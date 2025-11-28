ЦОК ОК ОБЩ 28.11 М 2
Коммерческая Тайна

Какой налоговый режим выбрать в 2026 году: полный разбор для ООО и ИП

Выбор режима на 2026-й — это прямое влияние на маржу, оборот и админнагрузку. Перед вами разложение всех доступных систем (ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН, АУСН, НПД), ключевые изменения, критерии выбора и наглядная сводка по лимитам и ставкам.

Что меняется в 2026 году

Российское налоговое поле сохраняет все основные режимы, но часть правил обновлена, а АУСН расширяет охват.

Важно. На 2026 год Минфин внес пакет поправок к НК РФ. Ключевые предложения, которые затронут ООО и ИП:

  • НДС: рост базовой ставки с 20% до 22%; льготная 10% по социально значимым товарам сохраняется.

  • УСН и НДС: планируется снижать порог дохода, после которого упрощенец обязан платить НДС, с 60 млн до 10 млн руб. (антидробление).

  • Страховые взносы для МСП: оптимизация льгот — для части отраслей переход к общим ставкам 30%/15%, приоритетные сектора (например, промышленность, IT) — со льготами.

  • Руководители: взносы на выплаты гендиректору начисляются не ниже МРОТ, даже при меньшей фактической зарплате.

Если поправки примут, они начнут действовать с 1 января 2026 года. Бизнесу стоит заранее оценить влияние и подготовить переход.

Калькуляторы и справочники: что поможет

  • Сравнительная таблица режимов — чтобы быстро сузить круг выбора.

  • Калькулятор выгодности режима на 2026 год — считает нагрузку по всем системам, для УСН с выручкой >60 млн руб. показывает НДС при пониженных и стандартной ставках.

  • Тест «Всероссийская аттестация бухгалтеров-2026» — проверяет квалификацию, помогает увидеть пробелы.

  • Справочник изменений в работе бухгалтера в 2026 году — постоянно обновляется и фиксирует все нововведения.

Как считать порог 10 млн руб. для упрощенцев

С 2026 года на УСН при выручке свыше 10 млн руб. возникает обязанность платить НДС. Применяется правило двух ключей:

  1. Предыдущий год (2025): если доход ≤ 10 млн руб., в 2026 году НДС можно не платить.

  2. Текущий год (2026): как только доход превысит 10 млн руб., возникает обязанность по НДС.

Аналогично меняется лимит по ПСН: планируется заменить 60 млн на 10 млн руб. — при превышении порога право на патент теряется.

Многие рассматривают альтернативу — АУСН: по закону лимит 60 млн руб. в рамках эксперимента нельзя менять до 31.12.2027; НДС для авто-упрощёнки не вводится. Доход на АУСН учитывается лишь для лимита НДС на обычной УСН.

АУСН (автоматизированная упрощённая система)

Суть. Налог рассчитывается автоматически по данным банков и онлайн-касс; деклараций нет — расчёт делает ФНС.

Критерии применения:

  • Доход — до 60 млн руб. (за прошлый год и нарастающим итогом).

  • Средняя численность — до 5 человек.

  • ОС — остаточная стоимость до 150 млн руб.

  • Регион — нужен региональный закон об эксперименте (эксперимент распространяется на РФ, но включение — по решениям регионов).

  • Банк — расчёты через уполномоченные банки из реестра ФНС.

Ставки:

  • «Доходы» — 8%.

  • «Доходы минус расходы» — 20% (минимальный налог 3% от доходов).

С 1 января 2026 года — рост фиксированных взносов на АУСН (плюс 8% к действующей сумме).

Плюсы: автоматизация, отсутствие деклараций, замена прибыли/НДФЛ и имущества (кроме кадастровых объектов), нулевая ставка взносов за работников (кроме травматизма).
Минусы: строгие лимиты, запрет на наличные расчёты с физлицами, ограниченный перечень видов деятельности.

Кому подходит: микробизнес и ИП с минимальным штатом, готовые работать только безналично через уполномоченные банки.

ОСНО (общая система)

По умолчанию для тех, кто не выбрал спецрежим. Полный набор налогов.

Налоги:

  • Для ООО — налог на прибыль (25% с 2025 г.), НДС (22% / 10% / 0%), налог на имущество.

  • Для ИП — НДФЛ (13–22%), НДС, налог на имущество физлиц.

Плюсы: нет лимитов по доходам/штату; «входной» НДС к вычету; работа с крупными плательщиками НДС.
Минусы: высокая налоговая нагрузка, сложный учёт, большой объём отчётности.

Кому подходит: крупные компании, ВЭД, контрагенты-плательщики НДС.

УСН (упрощённая система)

Критерии: доходы — до 450 млн руб.; штат — до 130; ОС — до 200 млн руб. (с 2026 года — в форме балансового показателя).

Объекты и ставки:

  • «Доходы» — 6% (в регионах может снижаться до 1%).

  • «Доходы − расходы» — 15% (в регионах — до 5%).

