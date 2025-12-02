Путеводитель по НДС-2026: правила, которые больше нельзя игнорировать
НДС — налог, который не прощает легкомысленности. Он сложен, многослойен, запутан в нюансах, и в 2026 году станет ещё требовательнее: ставки меняются, лимиты падают, освобождения сужаются. Этот путеводитель — жёсткая, но честная навигация по тому, во что бизнес входит с 1 января.
Как работает НДС: база, которой придётся вернуть должное
НДС — косвенный налог, надбавка к цене, которая полностью оседает в федеральном бюджете. В упрощённой логике его движение выглядит так:
Производитель
— покупает сырьё с НДС;
— добавляет свой НДС в цену;
— продаёт оптовику;
— перечисляет в бюджет разницу между «исходящим» и тем НДС, который был уплачен поставщику.
Оптовик
— делает наценку;
— снова прибавляет НДС;
— продаёт рознице;
— перечисляет НДС за минусом входящего.
Розница
— ставит наценку;
— прибавляет НДС;
— продаёт конечному потребителю;
— перечисляет НДС, удержав вычет по закупке.
Финальная точка давления всегда одна — конечный покупатель, на которого и ложится весь налог.
Но на практике всё куда сложнее: не все обязаны платить НДС, многие работают по освобождениям, отдельные операции льготируются, и каскад обязанностей постоянно меняется.
Кто платит НДС в 2026 году
Плательщиками становятся организации и ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН, если нет действующего освобождения по ст. 145 или ст. 149 НК РФ.
Освобождение от НДС: кому оно остаётся
Ниже — жёсткие правила, которые НК РФ не позволит обойти.
ОСНО
Лимит: до 2 млн ₽ по облагаемым операциям за 3 последовательных месяца. Освобождение — на 12 месяцев. Нарушили лимит — с первого числа месяца превышения НДС обязателен.
ЕСХН
Доход до 60 млн ₽ за 2025 год. Преодолели лимит — НДС с месяца превышения.
УСН
Лимит: 20 млн ₽ по итогам 2025 года. Освобождение автоматически. Отказаться нельзя.
Если в 2026 году доход превысит 15 млн ₽, — НДС придёт с 2027. Если в 2027 году превысит 10 млн ₽, — НДС придёт с 2028.
«Правило прошлого года» работает жёстко и без исключений.
Общепит
Условия освобождения:
— доходы до 3 млрд ₽;
— доля доходов от общепита — от 70%;
— зарплата — не ниже среднеотраслевой.
Освобождение автоматическое, но можно отказаться. Нарушили условия — НДС со следующего года.
Когда освобождение не действует вовсе
Освобождение не применяется:
— при ввозе товаров на территорию РФ (если товар не из ст. 150 НК РФ);
— если налогоплательщик сам выставил счёт-фактуру с НДС — налог придётся заплатить в любом случае;
— при реализации подакцизных товаров (ОСНО и ЕСХН);
— при работе общепита вне рамок условий пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Какие операции облагаются НДС
НДС начисляется, если вы:
— продаёте или бесплатно передаёте товары, работы, услуги, имущественные права в РФ;
— импортируете товары;
— выполняете строительно-монтажные работы для собственных нужд;
— передаёте товары и услуги для собственных нужд, если расходы по ним не принимаются в налоге на прибыль.
Какие операции освобождены
П. 1 и 2 ст. 149 НК РФ — льготы, от которых нельзя отказаться
Список внушительный, ключевые примеры:
— продажа медицинских товаров;
— медицинские услуги;
— образовательные услуги;
— ритуальные услуги;
— торговля медизделиями;
— предоставление жилья;
— продажа долей и ценных бумаг;
— передача имущества участникам СВО и их семьям;
— продажа ПО из российского реестра.
Эти льготы работают автоматически — отказаться нельзя.
П. 3 ст. 149 НК РФ — льготы, от которых можно отказаться
Заявление — с любого квартала. В перечне, например:
— услуги санаториев;
— продажа жилой недвижимости;
— передача рекламных образцов до 300 ₽;
— турпутёвки (въездной и внутренний туризм);
— отдельные НИОКР;
— благотворительная передача;
— операции займа.
⚠️ С 2026 года часть льгот из перечня уберут:
— передачу исключительных прав на отечественное ПО;
— обслуживание банковских карт.
Освобождение не отменяет обязанности сдавать декларацию — раздел 7 нужно заполнять всегда.
Ставки НДС — что станет нормой с 2026 года
22% — общая ставка
С 2026 года это новая стандартная планка.
10% — льготная ставка
Социально значимые товары:
— продукты из перечня 908;
— товары для детей;
— медизделия;
— племенной скот.
0% — ставка для экспорта, гостиниц и ряда спецопераций
0% — это не освобождение. Это полноценный НДС с правом на вычеты и возможностью получения возмещения из бюджета.
Специальные ставки для УСН: 5% и 7%
С 2026 года упрощенцы, которые превысят лимит, смогут выбирать:
— общие ставки (22%, 10%, 0%);
— или специальные (5% или 7%).
В первый год разрешат один раз передумать и уйти с пониженной ставки на обычную.
Расчётные ставки:
— 5/105, 7/107 — для спецставок; — 10/110, 22/122 — для общих. Применяются, например, при получении аванса.
Как считать НДС
Формула проста:
Налоговая база × ставка − входящий НДС = сумма к уплате.
Но требования к вычетам — жёсткие.
Входящий НДС можно принять только если:
есть правильно оформленный счёт-фактура или УПД со статусом «1»;
при импорте — НДС уплачен на таможне;
товар принят к учёту;
используется в операциях, облагаемых НДС.
Нарушение любого пункта = отказ в вычете + недоимка + штраф + пени.
УСН со ставками 5% и 7%
Вычеты недоступны, кроме четырёх случаев:
— отгрузка в счёт аванса;
— возврат аванса;
— отказ от товара/услуги;
— уменьшение цены после отгрузки.
Налоговые агенты по НДС
Организации и ИП обязаны удержать и перечислить НДС за контрагента, если:
— покупают у иностранца на территории РФ;
— арендуют госимущество;
— продают конфискованные товары;
— покупают металлолом, макулатуру, шкуры, вторичный алюминий;
— являются посредниками иностранцев (включая маркетплейсы и ЕАЭС).
Как сдавать декларацию по НДС
Периодичность — ежеквартально. Срок — до 25 числа месяца после квартала. Форма:
— до конца 2025 года — приказ ФНС ЕД-7-3/989@;
— с 2026 года — новая форма.
Сдача: строго электронно.
Штраф:
— 5% от неуплаченного налога за каждый месяц;
— минимум 1 000 ₽;
— максимум 30%;
— должностным лицам — 300–500 ₽.
Как платить НДС
Платёж разбивается на три равные части:
— до 28 апреля;
— до 28 мая;
— до 28 июня (за I квартал).
Платить меньше нельзя. Можно — больше или сразу всё.
Освобождённые, которые выставили счёт-фактуру с НДС, платят одной суммой.
Уплата — через ЕНС. Уведомление сдавать не нужно.
Штраф за неуплату — 20% от недоимки, при умысле — 40%.
Итог
С 2026 года НДС перестаёт быть налогом для «отдельных» плательщиков. Он становится нормой для большинства упрощенцев, привычных работать вне его правил. Лимиты падают, ставки повышаются, структурные льготы сокращаются.
Если в 2025 году вы думаете, что НДС вас «не касается», — в 2026 вы рискуете узнать об этом слишком поздно.
