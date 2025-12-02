Путеводитель по НДС-2026: правила, которые больше нельзя игнорировать

Здесь нет лишних слов. Только то, что критично для выживания компаний на ОСНО, УСН и ЕСХН в новой конфигурации НДС.

НДС — налог, который не прощает легкомысленности. Он сложен, многослойен, запутан в нюансах, и в 2026 году станет ещё требовательнее: ставки меняются, лимиты падают, освобождения сужаются. Этот путеводитель — жёсткая, но честная навигация по тому, во что бизнес входит с 1 января.

Как работает НДС: база, которой придётся вернуть должное

НДС — косвенный налог, надбавка к цене, которая полностью оседает в федеральном бюджете. В упрощённой логике его движение выглядит так:

Производитель

— покупает сырьё с НДС;

— добавляет свой НДС в цену;

— продаёт оптовику;

— перечисляет в бюджет разницу между «исходящим» и тем НДС, который был уплачен поставщику.

Оптовик

— делает наценку;

— снова прибавляет НДС;

— продаёт рознице;

— перечисляет НДС за минусом входящего.

Розница

— ставит наценку;

— прибавляет НДС;

— продаёт конечному потребителю;

— перечисляет НДС, удержав вычет по закупке.

Финальная точка давления всегда одна — конечный покупатель, на которого и ложится весь налог.

Но на практике всё куда сложнее: не все обязаны платить НДС, многие работают по освобождениям, отдельные операции льготируются, и каскад обязанностей постоянно меняется.

Кто платит НДС в 2026 году

Плательщиками становятся организации и ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН, если нет действующего освобождения по ст. 145 или ст. 149 НК РФ.

Освобождение от НДС: кому оно остаётся

Ниже — жёсткие правила, которые НК РФ не позволит обойти.

ОСНО

Лимит: до 2 млн ₽ по облагаемым операциям за 3 последовательных месяца. Освобождение — на 12 месяцев. Нарушили лимит — с первого числа месяца превышения НДС обязателен.

ЕСХН

Доход до 60 млн ₽ за 2025 год. Преодолели лимит — НДС с месяца превышения.

УСН

Лимит: 20 млн ₽ по итогам 2025 года. Освобождение автоматически. Отказаться нельзя.

Если в 2026 году доход превысит 15 млн ₽, — НДС придёт с 2027. Если в 2027 году превысит 10 млн ₽, — НДС придёт с 2028.

«Правило прошлого года» работает жёстко и без исключений.

Общепит

Условия освобождения:

— доходы до 3 млрд ₽;

— доля доходов от общепита — от 70%;

— зарплата — не ниже среднеотраслевой.

Освобождение автоматическое, но можно отказаться. Нарушили условия — НДС со следующего года.

Когда освобождение не действует вовсе

Освобождение не применяется:

— при ввозе товаров на территорию РФ (если товар не из ст. 150 НК РФ);

— если налогоплательщик сам выставил счёт-фактуру с НДС — налог придётся заплатить в любом случае;

— при реализации подакцизных товаров (ОСНО и ЕСХН);

— при работе общепита вне рамок условий пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Какие операции облагаются НДС

НДС начисляется, если вы:

— продаёте или бесплатно передаёте товары, работы, услуги, имущественные права в РФ;

— импортируете товары;

— выполняете строительно-монтажные работы для собственных нужд;

— передаёте товары и услуги для собственных нужд, если расходы по ним не принимаются в налоге на прибыль.

Какие операции освобождены

П. 1 и 2 ст. 149 НК РФ — льготы, от которых нельзя отказаться

Список внушительный, ключевые примеры:

— продажа медицинских товаров;

— медицинские услуги;

— образовательные услуги;

— ритуальные услуги;

— торговля медизделиями;

— предоставление жилья;

— продажа долей и ценных бумаг;

— передача имущества участникам СВО и их семьям;

— продажа ПО из российского реестра.

Эти льготы работают автоматически — отказаться нельзя.

П. 3 ст. 149 НК РФ — льготы, от которых можно отказаться

Заявление — с любого квартала. В перечне, например:

— услуги санаториев;

— продажа жилой недвижимости;

— передача рекламных образцов до 300 ₽;

— турпутёвки (въездной и внутренний туризм);

— отдельные НИОКР;

— благотворительная передача;

— операции займа.

⚠️ С 2026 года часть льгот из перечня уберут:

— передачу исключительных прав на отечественное ПО;

— обслуживание банковских карт.

Освобождение не отменяет обязанности сдавать декларацию — раздел 7 нужно заполнять всегда.

Ставки НДС — что станет нормой с 2026 года

22% — общая ставка

С 2026 года это новая стандартная планка.

10% — льготная ставка

Социально значимые товары:

— продукты из перечня 908;

— товары для детей;

— медизделия;

— племенной скот.

0% — ставка для экспорта, гостиниц и ряда спецопераций

0% — это не освобождение. Это полноценный НДС с правом на вычеты и возможностью получения возмещения из бюджета.

Специальные ставки для УСН: 5% и 7%

С 2026 года упрощенцы, которые превысят лимит, смогут выбирать:

— общие ставки (22%, 10%, 0%);

— или специальные (5% или 7%).

В первый год разрешат один раз передумать и уйти с пониженной ставки на обычную.

Расчётные ставки:

— 5/105, 7/107 — для спецставок; — 10/110, 22/122 — для общих. Применяются, например, при получении аванса.

Как считать НДС

Формула проста:

Налоговая база × ставка − входящий НДС = сумма к уплате.

Но требования к вычетам — жёсткие.

Входящий НДС можно принять только если:

есть правильно оформленный счёт-фактура или УПД со статусом «1»; при импорте — НДС уплачен на таможне; товар принят к учёту; используется в операциях, облагаемых НДС.

Нарушение любого пункта = отказ в вычете + недоимка + штраф + пени.

УСН со ставками 5% и 7%

Вычеты недоступны, кроме четырёх случаев:

— отгрузка в счёт аванса;

— возврат аванса;

— отказ от товара/услуги;

— уменьшение цены после отгрузки.

Налоговые агенты по НДС

Организации и ИП обязаны удержать и перечислить НДС за контрагента, если:

— покупают у иностранца на территории РФ;

— арендуют госимущество;

— продают конфискованные товары;

— покупают металлолом, макулатуру, шкуры, вторичный алюминий;

— являются посредниками иностранцев (включая маркетплейсы и ЕАЭС).

Как сдавать декларацию по НДС

Периодичность — ежеквартально. Срок — до 25 числа месяца после квартала. Форма:

— до конца 2025 года — приказ ФНС ЕД-7-3/989@;

— с 2026 года — новая форма.

Сдача: строго электронно.

Штраф:

— 5% от неуплаченного налога за каждый месяц;

— минимум 1 000 ₽;

— максимум 30%;

— должностным лицам — 300–500 ₽.

Как платить НДС

Платёж разбивается на три равные части:

— до 28 апреля;

— до 28 мая;

— до 28 июня (за I квартал).

Платить меньше нельзя. Можно — больше или сразу всё.

Освобождённые, которые выставили счёт-фактуру с НДС, платят одной суммой.

Уплата — через ЕНС. Уведомление сдавать не нужно.

Штраф за неуплату — 20% от недоимки, при умысле — 40%.

Итог

С 2026 года НДС перестаёт быть налогом для «отдельных» плательщиков. Он становится нормой для большинства упрощенцев, привычных работать вне его правил. Лимиты падают, ставки повышаются, структурные льготы сокращаются.

Если в 2025 году вы думаете, что НДС вас «не касается», — в 2026 вы рискуете узнать об этом слишком поздно.