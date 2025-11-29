Самая частая причина блокировки банковских счетов

Что такое нетипичное поведение

Банк оценивает не только объем и частоту переводов, но и соответствие операций официальному доходу. Если клиент внезапно начинает проводить слишком частые переводы или оперирует суммами, которые не вписываются в его финансовый профиль, система фиксирует аномалию.

В таких случаях дистанционное обслуживание может быть временно ограничено. Клиента просят объяснить источник средств и характер операций. Если проверка подтверждает законность действий, все ограничения снимаются.