, рациональнее пониженные ставки 5% или 7%, но без права на вычет;

— если большинство операций облагаются по 0%, используйте нулевую ставку.

Ограничения по УСН

Правительство планирует утвердить перечень отраслей, для которых регионы смогут устанавливать льготные ставки по УСН:

— до 1% для объекта «Доходы»;

— до 5% для объекта «Доходы минус расходы».

Если ваш вид деятельности не попадёт в перечень, придётся перейти на стандартные ставки. Например, при отмене региональной льготы 1% налог вырастет до 6% — нагрузка увеличится в шесть раз.

Что делать:

— Постарайтесь собрать оплату по будущим сделкам в 2025 году, чтобы налог был рассчитан по старой льготной ставке.

— Пересмотрите финансовый план на 2026 год: учтите возможное повышение налоговой нагрузки.

Ужесточение условий патента

С 2026 года лимит доходов для применения ПСН снижается с 60 до 10 млн ₽. Если предприниматель заработает за 2025 год больше 10 млн ₽, патент взять не сможет.

Кроме того, ПСН станет недоступен для розничной торговли и автомобильных грузоперевозок.

Что делать:

— Подготовиться к переходу на УСН или АУСН. Уведомление о смене системы нужно подать до 31 декабря 2025 года. Если этого не сделать, налоговая автоматически переведёт бизнес на ОСН, где налоговая нагрузка выше.

— Переписать договоры с контрагентами, если в них указана ПСН как режим исполнителя.

Рост страховых взносов

С 2026 года отменяются льготы по сниженной ставке 15% для части МСП. Теперь все будут платить 30%, если вид деятельности не попал в перечень правительства.

Для ИТ-компаний сохраняется льгота, но тарифы повышаются:

— 15% — с выплат до предельной базы;

— 7,6% — с превышения.

Предельная база в 2026 году составит 2 979 000 ₽.

Что делать:

— Запланировать рост фонда оплаты труда: взносы вырастут.

— Пересмотреть систему мотивации и премий.

— Рассмотреть аутсорсинг отдельных функций — логистики, продаж, поддержки, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку на штат.

Новые правила отчётности и расчётов

— Переход на электронный УПД.

С 2026 года компании, работающие с ЭДО, обязаны использовать универсальный передаточный документ как основной при отгрузках. Настроить ЭДО и внести изменения в учётную политику стоит уже в 2025 году.

— Перенос сроков уплаты налогов.

С 2026 года, если срок уплаты выпадает на выходной, деньги нужно перечислять в ближайший предыдущий рабочий день, а не после него.

— Работа с ЕНС.

С 2026 года запретят переводить переплату на чужой ЕНС, если у получателя нет долга. Если перечисление уже совершено, но у получателя нет налогового обязательства, положительное сальдо вернут на счёт. А если оно образовалось после зачёта, вернуть средства будет невозможно.

Главное

— Пересчитайте налоговый календарь с учётом новых сроков.

— Проанализируйте систему налогообложения и определите, нужно ли её менять с 2026 года.

— Пересмотрите договоры и обсудите с контрагентами изменение цен.

— Изучите льготы и вычеты, доступные вашей отрасли.

— Составьте финансовый план на 2026 год с учётом всех реформ — это поможет заранее оценить реальную нагрузку и избежать кассовых разрывов.

Налоговые реформы 2026 года — не просто обновление Налогового кодекса, а новая структура бизнеса. Кто перестроится заранее — выиграет в стабильности. Кто будет ждать — заплатит не только больше налогов, но и за потерянное время.