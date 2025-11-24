5 самых частых вопросов про НДС на УСН в 2026 году

Правительство внесло в Госдуму новые налоговые поправки. Если их примут, они серьёзно изменят жизнь малого и среднего бизнеса. Среди ключевых тем — повышение стандартной ставки НДС с 20 до 22% и снижение порога доходов для начала уплаты НДС на УСН с 60 до 10 млн рублей. Ниже — разбор пяти наиболее частых вопросов про НДС для УСН.

1) Доход на УСН превысил 10 млн рублей. Нужно ли платить НДС по ставке 22%?

Нет, при превышении лимита не обязательно платить НДС по ставке 22%. Можно выбрать:

— стандартные ставки 22%, 10% и 0% — с правом принимать к вычету входной НДС, предъявленный поставщиками товаров, работ, услуг;

— льготные ставки 5% и 7% — без права на вычет входного НДС.

Льготные ставки НДС в зависимости от доходов бизнеса

От 10 до 250 млн ₽ (включительно) — 5% .

Свыше 250 до 450 млн ₽ (включительно) — 7%.

Как выбирать ставку:

— если 70% доходов и более сопровождается существенными расходами с входящим НДС, вероятно, выгоднее стандартная ставка 22%;

— если менее 70% — чаще рациональнее пониженные 5% или 7%.

Если большинство операций у вас облагается по 0% (например, гостиничный бизнес, общепит или международные перевозки), целесообразно выбирать нулевую ставку вне зависимости от структуры расходов.

2) В сентябре превысили лимит. Когда начинать выставлять счета-фактуры?

Ситуация: ИП на УСН превысил лимит в сентябре. Значит, с октября становится плательщиком НДС и должен выставлять счета-фактуры при отгрузке.

Если в сентябре получен аванс с выделенной ставкой НДС, а отгрузка будет в ноябре, счёт-фактуру на аванс в сентябре оформлять не нужно: до конца сентября ИП ещё освобождён от НДС и не является плательщиком.

С октября цена товара облагается НДС. Возможны два варианта:

— добавить НДС к цене и оформить допсоглашение к договору;

— оставить цену прежней — тогда считается, что НДС включён в стоимость, и налог рассчитывают по расчётной ставке: 5/105, 7/107, 20/120, 10/110 (см. п. 16 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

3) Акты подписали до НДС, оплата пришла после. Нужно ли уплачивать налог?

Если часть работ закрыта актами в августе (до утраты освобождения), а оплата поступила в сентябре, выделять НДС не нужно. Налоговую базу по НДС определяют по наиболее ранней дате:

— день отгрузки (оказания услуг), или

— день получения предоплаты.

В примере наиболее ранняя дата — отгрузка, когда компания ещё не была плательщиком НДС.

4) Превысили лимит в сентябре и с октября стали плательщиком. Что делать в октябре?

— Выбрать ставку НДС (стандартную или льготную). Уведомлять инспекцию не требуется: она увидит ставку в первой декларации по НДС.

— Подписать допсоглашения к договорам с контрагентами и зафиксировать новые цены с учётом НДС. Если договоры не менять, цена считается включающей НДС, что уменьшит ваш доход.

— Начать выставлять счета-фактуры с выделенным НДС.

— Вести книгу продаж и книгу покупок по выставленным и полученным счетам-фактурам (в книгу продаж попадают авансы и отгрузки, в книгу покупок — полученные, авансовые и корректировочные счета-фактуры).

— Уплачивать НДС тремя равными долями — до 28-го числа каждого месяца квартала, следующего за отчётным. Если стали плательщиком в октябре, первый платёж — до 28 января на ЕНС.

— Сдавать декларацию по НДС ежеквартально. Если плательщиком стали в октябре 2025 года, первую декларацию нужно подать не позднее 25 января 2026 года.

5) Совмещаем УСН и ПСН, а доход за 2025 год превысит 10 млн ₽. Как платить НДС?

Если совокупный доход за 2025 год по УСН и ПСН превысит 10 млн ₽, то в 2026 году:

— патент применять нельзя, соответствующие операции облагаются в рамках УСН;

— вы становитесь плательщиком НДС по всем видам деятельности.

При подсчёте лимита 10 млн ₽ используют данные:

— из книги учёта доходов и расходов по УСН;

— из книги учёта доходов при ПСН.

Пример. ИП Петров совмещает УСН и ПСН. Доходы за 2025 год: по УСН — 7 млн ₽, по патенту — 4 млн ₽. Совокупно — 11 млн ₽. С 1 января 2026 года Петров утрачивает право на патент и становится плательщиком НДС.