  • Минимальный налог — 1% от доходов.

Важное изменение: при доходах свыше 10 млн руб. упрощенец платит НДС — либо 22/10% с правом вычета, либо 5/7% без вычета (по выбору).

Плюсы: замена ключевых налогов, одна декларация в год, гибкость объекта.
Минусы: лимиты, необходимость вести НДС для части упрощенцев, ограничения по учёту расходов.

Кому подходит: широкая зона МСП; «Доходы» — когда затрат мало (услуги), «Д-Р» — при высокой материалоёмкости (производство, торговля).

ЕСХН (единый сельхозналог)

Кому можно: сельхозтоваропроизводители (не менее 70% профильного дохода).
Ставка: 6% с разницы «доходы − расходы».
Плюсы: льготная ставка, адаптированные правила учёта.
Минусы: жёсткая отраслёвая привязка.

ПСН (патент)

Только для ИП. Налог считается от потенциально возможного годового дохода (ПВГД), установленного регионом.

Критерии:

  • Доход — до 10 млн руб.

  • Штат — до 15 человек.

  • Ограниченный перечень видов деятельности.

Ставка: 6% от ПВГД.
Плюсы: фиксированная сумма заранее; декларации нет; простой учёт.
Минусы: только для ИП; невыгодно при высоких фактических оборотах; риски просчёта спроса.

НПД (самозанятость)

Для физлиц и ИП без наёмных сотрудников.
Лимит дохода: 2,4 млн руб.
Ставки: 4% (доходы от физлиц), 6% (от ИП и юрлиц).
Плюсы: низкие ставки, регистрация в «Мой налог», без деклараций.
Минусы: малый лимит, запрещён наём, ограниченные виды деятельности.

Налоги, которые платят на любом режиме

При наличии объекта обложения: транспортный, земельный, имущество (кадастровые объекты), страховые взносы за работников.

Страховые взносы в 2026 году

Единый тариф для большинства работодателей — 30% (ОПС, ОМС, ВНиМ).
Для МСП: 30% в пределах 1,5 МРОТ на каждого сотрудника в месяц, сверх — пониженная ставка.
Предельная база для взносов — 2 979 000 руб.; после достижения — ставка снижается до 15,1%.
Взносы «на травматизм» — по классу профриска.
ИП платят фиксированные взносы за себя — вне зависимости от режима и дохода.

Критерии выбора режима: как сузить круг

  • ОПФ: ООО или ИП?

  • Доходы: ожидаемый оборот и динамика.

  • Штат: план по найму.

  • Затраты: доля расходов и подтверждаемость.

  • Клиенты: физлица или плательщики НДС.

  • Вид деятельности: ограничения спецрежимов.

  • Регион: действует ли нужный спецрежим/льгота (АУСН, пониженные ставки).

Ответы отсеивают лишнее и оставляют 1–2 оптимальные конфигурации для финального расчёта.

Сравнительная таблица режимов (2026)

Критерий

ОСНО

УСН «Доходы»

УСН «Д-Р»

АУСН

ПСН (ИП)

НПД (физлицо/ИП)

Предельный доход

Нет

450 млн

450 млн

60 млн

10 млн

2,4 млн

Макс. сотрудников

Нет

130

130

5

15

0

Базовые ставки

Прибыль 25%, НДС 22/10/0% (ИП: НДФЛ 13–22%)

6% (1–6%)

15% (5–15%)

8% или 20%

6% от ПВГД

4% / 6%

Замена налогов

Прибыль/НДФЛ, НДС*, имущество

Прибыль/НДФЛ, НДС*, имущество

Прибыль/НДФЛ, имущество

НДФЛ

НДФЛ

НДС

Да

Освобождение до 10 млн / обязателен свыше

Освобождение до 10 млн / обязателен свыше

Освобождение

Освобождение

Освобождение

Отчётность

Максимальная (квартал/месяц + год)

Одна декларация (год) + отчёты по персоналу

Одна декларация (год) + отчёты по персоналу

Деклараций нет

Деклараций нет (КУДиР; отчёты по персоналу при найме)

Деклараций нет

* для упрощенцев — по правилам 10 млн руб.: при превышении — выбор между 22/10% (с вычетами) и 5/7% (без вычетов).

План действий: как спланировать оптимизацию на 2026-й

  1. Спрогнозируйте доходы/расходы на 2026 год.

  2. Просчитайте налоговую нагрузку по каждому режиму (онлайн-калькуляторы/бухгалтер).

  3. Подайте уведомление о переходе на спецрежим (для УСН — до 31.12.2025).

  4. Закрепите выбранный режим в учётной политике.

Итог

Выбор — это не про «ставку в лоб», а про конфигурацию: лимиты, клиенты, доля расходов, нагрузка на фонд оплаты труда и, главное, НДС-режим при выручке свыше 10 млн руб. Сверяйте пороги, считайте сценарии, не теряйте сроки уведомлений — и фиксируйте режим, который удержит маржу при изменениях 2026 года.

