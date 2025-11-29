ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Коммерческая Тайна
Блокировка счетов

Самая частая причина блокировки банковских счетов

Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в интервью «Комсомольской правде» объяснил, что большинство блокировок происходят не из-за ошибок системы, а из-за нестандартных действий самого клиента.

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.

Что такое нетипичное поведение

Банк оценивает не только объем и частоту переводов, но и соответствие операций официальному доходу. Если клиент внезапно начинает проводить слишком частые переводы или оперирует суммами, которые не вписываются в его финансовый профиль, система фиксирует аномалию.

В таких случаях дистанционное обслуживание может быть временно ограничено. Клиента просят объяснить источник средств и характер операций. Если проверка подтверждает законность действий, все ограничения снимаются.

Почему банки действуют именно так

Механизм предусмотрен законодательством о противодействии отмыванию доходов и положениями закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».
Банк имеет право приостановить подозрительный перевод на два дня или даже отказать в его проведении — если есть признаки риска.

Суть

Не новые правила, не «тотальный контроль», а выполнение требований закона.
Банки обязаны следить за прозрачностью операций, а клиентам важно понимать: любое действие, выходящее за рамки их обычной финансовой активности, может вызвать вопросы.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

35 подписчиков408 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет