Какой налоговый режим выбрать в 2026 году: полный разбор для ООО и ИП

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Что меняется в 2026 году
Российское налоговое поле сохраняет все основные режимы, но часть правил обновлена, а АУСН расширяет охват.
Важно. На 2026 год Минфин внес пакет поправок к НК РФ. Ключевые предложения, которые затронут ООО и ИП:
НДС: рост базовой ставки с 20% до 22%; льготная 10% по социально значимым товарам сохраняется.
УСН и НДС: планируется снижать порог дохода, после которого упрощенец обязан платить НДС, с 60 млн до 10 млн руб. (антидробление).
Страховые взносы для МСП: оптимизация льгот — для части отраслей переход к общим ставкам 30%/15%, приоритетные сектора (например, промышленность, IT) — со льготами.
Руководители: взносы на выплаты гендиректору начисляются не ниже МРОТ, даже при меньшей фактической зарплате.
Если поправки примут, они начнут действовать с 1 января 2026 года. Бизнесу стоит заранее оценить влияние и подготовить переход.
Калькуляторы и справочники: что поможет
Сравнительная таблица режимов — чтобы быстро сузить круг выбора.
Калькулятор выгодности режима на 2026 год — считает нагрузку по всем системам, для УСН с выручкой >60 млн руб. показывает НДС при пониженных и стандартной ставках.
Тест «Всероссийская аттестация бухгалтеров-2026» — проверяет квалификацию, помогает увидеть пробелы.
Справочник изменений в работе бухгалтера в 2026 году — постоянно обновляется и фиксирует все нововведения.
Как считать порог 10 млн руб. для упрощенцев
С 2026 года на УСН при выручке свыше 10 млн руб. возникает обязанность платить НДС. Применяется правило двух ключей:
Предыдущий год (2025): если доход ≤ 10 млн руб., в 2026 году НДС можно не платить.
Текущий год (2026): как только доход превысит 10 млн руб., возникает обязанность по НДС.
Аналогично меняется лимит по ПСН: планируется заменить 60 млн на 10 млн руб. — при превышении порога право на патент теряется.
Многие рассматривают альтернативу — АУСН: по закону лимит 60 млн руб. в рамках эксперимента нельзя менять до 31.12.2027; НДС для авто-упрощёнки не вводится. Доход на АУСН учитывается лишь для лимита НДС на обычной УСН.
АУСН (автоматизированная упрощённая система)
Суть. Налог рассчитывается автоматически по данным банков и онлайн-касс; деклараций нет — расчёт делает ФНС.
Критерии применения:
Доход — до 60 млн руб. (за прошлый год и нарастающим итогом).
Средняя численность — до 5 человек.
ОС — остаточная стоимость до 150 млн руб.
Регион — нужен региональный закон об эксперименте (эксперимент распространяется на РФ, но включение — по решениям регионов).
Банк — расчёты через уполномоченные банки из реестра ФНС.
Ставки:
«Доходы» — 8%.
«Доходы минус расходы» — 20% (минимальный налог 3% от доходов).
С 1 января 2026 года — рост фиксированных взносов на АУСН (плюс 8% к действующей сумме).
Плюсы: автоматизация, отсутствие деклараций, замена прибыли/НДФЛ и имущества (кроме кадастровых объектов), нулевая ставка взносов за работников (кроме травматизма).
Минусы: строгие лимиты, запрет на наличные расчёты с физлицами, ограниченный перечень видов деятельности.
Кому подходит: микробизнес и ИП с минимальным штатом, готовые работать только безналично через уполномоченные банки.
ОСНО (общая система)
По умолчанию для тех, кто не выбрал спецрежим. Полный набор налогов.
Налоги:
Для ООО — налог на прибыль (25% с 2025 г.), НДС (22% / 10% / 0%), налог на имущество.
Для ИП — НДФЛ (13–22%), НДС, налог на имущество физлиц.
Плюсы: нет лимитов по доходам/штату; «входной» НДС к вычету; работа с крупными плательщиками НДС.
Минусы: высокая налоговая нагрузка, сложный учёт, большой объём отчётности.
Кому подходит: крупные компании, ВЭД, контрагенты-плательщики НДС.
УСН (упрощённая система)
Критерии: доходы — до 450 млн руб.; штат — до 130; ОС — до 200 млн руб. (с 2026 года — в форме балансового показателя).
Объекты и ставки:
«Доходы» — 6% (в регионах может снижаться до 1%).
«Доходы − расходы» — 15% (в регионах — до 5%).
Минимальный налог — 1% от доходов.
Важное изменение: при доходах свыше 10 млн руб. упрощенец платит НДС — либо 22/10% с правом вычета, либо 5/7% без вычета (по выбору).
