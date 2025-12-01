Контрагент под подозрением: как защитить сделку от претензий налоговой

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Порядок действий зависит от того, проводилась ли проверка контрагента до сделки.
Если контрагент проверялся заранее
Если контрагент оказался неблагонадёжным уже после заключения договора, важно показать, что на момент сделки у компании были объективные основания считать его добросовестным партнёром.
В ответе налоговой необходимо описать:
— как именно проводилась проверка контрагента;
— какие источники использовались — официальные реестры, открытые базы данных, специализированные сервисы;
— какие сведения подтверждали реальность и добросовестность сделки.
Можно использовать, к примеру, данные из открытых ресурсов или сервисов проверки, таких как «ЗСК». Важно не просто заявить, что проверка была, а показать, какие конкретные факты убедили компанию, что контрагент способен исполнить обязательства.
Если контрагент не проверялся
Даже если проверка не проводилась, ситуацию можно объяснить. В этом случае следует собрать и представить любые доказательства реальности сделки.
Это могут быть:
— переписка и документы, подтверждающие переговоры и согласование условий;
— фото- и видеоматериалы, фиксирующие процесс выполнения работ или поставки товаров;
— показания свидетелей, участвовавших в исполнении договора.
Главная задача — доказать, что сделка действительно состоялась, а компания не получала необоснованную налоговую выгоду.
Что важно помнить
Налоговики нередко предполагают, что организация могла выполнить работы собственными силами или закупить товары напрямую у поставщика, минуя агента или подрядчика. Поэтому каждое доказательство должно подтверждать не только факт сделки, но и участие конкретного контрагента.
Компании стоит хранить все документы, переписку и подтверждения исполнения договоров — даже если контрагент внезапно оказался в «чёрном списке». Это позволит защитить вычеты и доказать реальность операций при любой проверке.
Начать дискуссию