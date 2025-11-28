Какой налоговый режим выбрать в 2026 году: полный разбор для ООО и ИП

АУСН (автоматизированная упрощённая система)

Суть. Налог рассчитывается автоматически по данным банков и онлайн-касс; деклараций нет — расчёт делает ФНС.

Критерии применения:

Доход — до 60 млн руб. (за прошлый год и нарастающим итогом).

Средняя численность — до 5 человек.

ОС — остаточная стоимость до 150 млн руб.

Регион — нужен региональный закон об эксперименте (эксперимент распространяется на РФ, но включение — по решениям регионов).

Банк — расчёты через уполномоченные банки из реестра ФНС.

Ставки:

«Доходы» — 8% .

«Доходы минус расходы» — 20% (минимальный налог 3% от доходов).

С 1 января 2026 года — рост фиксированных взносов на АУСН (плюс 8% к действующей сумме).

Плюсы: автоматизация, отсутствие деклараций, замена прибыли/НДФЛ и имущества (кроме кадастровых объектов), нулевая ставка взносов за работников (кроме травматизма).

Минусы: строгие лимиты, запрет на наличные расчёты с физлицами, ограниченный перечень видов деятельности.

Кому подходит: микробизнес и ИП с минимальным штатом, готовые работать только безналично через уполномоченные банки.