Плюсы: замена ключевых налогов, одна декларация в год, гибкость объекта.
Минусы: лимиты, необходимость вести НДС для части упрощенцев, ограничения по учёту расходов.
Кому подходит: широкая зона МСП; «Доходы» — когда затрат мало (услуги), «Д-Р» — при высокой материалоёмкости (производство, торговля).
ЕСХН (единый сельхозналог)
Кому можно: сельхозтоваропроизводители (не менее 70% профильного дохода).
Ставка: 6% с разницы «доходы − расходы».
Плюсы: льготная ставка, адаптированные правила учёта.
Минусы: жёсткая отраслёвая привязка.
ПСН (патент)
Только для ИП. Налог считается от потенциально возможного годового дохода (ПВГД), установленного регионом.
Критерии:
Доход — до 10 млн руб.
Штат — до 15 человек.
Ограниченный перечень видов деятельности.
Ставка: 6% от ПВГД.
Плюсы: фиксированная сумма заранее; декларации нет; простой учёт.
Минусы: только для ИП; невыгодно при высоких фактических оборотах; риски просчёта спроса.
НПД (самозанятость)
Для физлиц и ИП без наёмных сотрудников.
Лимит дохода: 2,4 млн руб.
Ставки: 4% (доходы от физлиц), 6% (от ИП и юрлиц).
Плюсы: низкие ставки, регистрация в «Мой налог», без деклараций.
Минусы: малый лимит, запрещён наём, ограниченные виды деятельности.
Налоги, которые платят на любом режиме
При наличии объекта обложения: транспортный, земельный, имущество (кадастровые объекты), страховые взносы за работников.
Страховые взносы в 2026 году
Единый тариф для большинства работодателей — 30% (ОПС, ОМС, ВНиМ).
Для МСП: 30% в пределах 1,5 МРОТ на каждого сотрудника в месяц, сверх — пониженная ставка.
Предельная база для взносов — 2 979 000 руб.; после достижения — ставка снижается до 15,1%.
Взносы «на травматизм» — по классу профриска.
ИП платят фиксированные взносы за себя — вне зависимости от режима и дохода.
Критерии выбора режима: как сузить круг
ОПФ: ООО или ИП?
Доходы: ожидаемый оборот и динамика.
Штат: план по найму.
Затраты: доля расходов и подтверждаемость.
Клиенты: физлица или плательщики НДС.
Вид деятельности: ограничения спецрежимов.
Регион: действует ли нужный спецрежим/льгота (АУСН, пониженные ставки).
Ответы отсеивают лишнее и оставляют 1–2 оптимальные конфигурации для финального расчёта.
Сравнительная таблица режимов (2026)
Критерий
ОСНО
УСН «Доходы»
УСН «Д-Р»
АУСН
ПСН (ИП)
НПД (физлицо/ИП)
Предельный доход
Нет
450 млн
450 млн
60 млн
10 млн
2,4 млн
Макс. сотрудников
Нет
130
130
5
15
0
Базовые ставки
Прибыль 25%, НДС 22/10/0% (ИП: НДФЛ 13–22%)
6% (1–6%)
15% (5–15%)
8% или 20%
6% от ПВГД
4% / 6%
Замена налогов
—
Прибыль/НДФЛ, НДС*, имущество
Прибыль/НДФЛ, НДС*, имущество
Прибыль/НДФЛ, имущество
НДФЛ
НДФЛ
НДС
Да
Освобождение до 10 млн / обязателен свыше
Освобождение до 10 млн / обязателен свыше
Освобождение
Освобождение
Освобождение
Отчётность
Максимальная (квартал/месяц + год)
Одна декларация (год) + отчёты по персоналу
Одна декларация (год) + отчёты по персоналу
Деклараций нет
Деклараций нет (КУДиР; отчёты по персоналу при найме)
Деклараций нет
* для упрощенцев — по правилам 10 млн руб.: при превышении — выбор между 22/10% (с вычетами) и 5/7% (без вычетов).
План действий: как спланировать оптимизацию на 2026-й
Спрогнозируйте доходы/расходы на 2026 год.
Просчитайте налоговую нагрузку по каждому режиму (онлайн-калькуляторы/бухгалтер).
Подайте уведомление о переходе на спецрежим (для УСН — до 31.12.2025).
Закрепите выбранный режим в учётной политике.
Итог
Выбор — это не про «ставку в лоб», а про конфигурацию: лимиты, клиенты, доля расходов, нагрузка на фонд оплаты труда и, главное, НДС-режим при выручке свыше 10 млн руб. Сверяйте пороги, считайте сценарии, не теряйте сроки уведомлений — и фиксируйте режим, который удержит маржу при изменениях 2026 года.
Начать дискуссию