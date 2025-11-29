Самая частая причина блокировки банковских счетов

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Что такое нетипичное поведение
Банк оценивает не только объем и частоту переводов, но и соответствие операций официальному доходу. Если клиент внезапно начинает проводить слишком частые переводы или оперирует суммами, которые не вписываются в его финансовый профиль, система фиксирует аномалию.
В таких случаях дистанционное обслуживание может быть временно ограничено. Клиента просят объяснить источник средств и характер операций. Если проверка подтверждает законность действий, все ограничения снимаются.
Почему банки действуют именно так
Механизм предусмотрен законодательством о противодействии отмыванию доходов и положениями закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».
Банк имеет право приостановить подозрительный перевод на два дня или даже отказать в его проведении — если есть признаки риска.
Суть
Не новые правила, не «тотальный контроль», а выполнение требований закона.
Банки обязаны следить за прозрачностью операций, а клиентам важно понимать: любое действие, выходящее за рамки их обычной финансовой активности, может вызвать вопросы.
